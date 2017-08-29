تشخيص مرض الخرف "باستخدام الموبايل" ومدن يابانية "مهجورة" لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الباليستي

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توصل علماء إلى طريقة جديدة لتشخيص مرض الخرف باستخدام لعبة على الأجهزة المحمولة صممت بطريقة الواقع الافتراضي.

وتختبر اللعبة قدرات الشخص على التنقل وهي أولى القدرات التي تضعف لدى الأشخاص الذين يصابون بمرض الخرف.

وفي اللعبة Sea Hero Quest VR يأخذ المستخدم دور قبطان السفينة ويستخدم قدرته على تحديد الإتجاهات للمرور عبر ممرات مائية معقدة وجزر وبحار جليدية.

وتعد هذه اللعبة هي المرحلة الأخيرة في أكبر تجربة بخصوص مرض الخرف في العالم.

وكانت لعبة سابقة جذبت ثلاثة ملايين مستخدم وانتجت كمية كبيرة من البيانات العلمية التي أظهرت أن قدرتنا على التنقل وتحديد الأماكن تضعف مع التقدم في العمر.

ويصبو العلماء إلى تطوير اختبار لتشخيص المرض مبكراً حيث يوجد احتمال لحماية الدماغ من الضرر.

ولاتظهر أعراض مرض الخرف مباشرة فقد تستغرق عقداً من الزمن