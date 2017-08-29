تشخيص مرض الخرف "باستخدام الموبايل" ومدن يابانية "مهجورة" لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الباليستي
ملخص
- بعض مدن اليابان تتحول إلى "مدن مهجورة" لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
- علماء يتوصلون إلى طريقة جديدة لتشخيص مرض الخرف باستخدام لعبة على الأجهزة المحمولة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
#تكساس #هارفي: عائلات تستخدم ثلاثجات المنازل قوارب للنجاة من إعصار هارفي
استخدمت عائلات في ولاية تكساس الأمريكية المنكوبة بإعصار هارفي قطعا من الأثاث وثلاجات المنازل لإنقاذ أنفسهم وأطفالهم.
فيما تحولت الطرق إلى أنهار ووجد مواطنون أسماكا كبيرة داخل منازلهم، وتداولوا صور اصطيادهم لبعض الأسماك على تويتر وانستغرام.
وتشهد ولاية تكساس منذ أيام فيضانات كارثية أدت إلى ارتفاع مياه الأنهار إلى مستويات وصفت بالغير مسبوقة.
حماس: علاقتنا مع إيران ممتازة جداً وهي الداعم العسكري الأكبر لنا
كشف يحيى السنوار رئيس حماس أن حركته ضاعفت من قدراتها العسكرية، مؤكدا أن إيران هي الداعم الأكبر لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة.
وقال السنوار :"نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية التي تضاعفت لأجل تحرير فلسطين والعودة، إيران هي الداعم الاكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام".
وأضاف السنوار : "الدعم الإيراني العسكري لحماس والقسام استراتيجي والعلاقة مع ايران أصبحت ممتازة جدا وترجع لسابق عهدها،خصوصا بعد زيارة وفد حماس الأخيرة لإيران".
هل يمكن للعبة أن تكشف إصابتك بالخرف
توصل علماء إلى طريقة جديدة لتشخيص مرض الخرف باستخدام لعبة على الأجهزة المحمولة صممت بطريقة الواقع الافتراضي.
وتختبر اللعبة قدرات الشخص على التنقل وهي أولى القدرات التي تضعف لدى الأشخاص الذين يصابون بمرض الخرف.
وفي اللعبة Sea Hero Quest VR يأخذ المستخدم دور قبطان السفينة ويستخدم قدرته على تحديد الإتجاهات للمرور عبر ممرات مائية معقدة وجزر وبحار جليدية.
وتعد هذه اللعبة هي المرحلة الأخيرة في أكبر تجربة بخصوص مرض الخرف في العالم.
وكانت لعبة سابقة جذبت ثلاثة ملايين مستخدم وانتجت كمية كبيرة من البيانات العلمية التي أظهرت أن قدرتنا على التنقل وتحديد الأماكن تضعف مع التقدم في العمر.
ويصبو العلماء إلى تطوير اختبار لتشخيص المرض مبكراً حيث يوجد احتمال لحماية الدماغ من الضرر.
ولاتظهر أعراض مرض الخرف مباشرة فقد تستغرق عقداً من الزمن
مدن يابانية "مهجورة" لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الباليستي
تحولت بعض المدن في اليابان إلى ما يشبه "مدينة مهجورة" عندما دوت صفارات الإنذار محذرة من الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية لأول مرة خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وسقط الصاروخ، الذي مر عبر اليابان في البحر، ومن دون تدخل من الجيش الياباني.
ونقل يابنيون وصحفيون على تويتر بعض مظاهر الحياة في جزيرة هوكايادو لحظة انطلاق صفارات الإنذار.