مكافآت مالية وحوافز تشجيعية لمن ينجب الكثير من الأطفال في كوريا الجنوبية وياباني نجا من قنبلة نووية ومات في فراشه

EPA محطة قطارات العاصمة سيول

انخفض معدل الولادات في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى له في سبع سنوات على الرغم من تشجيع الحكومة للأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.

وينجب الكوريون عادة طفل واحد.

وتقدم السلطات في كوريا الجنوبية مكافآة مالية وحوافز تشجيعية كثيرة مثل إعطاء إجازات طويلة للرجال لحثهم على إنجاب أكبر عدد من الأطفال.

وتنظر الحكومة لانخفاض معدل الولادات كعقبة كبرى في طريق النمو المتواصل للاقتصاد.

وتقدر إحصائيات أن عشرين بالمئة من اليد العاملة في كوريا الجنوبية ستتقاعد.