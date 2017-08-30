مكافآت مالية وحوافز تشجيعية لمن ينجب الكثير من الأطفال في كوريا الجنوبية وياباني نجا من قنبلة نووية ومات في فراشه
ملخص
- توجيه اتهامات ل 15 من حرس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب اعتدائهم على متظاهرين مناوئين له خارج مقر إقامة السفير التركي
- مكافآت مالية وحوافز تشجيعية من الحكومة لمن ينجب الكثير من الأطفال في كوريا الجنوبية
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مكافآت مالية وحوافز تشجيعية لمن ينجب الكثير من الأطفال في كوريا الجنوبية
انخفض معدل الولادات في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى له في سبع سنوات على الرغم من تشجيع الحكومة للأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.
وينجب الكوريون عادة طفل واحد.
وتقدم السلطات في كوريا الجنوبية مكافآة مالية وحوافز تشجيعية كثيرة مثل إعطاء إجازات طويلة للرجال لحثهم على إنجاب أكبر عدد من الأطفال.
وتنظر الحكومة لانخفاض معدل الولادات كعقبة كبرى في طريق النمو المتواصل للاقتصاد.
وتقدر إحصائيات أن عشرين بالمئة من اليد العاملة في كوريا الجنوبية ستتقاعد.
ياباني نجا من قنبلة نووية ومات في فراشه
الرجل الياباني سوميتيرو تانغوشي نجا من الضربة النووية على مدينة ناغساكي في أغسطس/ آب عام 194.
سببت القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة للرجل مرض السرطان وترك حروقاً مرعبة على ظهره وذراعه اليسرى.
كان تانغوشي في ذلك الوقت فتى يعمل في توصيل رسائل البريد عندما ضربت القنبلة في الصباح.
قال إنه رأى بحراً من النار ولحم البشر يحترق ويذوب. قال إنه رأي الجحيم.
القنبلة النووية قتلت أكثر من 70 ألف شخص. تجربة الرجل دفعته لأن يصبح ناشطاً في مجال السلام والتخلص من الأسلحة النووية، ورشح لنيل جائزة نوبل للسلام.
توفي اليوم تانغوشي عن عمر 88 عاماً
توجيه اتهامات ل 15 شخصا من الحراس الشخصيين لإردوغان في الولايات المتحدة
وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، الثلاثاء، اتهامات لـ 19 شخصا بينهم 15 من الأمن التركي على صلة بشجار وقع في مايو الماضي بين محتجين وحراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقام حراس أمن أردوغان قاموا في مايو/أيار الماضي، بمهاجمة محتجين معارضين له خارج مقر إقامة السفير التركي خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة.