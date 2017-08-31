الحجاج يقفون على صعيد عرفة وعمليات قسطرة للمئات في مكة والمدينة بالمجان بسبب أزمات قلبية

يتوافد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج اليوم وحتى غروب الشمس قبيل النفير إلى مزدلفة.

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء، ويقفوا بها حتى فجر الجمعه العاشر من ذي الحجة.

ويعود الحجاج إلى مشعر منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، والنحر، ثم الحلق والتقصير، وبعدها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ثم يعود الحجاج إلى منى مرة أخرى، للقضاء بها أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.