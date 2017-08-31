الحجاج يقفون على صعيد عرفة وعمليات قسطرة للمئات في مكة والمدينة بالمجان بسبب أزمات قلبية
ملخص
- توافد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج اليوم
- عمليات قسطرة لمئات الحجاج في مكة والمدينة بالمجان بسبب أزمات قلبية ناجمعة عن الإجهاد
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عمليات قسطرة قلبية بشكل يومي في الحج
يجرى أطباء سعوديون عمليات القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح بالمجان بشكل يومي خلال موسم الحج.
وقالت وزارة الصحة السعودية إن الأطباء أجروا أكثر من 370 عملية قلبية منذ بداية الحج فضلا عن قرابة 500 جراحة عامة.
ويتعرض بعض الحجاج كل عام خلال الحج إلى أزمات قلبية بسبب الجهد المضاعف خلال تأدية الشعائر وإرهاق السفر سواء عبر رحلات برية أو جوية أو بحرية لتأدية فريضة الحج.
توافد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج اليوم
يتوافد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج اليوم وحتى غروب الشمس قبيل النفير إلى مزدلفة.
ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء، ويقفوا بها حتى فجر الجمعه العاشر من ذي الحجة.
ويعود الحجاج إلى مشعر منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، والنحر، ثم الحلق والتقصير، وبعدها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
ثم يعود الحجاج إلى منى مرة أخرى، للقضاء بها أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.