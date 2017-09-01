تشيلسي "أول" المهنئين بالعيد من الدوري الإنجليزي الممتاز و"إيموجي" للكعبة في مكة ينتشر في تهاني العيد على فيسبوك وتويتر

يدخل حيز التنفيذ اليوم قواعد جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد كمية الضجيج والحرارة التي تصدر عن المكنسة الكهربائية.

وبعد أن تنفذ المكانس الكهربائية الموجودة حالياً في الأسواق، فإن المكانس الجديدة التي تصنع يجب أن تستهلك أقل من 900 وات من الكهرباء وتصدر أصوات أقل من 80 ديسيبل.