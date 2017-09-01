تشيلسي "أول" المهنئين بالعيد من الدوري الإنجليزي الممتاز و"إيموجي" للكعبة في مكة ينتشر في تهاني العيد على فيسبوك وتويتر
ملخص
- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أول المهنئين من السياسيين في الغرب للمسلمين في كندا والعالم بعيد الأضحى
- نادي تشيلسي لكرة القدم يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى
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نهاية الصراع في كولومبيا بصورة جديدة للفارك
أعلنت جماعة الفارك الكولومبية التي خاضت عقودا من الحرب مع الحكومة عن اسم وشعار جديدين لها لدخول الحياة المدنية كحزب سياسي.
وتبنت الجماعة الوردة الحمراء كرمز لها.
وحافظت الجماعة على الاسم المختصر لها ولكن تغير معنى المختصر إلى "القوات الثورية البديلة من أجل عموم الشعب" بينما كان الاختصار يعني "القوات الثورية المسلحة الكولومبية"
نادي تشيلسي لكرة القدم "أول" المهنئين بعيد الأضحى من الدوري الإنجليزي الممتاز
رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين في كندا والعلام بعيد الأضحى
ترودو يشكر مسلمي كندا في عيد الأضحى على "المشاركة في بناء مجتمع مزدهر مترابط وقوي" وتشيلسي أول المهنئين بالعيد من الدوري الإنجليزي الممتاز
شكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المسلمين في كندا على "المشاركة في بناء" المجتمع وتمنى لهم وللمسلمين حول العالم عيدا مباركا.
الاتحاد الأوروبي يفرض قوانين جديدة على المكنسة الكهربائية
يدخل حيز التنفيذ اليوم قواعد جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد كمية الضجيج والحرارة التي تصدر عن المكنسة الكهربائية.
وبعد أن تنفذ المكانس الكهربائية الموجودة حالياً في الأسواق، فإن المكانس الجديدة التي تصنع يجب أن تستهلك أقل من 900 وات من الكهرباء وتصدر أصوات أقل من 80 ديسيبل.
هل فكرت يوماً بأن تكون لحيتك من النحل؟
حطم رجل كندي الرقم القياسي العالمي بجعل النحل يتجمع على ذقنه على شكل لحية.
وتجاوز خوان أورتيز الرقم السابق ببقاء النحل على وجهه لمدة 8 دقائق إضافية.
ويعمل أورتيز في مزرعة نحل في مقاطعة أونتاريو. وبقي النحل على وجهه لمدة 61 دقيقة.
وقدمت المزرعة مئة ألف نحلة من أجل إتمام العرض.
ولدغت النحلات أورتيز مرتين خلال العرض ولكنه حافظ على هدوئه وبقي ثابتاً.
ويصف اورتيز نفسه بأنه مبتدئ في مجال لحية النحل وتدرب فقط مرتين قبل هذه المحاولة العالمية.
طرد مسؤولو أمن لإساءة معاملة طالبي اللجوء في بريطانيا
طردت شركة أمنية في بريطانيا تسعة من موظفيها أساؤوا معاملة طالبي لجوء خلال احتجازهم في مركز ترحيل في لندن.
وظهر موظفو الشركة في فيديو صور سراً وهم يسخرون ويهددون طالبي اللجوء المحتجزين.
الفيديو صوره أحد المسؤولين في مركز الاحتجاز المخصص لمن رفضت طلبات لجوئهم ويظهر محاولات انتحار بين المحتجزين.