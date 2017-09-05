السياسة وكرة القدم في مباراة سوريا وإيران ومليون طفل في غزة يعيشون ظروفا "لا تصلح لحياة البشر" و "الهيستريا العسكرية" حول كوريا الشمالية

اعتقلت قوات الامن الفلسطينية الناشط الحقوقي عيسى عمرو من مدينة الخليل بعد ساعات من نشره على صفحته بفيس بوك انتقاده للسلطة الفلسطينية.

وانتقد عمرو اعتقال الامن الفلسطيني قبل ايام الصحفي أيمن قواسمي والذي يعمل في اذاعة محلية في المدينة .

ويعمل الناشط الحقوقي باحثا ميداني في منظمة بيتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية عن قلقه حيال اعتقال عمرو، مذكرا السلطة الفلسطينية بأنها صدقت عام 2014 على البند التاسع عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذرت منظمة "العفو الدولية" الشهر الماضي من تبعات ما اعتبرته تصعيدا خطيرا ضد حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب اعتقالات طالت نشطاء حقوقيين وسياسيين عقب نشرهم انتقادات للسلطات الرسمية عبر مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق في يوينو/حزيران الماضي على قانون الجرائم الالكترونية في الاراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات والمواقع الالكترونية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي "من خلال فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام أو يستخدم المواقع الالكترونية للتحريض".

وانتقد حقوقيون فلسطينيون القانون الجرائم ووصفوه بالغير دستوري.