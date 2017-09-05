السياسة وكرة القدم في مباراة سوريا وإيران ومليون طفل في غزة يعيشون ظروفا "لا تصلح لحياة البشر" و "الهيستريا العسكرية" حول كوريا الشمالية

السعودية: حديث إيران عن تقارب في العلاقات "مدعاة للسخرية"
قالت السعودية إن حديث إيران عن "تقارب" محتمل في العلاقات الثنائية أمر يبعث على الضحك والسخرية.
وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن على إيران أن تغير سياساتها إذا أرادت تحسين العلاقات الثنائية.
وأكد على أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران بشأن تنسيق حج الإيرانيين لا يجب أن تفهم على أنها نوع من تطبيع العلاقات.
حبس مصريين من النوبة بتهمة التظاهر بدون ترخيص
قررت النيابة العامة
في مصر حبس 24 مواطنا، من منطقة النوبة جنوبي البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة
الخروج فى مسيرة بدون ترخيص.
وكانت قوات الأمن
المصرية قد القت القبض على المتظاهرين أثناء تنظيم مسيرة "يوم التجمع النوبي"
في محافظة أسوان للمطالبة بإنشاء هيئة لإعادة إعمار النوبة وعودة أهالي النوبه الى
أراضيهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر والتي هُجروا منها إبان بناء السد العالي في
خمسينيات القرن الماضي.
سجن نشطاء فلسطينيين بسبب إبداء الرأي على فيسبوك
إيمان عريقات
مراسلة بي بي سي عربي - رام الله
اعتقلت قوات الامن
الفلسطينية الناشط الحقوقي عيسى عمرو من مدينة الخليل بعد ساعات من نشره على صفحته
بفيس بوك انتقاده للسلطة الفلسطينية.
وانتقد عمرو اعتقال
الامن الفلسطيني قبل ايام الصحفي أيمن قواسمي والذي يعمل في اذاعة محلية في المدينة .
ويعمل الناشط
الحقوقي باحثا ميداني في منظمة بيتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب المفوض
السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية عن قلقه حيال اعتقال عمرو، مذكرا
السلطة الفلسطينية بأنها صدقت عام 2014 على البند التاسع عشر من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذرت منظمة "العفو
الدولية" الشهر الماضي من تبعات ما اعتبرته تصعيدا خطيرا ضد حرية التعبير في الضفة
الغربية وقطاع غزة بسبب اعتقالات طالت نشطاء حقوقيين وسياسيين عقب نشرهم انتقادات للسلطات
الرسمية عبر مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي .
وكان الرئيس الفلسطيني
محمود عباس قد صادق في يوينو/حزيران الماضي على قانون الجرائم الالكترونية في الاراضي
الفلسطينية لتنظيم المعاملات والمواقع الالكترونية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي
"من خلال فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام أو يستخدم المواقع الالكترونية
للتحريض".
وانتقد حقوقيون
فلسطينيون القانون الجرائم ووصفوه بالغير دستوري.
بي بي سي تعرض لقطات بكاميرا سرية تظهر ظروفا غير آدمية لطالبي لجوء في بريطانيا
كشفت لقطات سجلتها كاميرات سرية في مركز ترحيل في بريطانيا حجم المعاملة السيئة والظروف غير الآدمية التي يتعرض لها النزلاء بداخله.
اللقطات عرضتها بي بي سي وأظهرت قيام بعض موظفي المركز بممارسة العنف بحق المعتقلين ومحاولة هؤلاء الانتحار اضافة لمشاهد تداول مواد مخدرة ومخالفات تخص الحد الاقصى الزمني للاحتجاز .
شركة أمن خاصة هي المسئولة عن تشغيل مركز الترحيل. الشركة كان قد تم انذارها سابقا قبل ثلاث سنوات بخصوص السلوك العنيف والمسىء لبعض العاملين لديها.
قلوب عشرة بالمئة من الرجال في بريطانيا "أكبر من أعمارها الحقيقية"
خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن قلوب عشرة بالمئة من الرجال في بريطانيا أكبر من أعمارها الحقيقية.
أجريت الدراسة بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا، ووجدت أن أصحاب "القلوب المسنة" معرضون بشكل أكبر لأخطار الجلطات والنوبات القلبية إضافة إلى مخاطرصحية أخرى مثل الذهان والسكري وأمراض الكلى .
أجريت الدراسة بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا. وتجاوز عدد المتطوعين للخضوع للاختبار مليونا من الرجال والنساء.
وكشفت الدراسة أن قلوب أحد عشر بالمئة من المتطوعين من الرجال في عمر الخمسين أكبر بنحو عشرة أعوام من أصحابها.
مليون طفل فلسطيني يعانون من ظروف "لا تصلح لحياة البشر"
منظمة أنقذوا الأطفال غير الحكومية البريطانية، ان مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة يعانون من من ظروف سيئة لا تصلح للعيش ظل انقطاع التيار الكهربائي.
ودعت المنظمة الحكومة الاسرائيلية الى رفع الحصار المستمر منذ عقد عن القطاع.
وتقول المنظمة ان انقطاع التياء الكهربائي ادى الى مشاكل مزمنة مثل مياه المجاري التي لا يتم معالجتها والامراض الناجمة عن المياه الملوثة. والعائلة التي تحصل على ساعتين من الكهرباء يوميا تعد محظوظة.
وتسبب مياه المجاري التي يتعذر معالجتها مشكلة حقيقية اذ ان تسعين في المئة من مصادر المياه غير صالحة للشرب بحسب المنظمة التي تقول ان حوالى مئة وثمانية ملايين لتر من المياه يتم تصريفها في البحر المتوسط حول قطاع غزة يوميا.
وتقول منظمة أنقذوا الأطفال ان اي طفل في غزة يبلغ من العمر عشرة اعوام شهد ثلاثة حروب. واشارت انه بينما يحتفل الساسة بالعيد وينعمون برفاهية منازلهم، فان هناك اطفالا في غزة يتصببون عرقا بسبب القيظ خلال موسم الصيف ولا يستطيعون النوم او اللعب او الدراسة.
#كأس العالم: كيف يرى السوريون مباراة سوريا وإيران؟
يلتقي منتخب
سوريا لكرة القدم مع نظيره الإيراني اليوم الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش
(السادسة مساءا بتوقيت سوريا) في إطار تصفيات آسيا لكأس العالم بروسيا العام
المقبل.
وتتصدر إيران
المجموعة وتأتي بعدها كوريا الجنوبية ثم سوريا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وسيعزز الفوز
على إيران فرص سوريا في التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها.
ولم تغب السياسة
كالعادة عن كرة القدم، إذ ربط الكثيرون على مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي بين
التحالف السوري-الإيراني في الصراع السوري وبين ما وصفوه باحتمال
"تفويت" إيران المباراة لصالح سوريا لأن طهران ضمنت التأهل للمونديال.
وعلق اللاعب
السابق في منتخب سوريا زياد شعبو ساخرا على صفحته بفيسبوك: "معقول نستشهد معًا.
نروح مجلس الأمن معًا. نسحق داعش معًا. وبالأخر تروحوا عكأس العالم لحالكن؟".
الأمم المتحدة: أكثر من 120 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن هناك زيادة كبيرة في اعداد الفارين من مسلمي الروهينجا من ميانمار الى بنغلاديش. وقالت المفوضية انها وثقت وصول اكثر من خمسة وثلاثين الفا منهم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .
وبهذا الرقم يصل عدد من وصلوا في غضون الاسبوعين الاخرين الى اكثر من 120 الف شخص.
استفتاء كردستان العراق سيشمل مناطق "متنازع عليها" مع بغداد
علمت بي بي سي من
مصادر رسمية مطلعة في اقليم كردستان العراق أن سكان المناطق المذكورة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي سيُسمح
لهم بالتصويت في الاستفتاء الذي ستجريه حكومة إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين
من الشهر الجاري.
وتطلق حكومة إقليم
كردستان على تلك المناطق صفة المتنازع عليها وهي مناطق تطالب حكومة الإقليم بضمها وتقع
بمحاذاة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأضافت المصادر لموفد بي بي سي إلى أربيل فراس كيلاني أن
المناطق الني التي سيحق لمواطنها المشاركة في الاستفتاء هي:
وأوضحت المصادر أنه
سيتم وضع صناديق الاستفتاء في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة. أما المناطق الخاضعة
لسيطرة الجيش العراقي فسيتم السماح لمواطنيها النازحين في مخيمات ومدن الإقليم بالتصويت
في مراكز نزوحهم.
عاجل#كردستان العراق: المناطق المذكورة ضمن المادة 140 "ستشارك" في الاستفتاء
الحكومة المصرية : عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 170% خلال الأشهر السبعة الماضية
قالت الحكومة المصرية إن عائدات السياحة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري ارتفعت بنسبة 170 %.
وبلغت العائدات 3.5 مليار دولار أمريكي، وارتفع عدد السائحين لمصر بنسبة 54%، حيث زار قرابة 4.3 مليون سائح البلاد خلال تلك الفترة.
وتأمل الحكومة أن يصل عدد السائحين بنهاية العام الجاري إلى 8 ملايين شخص مقارنة بنحو 4.5 مليون شخص العام الماضي.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية أن تصل عائدات السياحة إلى 6 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام الجاري مقارة بنحو 3.4 مليار دولار العام الماضي.
بوتين: "الهيستيريا العسكرية" بشان كوريا الشمالية يمكن أن تقود إلى كارثة عالمية
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن ما وصفها بالهيستيريا العسكرية بشان كوريا الشمالية يمكن أن تقود إلى كارثة عالمية.
يأتي ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتزويد كوريا الجنوبية بصواريخ أكبر حجما لمساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد المخاطر التي تتعرض لها من جارتها الشمالية.
وكانت نيكي هايلي المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة قد حثت مجلس الامن على تبني أقوى قرارات ممكنة للرد على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.
الاتحاد الأوروبي سيناقش مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي سيناقش مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل.
ووفقا لميركل، فإن الاتحاد ستخذ قرارا وقتها بشأن تعليق أو إنهاء مفاوضات العضوية مع أنقرة.
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#مونديال 2018: فوز العراق على الإمارات وغانا تسحق الكونغو 5-1
عاجلتعادل سوريا وإيران 2-2 في تصفيات كأس العالم
السعودية: حديث إيران عن تقارب في العلاقات "مدعاة للسخرية"
قالت السعودية إن حديث إيران عن "تقارب" محتمل في العلاقات الثنائية أمر يبعث على الضحك والسخرية.
وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن على إيران أن تغير سياساتها إذا أرادت تحسين العلاقات الثنائية. وأكد على أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران بشأن تنسيق حج الإيرانيين لا يجب أن تفهم على أنها نوع من تطبيع العلاقات.
حبس مصريين من النوبة بتهمة التظاهر بدون ترخيص
قررت النيابة العامة في مصر حبس 24 مواطنا، من منطقة النوبة جنوبي البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الخروج فى مسيرة بدون ترخيص.
وكانت قوات الأمن المصرية قد القت القبض على المتظاهرين أثناء تنظيم مسيرة "يوم التجمع النوبي" في محافظة أسوان للمطالبة بإنشاء هيئة لإعادة إعمار النوبة وعودة أهالي النوبه الى أراضيهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر والتي هُجروا منها إبان بناء السد العالي في خمسينيات القرن الماضي.
سجن نشطاء فلسطينيين بسبب إبداء الرأي على فيسبوك
إيمان عريقات
مراسلة بي بي سي عربي - رام الله
اعتقلت قوات الامن الفلسطينية الناشط الحقوقي عيسى عمرو من مدينة الخليل بعد ساعات من نشره على صفحته بفيس بوك انتقاده للسلطة الفلسطينية.
وانتقد عمرو اعتقال الامن الفلسطيني قبل ايام الصحفي أيمن قواسمي والذي يعمل في اذاعة محلية في المدينة .
ويعمل الناشط الحقوقي باحثا ميداني في منظمة بيتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية عن قلقه حيال اعتقال عمرو، مذكرا السلطة الفلسطينية بأنها صدقت عام 2014 على البند التاسع عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذرت منظمة "العفو الدولية" الشهر الماضي من تبعات ما اعتبرته تصعيدا خطيرا ضد حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب اعتقالات طالت نشطاء حقوقيين وسياسيين عقب نشرهم انتقادات للسلطات الرسمية عبر مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق في يوينو/حزيران الماضي على قانون الجرائم الالكترونية في الاراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات والمواقع الالكترونية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي "من خلال فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام أو يستخدم المواقع الالكترونية للتحريض".
وانتقد حقوقيون فلسطينيون القانون الجرائم ووصفوه بالغير دستوري.
بي بي سي تعرض لقطات بكاميرا سرية تظهر ظروفا غير آدمية لطالبي لجوء في بريطانيا
كشفت لقطات سجلتها كاميرات سرية في مركز ترحيل في بريطانيا حجم المعاملة السيئة والظروف غير الآدمية التي يتعرض لها النزلاء بداخله.
اللقطات عرضتها بي بي سي وأظهرت قيام بعض موظفي المركز بممارسة العنف بحق المعتقلين ومحاولة هؤلاء الانتحار اضافة لمشاهد تداول مواد مخدرة ومخالفات تخص الحد الاقصى الزمني للاحتجاز .
شركة أمن خاصة هي المسئولة عن تشغيل مركز الترحيل. الشركة كان قد تم انذارها سابقا قبل ثلاث سنوات بخصوص السلوك العنيف والمسىء لبعض العاملين لديها.
قلوب عشرة بالمئة من الرجال في بريطانيا "أكبر من أعمارها الحقيقية"
خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن قلوب عشرة بالمئة من الرجال في بريطانيا أكبر من أعمارها الحقيقية.
أجريت الدراسة بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا، ووجدت أن أصحاب "القلوب المسنة" معرضون بشكل أكبر لأخطار الجلطات والنوبات القلبية إضافة إلى مخاطرصحية أخرى مثل الذهان والسكري وأمراض الكلى .
أجريت الدراسة بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا. وتجاوز عدد المتطوعين للخضوع للاختبار مليونا من الرجال والنساء. وكشفت الدراسة أن قلوب أحد عشر بالمئة من المتطوعين من الرجال في عمر الخمسين أكبر بنحو عشرة أعوام من أصحابها.
مليون طفل فلسطيني يعانون من ظروف "لا تصلح لحياة البشر"
منظمة أنقذوا الأطفال غير الحكومية البريطانية، ان مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة يعانون من من ظروف سيئة لا تصلح للعيش ظل انقطاع التيار الكهربائي.
ودعت المنظمة الحكومة الاسرائيلية الى رفع الحصار المستمر منذ عقد عن القطاع.
وتقول المنظمة ان انقطاع التياء الكهربائي ادى الى مشاكل مزمنة مثل مياه المجاري التي لا يتم معالجتها والامراض الناجمة عن المياه الملوثة. والعائلة التي تحصل على ساعتين من الكهرباء يوميا تعد محظوظة.
وتسبب مياه المجاري التي يتعذر معالجتها مشكلة حقيقية اذ ان تسعين في المئة من مصادر المياه غير صالحة للشرب بحسب المنظمة التي تقول ان حوالى مئة وثمانية ملايين لتر من المياه يتم تصريفها في البحر المتوسط حول قطاع غزة يوميا.
وتقول منظمة أنقذوا الأطفال ان اي طفل في غزة يبلغ من العمر عشرة اعوام شهد ثلاثة حروب. واشارت انه بينما يحتفل الساسة بالعيد وينعمون برفاهية منازلهم، فان هناك اطفالا في غزة يتصببون عرقا بسبب القيظ خلال موسم الصيف ولا يستطيعون النوم او اللعب او الدراسة.
#كأس العالم: كيف يرى السوريون مباراة سوريا وإيران؟
يلتقي منتخب سوريا لكرة القدم مع نظيره الإيراني اليوم الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش (السادسة مساءا بتوقيت سوريا) في إطار تصفيات آسيا لكأس العالم بروسيا العام المقبل.
وتتصدر إيران المجموعة وتأتي بعدها كوريا الجنوبية ثم سوريا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وسيعزز الفوز على إيران فرص سوريا في التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها.
ولم تغب السياسة كالعادة عن كرة القدم، إذ ربط الكثيرون على مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي بين التحالف السوري-الإيراني في الصراع السوري وبين ما وصفوه باحتمال "تفويت" إيران المباراة لصالح سوريا لأن طهران ضمنت التأهل للمونديال.
وعلق اللاعب السابق في منتخب سوريا زياد شعبو ساخرا على صفحته بفيسبوك: "معقول نستشهد معًا. نروح مجلس الأمن معًا. نسحق داعش معًا. وبالأخر تروحوا عكأس العالم لحالكن؟".
فيما طالبت صفحة غير رسمية للمنتخب السوري، أنشأها مشجعون سوريون، السوريين بعدم "تسيس" كرة القدم وتشجيع المنتخب القومي بغض النظر عن المواقف السياسية المؤيدة والمعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
#سوريا: القوات الحكومية "تكسر حصار تنظيم الدولة" على منطقة عسكرية في دير الزور
قالت وسائل إعلام سورية وحزب الله اللبناني إن قوات حكومية سورية تمكنت من كسر حصار تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية على القوات الحكومية في دير الزور شرقي سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن القوات الحكومية فتحت ثغرة في المناطق الفاصلة بين التلة ومناطق انتشار عناصر التنظيم الإسلامية باتجاه معمل الغاز بطول 700 م تقريبا في مدينة دير الزور
وتخضع تلك المنطقة في دير الزور شرقي سوريا لحصار من التنظيم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت الوكالة إن الطيران الحربي رتلا من 10 سيارات للتنظيم من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة باتجاه مدينة الميادين شرقا ومستودع ذخيرة للتنظيم في محيط جامعة الجزيرة بقرية البغيلية بريف دير الزور الغربي.
وذكر "الإعلام الحربي المركزي"، الحساب العسكري لحزب الله اللبناني على تويتر، تفاصيل فك الحصار في سلسلة من التغريدات.
عاجلوسائل إعلام رسمية سورية: الجيش السوري "يكسر حصار دير الزور"
الأمم المتحدة: أكثر من 120 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن هناك زيادة كبيرة في اعداد الفارين من مسلمي الروهينجا من ميانمار الى بنغلاديش. وقالت المفوضية انها وثقت وصول اكثر من خمسة وثلاثين الفا منهم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .
وبهذا الرقم يصل عدد من وصلوا في غضون الاسبوعين الاخرين الى اكثر من 120 الف شخص.
استفتاء كردستان العراق سيشمل مناطق "متنازع عليها" مع بغداد
علمت بي بي سي من مصادر رسمية مطلعة في اقليم كردستان العراق أن سكان المناطق المذكورة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي سيُسمح لهم بالتصويت في الاستفتاء الذي ستجريه حكومة إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وتطلق حكومة إقليم كردستان على تلك المناطق صفة المتنازع عليها وهي مناطق تطالب حكومة الإقليم بضمها وتقع بمحاذاة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأضافت المصادر لموفد بي بي سي إلى أربيل فراس كيلاني أن المناطق الني التي سيحق لمواطنها المشاركة في الاستفتاء هي:
سنجار وبرطلة والحمدانية وخانقين وشيخان ومخمور وتلكيف ووانة وربيعة والعياضية وبعشيقة والقوس وجلولاء وجبارة وطوز خرماتو وقره تبة وزمّار.
وأوضحت المصادر أنه سيتم وضع صناديق الاستفتاء في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة. أما المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي فسيتم السماح لمواطنيها النازحين في مخيمات ومدن الإقليم بالتصويت في مراكز نزوحهم.
عاجل#كردستان العراق: المناطق المذكورة ضمن المادة 140 "ستشارك" في الاستفتاء
الحكومة المصرية : عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 170% خلال الأشهر السبعة الماضية
قالت الحكومة المصرية إن عائدات السياحة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري ارتفعت بنسبة 170 %.
وبلغت العائدات 3.5 مليار دولار أمريكي، وارتفع عدد السائحين لمصر بنسبة 54%، حيث زار قرابة 4.3 مليون سائح البلاد خلال تلك الفترة. وتأمل الحكومة أن يصل عدد السائحين بنهاية العام الجاري إلى 8 ملايين شخص مقارنة بنحو 4.5 مليون شخص العام الماضي.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية أن تصل عائدات السياحة إلى 6 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام الجاري مقارة بنحو 3.4 مليار دولار العام الماضي.
بوتين: "الهيستيريا العسكرية" بشان كوريا الشمالية يمكن أن تقود إلى كارثة عالمية
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن ما وصفها بالهيستيريا العسكرية بشان كوريا الشمالية يمكن أن تقود إلى كارثة عالمية.
يأتي ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتزويد كوريا الجنوبية بصواريخ أكبر حجما لمساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد المخاطر التي تتعرض لها من جارتها الشمالية.
وكانت نيكي هايلي المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة قد حثت مجلس الامن على تبني أقوى قرارات ممكنة للرد على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.
الاتحاد الأوروبي سيناقش مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي سيناقش مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل.
ووفقا لميركل، فإن الاتحاد ستخذ قرارا وقتها بشأن تعليق أو إنهاء مفاوضات العضوية مع أنقرة.