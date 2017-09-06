احتجاجات في مدن أمريكية بعد قرار ترامب إيقاف برنامج لحماية المهاجرين وتنظيم الدولة يشن هجمات مضادة في دير الزور وارتفاع عدد لاجئي الروهينجا إلى 146 ألفا
ملخص
- احتجاجات في مدن أمريكية بعد قرار ترامب إيقاف برنامج لحماية المهاجرين
- تنظيم الدولة يشن هجمات مضادة بعد كسر حصار دير الزور
- مقتل 15 شخصا في موريتانيا بسبب العواصف العاتية
- ارتفاع عدد الفارين من مسلمي الروهينجا إلى أكثر من 146 ألف شخص
- هيومان رايتس واتش تتهم السلطات الأمنية بممارسة التعذيب "بشكل روتيني"
- #مونديال 2018: خروج الجزائر من التصفيات واقتراب تونس من التأهل والسعودية أول فريق عربي يتأهل إلى كأس العالم بروسيا
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#مونديال 2018: خروج الجزائر من التصفيات واقتراب تونس من التأهل
فقدت الجزائر فرصتها في التأهل إلى مونديال 2018 لكرة القدم بعد خسارتها على أرضها أمام زامبيا بهدف للاشيء. بينما اقترب المنتخب التونسي من الصعود إلى كأس العالم في روسيا بعد تعادله مع منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين لكل منهما.
وتأهل المنتخب السعودي بعد تغلبه على نظيره الياباني بهدف للا شيء في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليصبح المنتخب المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال.
كما حقق المنتخب المصري فوزا هاما على ضيفه الأوغندي بهدف للا شيء، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسياليقطع خطوة مهمة نحو الوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام ألف وتسعمئة وتسعين. ويتصدر المنتخب المصري صدارة مجموعته الآن برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الأوغندي.
القبض على "شبكة جهادية" في المغرب وإسبانيا
ألقت الشرطة الاسبانية والمغربية القبض على ستة اشخاص بتهم التخطيط لشن هجمات على نطاق واسع في كلا البلدين، بحسب ما اعلنته وزارة الداخلية الاسبانية.
وقالت السلطات الاسبانية ان سلطات الامن في المغرب فككت ما وصفتها بالخلية الجهادية المكونة من ستة اشخاص، خمسة منهم القي القبض عليهم في المغرب والاخر في إسبانيا.
مقتل 15 شخصا في موريتانيا بسبب العواصف العاتية
قتل 15 شخصا على الاقل واصيب عشرات اخرون خاصة عندما انهالات منازلهم فى عواصف عاتية ضربت عدة مناطق في موريتانيا.
وتسببت العواصف بالحاق أضرار جسيمة في الممتلكات وفقدان عدد كبير من السكان منازلهم. والحقت الامطار الغزيرة ايضا اضرارا كبيرة فى المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها موريتانيا مثل هذه العواصف الشديدة منذ عشرين عاما.
ارتفاع عدد الفارين من مسلمي الروهينجا إلى أكثر من 146 ألف شخص
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 146 ألفا من مسلمي الروهينجا عبروا الحدود إلى بنغلاديش في الأسبوعين الماضيين هربا من العنف في ميانمار.
وحذرت منظمات الاغاثة الدولية من وقوع أزمة انسانية في بنغلاديش جراء الارتفاع الكبير في عدد مسلمي اقلية الروهينجا الفارين من منازلهم في ميانمار بسبب حملة المداهمات التي يقوم بها الجيش في القرى التي يسكنون فيها وفي ضوء تقارير حقوقي عن انتهاكات جسيمة يرتكبها مسلحون مدنيون بحقهم.
وقد قتل خلال حملة الجيش المئات من مسلمي الروهينجا وفقا لمنظمات حقوقية.
هيومان رايتس واتش تتهم الشرطة المصرية بممارسة التعذيب "بشكل روتيني"
اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حول العالم الشرطة المصرية بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وتصل أحيانا إلى حد الاغتصاب.
واتهم التقرير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "باعطاء الضوء الأخضر لعناصر الأمن وضباط الشرطة باستخدام التعذيب كلما أرادوا" كما جاء بالتقرير.
وأشارت المنظمة إلى أن ممارسة التعذيب بهذا الشكل قد ترقى إلى درجة جريمة محتملة ضد الإنسانية، كما اتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بتجاهل شكاوى المحتجزين من تعرضهم للتعذيب بل وتهديدهم في بعض الأحيان.
ووثق التقرير شهادات لبعض المعتقلين السابقين حول وقائع تعذيب تعرضوا لها على أيدي محققين تابعين لعناصر "الأمن الوطني" والشرطة "لإجبارهم على الاعتراف بمواجهة قوات الأمن وحرق سيارات للشرطة وارتكاب جرائم الإرهاب" بحسب التقرير.
ولم يصدر عن الحكومة المصرية أي تعليق حتى الآن على تقرير المنظمة الحقوقية الذي صدر قبل ساعات صباح اليوم.
تنظيم الدولة يشن هجمات مضادة بعد كسر حصار دير الزور
شن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية هجمات مضادة على محيط اللواء العسكري 137 التابع للقوات الحكومية غرب مدينة دير زور، والتي تعد أحد معاقل التنظيم المتبقية في سوريا.
ودارت معارك عنيفة بين الجانبين الأمر الذي دفع بالطيران الروسي والحكومي لشن غارات مكثفة لحماية الممر الذي فتح للوصول إلى مقر اللواء (بين بلدتي الشولا وكباجب).
احتجاجات في مدن أمريكية بعد قرار ترامب إيقاف برنامج لحماية المهاجرين
اندلعت احتجاجات في عدد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستوقف العمل ببرنامج "العمل المؤجّل للطفولة الوافدة" والمعروف اختصارا بـ (داكا).
ويسمح البرنامج ببقاء مهاجرين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا. ومن شأن الخطوة أن تلغي الحماية القانونية وتصاريح العمل لحوالي 800 ألف شخص يُطلق عليهم اسم "دريمرز" أي الحالمون.
وأرجعت إدارة ترامب قرارها إلى أن برنامج DACA حرم مئات الأميركيين من فرص عمل من خلال السماح لأولئك المهاجرين غير الشرعيين بشغل تلك الوظائف، بحسب ما صَرّح وزير العدل جيف سيشنز.