احتجاجات في مدن أمريكية بعد قرار ترامب إيقاف برنامج لحماية المهاجرين وتنظيم الدولة يشن هجمات مضادة في دير الزور وارتفاع عدد لاجئي الروهينجا إلى 146 ألفا

فقدت الجزائر فرصتها في التأهل إلى مونديال 2018 لكرة القدم بعد خسارتها على أرضها أمام زامبيا بهدف للاشيء. بينما اقترب المنتخب التونسي من الصعود إلى كأس العالم في روسيا بعد تعادله مع منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين لكل منهما.

وتأهل المنتخب السعودي بعد تغلبه على نظيره الياباني بهدف للا شيء في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليصبح المنتخب المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال.

كما حقق المنتخب المصري فوزا هاما على ضيفه الأوغندي بهدف للا شيء، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسياليقطع خطوة مهمة نحو الوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام ألف وتسعمئة وتسعين. ويتصدر المنتخب المصري صدارة مجموعته الآن برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الأوغندي.