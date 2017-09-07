كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية "بلا رحمة"، واتهامات لميانمار بتلغيم الحدود لمنع عودة الروهينجا، والقهوة تواجه "أزمة"...اضغط هنا لقراءة باقة من أحدث الأخبار طوال اليوم

أعلن الجيش السوري أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مواقع عسكرية سورية بالقرب من بلدة مصياف في شمال غرب سوريا ما أسفر عن مصرع جنديين.

ومع أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق رسميا على القصف، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنت بأن الهدف كان مصنعا سوريا لتطوير الأسلحة الكيماوية وأنه قد ينتج في المستقبل صواريخ لحزب الله.

وفي تغريدات له، قال إيموس يادلين، وهو مدير سابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن الهدف كان مركزا علميا تابعا للجيش السوري لتطوير معدات عسكرية بما فيها صواريخ دقيقة التوجيه فيه مصنع للبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.