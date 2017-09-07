كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية "بلا رحمة"، واتهامات لميانمار بتلغيم الحدود لمنع عودة الروهينجا، والقهوة تواجه "أزمة"...اضغط هنا لقراءة باقة من أحدث الأخبار طوال اليوم
ملخص
- العفو الدولية تتهم الحكومة البحرينية باستمرار قمع المعارضين
- دراسة علمية: الاحتباس الحراري قد يقضي على كميات كبيرة من نبات البُن
- المصنف الرابع والعشرون عالميا يطيح بفيدرر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
- إعصار إيرما يحدث دمارا كبيرا في جزر بحر الكاريبي ويتسبب في قطع الكهرباء عن مليون شخص
- اتهامات لميانمار بتلغيم الحدود لمنع عودة مسلمي الروهينجا
- كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية "بلا رحمة"
- #سوريا: غارة مصياف استهدفت "مصنعا للبراميل المتفجرة"
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#سوريا: غارة مصياف استهدفت "مصنعا للبراميل المتفجرة"
أعلن الجيش السوري أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مواقع عسكرية سورية بالقرب من بلدة مصياف في شمال غرب سوريا ما أسفر عن مصرع جنديين.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق رسميا على القصف، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنت بأن الهدف كان مصنعا سوريا لتطوير الأسلحة الكيماوية وأنه قد ينتج في المستقبل صواريخ لحزب الله.
وفي تغريدات له، قال إيموس يادلين، وهو مدير سابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن الهدف كان مركزا علميا تابعا للجيش السوري لتطوير معدات عسكرية بما فيها صواريخ دقيقة التوجيه فيه مصنع للبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
ناشط سوري من داخل دير الزور: "داعش" على وشك الإنهيار
أبو سعد، ناشط إعلامي سوري، يحدثنا في لقاء حصري مع إذاعة بي بي سي عربي من داخل مدينة دير الزور،عن أوضاع المدنيين تحت سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في المدينة.
يقول أبو سعد، الذي فضل استعمال اسما مستعارا، إن "داعش على وشك الانهيار".
وحذر من دخول القوات الحكومية دير الزور، شرقي سوريا، إذ أنها برأيه "ستحرق الأخضر واليابس" عندما تدخل منطقة يسيطر عليها التنظيم.
اجرى المقابلة عمر عبد الرازق واخرجها نادر ابراهيم.
كوريا الشمالية تتعهد بشن ضربات نووية "بلا رحمة على أمريكا وأعوانها"
احتشد عشرات الآلاف من المواطنين في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ للاحتفال بإجراء بلدهم التجربة النووية السادسة والتي وصفت بأنها أكبر تفجير نووي أجرته البلاد.
واحتفى المحتشدون بالعلماء الذين أشرفوا على التجربة الأخيرة والذين جابوا شوارع العاصمة في حافلات نقل كبيرة، وسط استعراضات غنائية وعروض للألعاب النارية في سماء المدينة.
وتعاقب متحدثون من المسؤولين على المنصة الرئيسية للاحتفال ووجهوا كلمات حماسية، وقال أحدهم إن "جيش كوريا الشمالية سيضع نهاية لهيمنة عصابة الإمبرياليين في الولايات المتحدة" على حد وصفه.
وقال آخر إن بلاده "سترد بلا رحمة أو هوادة بضربات استباقية إذا قامت أمريكا وأعوانها وسائر الخونة بشن حرب علينا".
برلمان إقليم كاتالونيا يوافق على إجراء استفتاء على الاستقلال من إسبانيا
تعقد الحكومة الاسبانية اجتماعا طارئا لمناقشة قرار برلمان كتالونيا المحلي إجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن اسبانيا.
ومن المتوقع أن تطلب الحكومة الاسبانية من المحكمة الدستورية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إجراء الاستفتاء في مطلع شهر أكتوبر / تشرين أول المقبل.
كما يعتزم رئيس الوزراء ماريانو راخوي مناقشة هذه القضية مع زعماء أحزاب المعارضة. وكانت الأغلبية المؤيدة للاستقلال في برلمان كتالونيا المحلي قد أقرت قانون الاستفتاء في جلسة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس.
قوافل إغاثة تصل دير الزور بعد ثلاث سنوات من حصار لتنظيم الدولة
قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن قوافل محملة بالغذاء والدواء وصلت اليوم إلى المنطقة التي كان يحاصرها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية غربي مدينة دير الزور في شرق البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة وتسعين الف مدني يعيشون في تلك المنطقة في ظروف إنسانية صعبة، بينهم آلاف الجرحى والمرضى من عسكريين ومدنيين حرموا من العناية الطبية الملائمة على مدار سنوات الحصار.
وفتحت قوات حكومية ومقاتلين من حزب الله اللبناني ممرا استراتيجيا يؤدي إلى تلك المنطقة وبدعم من الطيران الحربي السوري والروسي.
فنلندا تعارض إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
قالت الحكومة الفنلدنية إنها تعارض إنهاء أو وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعهدت بإنهاء المفاوضات مع أنقرة في حال إعادة انتخابها لمنصب المستشارية.
وقال وزير الخارجية الفنلدي تيمو سويني إنه من المهم استمرار المفاوضات مع تركيا على الرغم من "مشكلات حقوق الإنسان" هناك على حد قوله.
اتهامات لميانمار بتلغيم الحدود لمنع عودة مسلمي الروهينجا
فاد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ديبايان باتاتشاريا بأن ما لا يقل عن ثلاثمئة ألف من مسلمي الروهينجا قد يفرون من العنف في شمال غرب ميانمار إلى بنغلادش محذرا من نقص امدادات الغذاء الطارئة للاجئين.
وتشير تقديرات أصدرتها منظمات اغاثية في منطقة كوكسز بازار الحدودية في بنجلادش إلى أن عدد الفارين الذين وصلوا الى بنغلاديش منذ بدأ الحملة المداهمات التي يقوم بها الجيش في ميانمار بلغ مئة وستة وأربعين الفا.
واتهمت بنغلاديش السلطات في ميانمار بزرع الالغام على طول حدودها لمنع عودة الروهينجا الى قراهم.
إعصار إيرما يتسبب في دمار هائل بجزر بحر الكاريبي
ارتفع عدد القتلى جراء الإعصار "إيرما" الذي يضرب جزرا في البحر الكاريبي إلى عشرو أشخاص.
ودمّر الإعصار نحو 90% من البنية التحتية والطرقات فى جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبى، فى طريقه إلى جزر الباهاما وفلوريدا ومدن أمريكية أخرى.
كما تسبب في قطع الكهرباء عن قرابة مليون شخص في الجزر.
المصنف الرابع والعشرون عالميا يطيح بفيدرر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
فَجّر الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو مفاجأة مدوية وأطاح بالسويسري روجيه فيدرر من دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا العام.
ديل بوترو المصنف الرابع والعشرون عالميا تَغلّب على فيدرير المصنف الثالث بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
وبتلك النتيجة، سيقابل ديل بوترو الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا في نصف نهائي البطولة.
وكان فيدرير قد تَمكّن هذا العام من تحقيق بطولتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحة، ليرفع رصيده من البطولات الكبرى إلى تسعة عشر، وهو الرقم القياسي.
دراسة علمية: الاحتباس الحراري قد يقضي على كميات كبيرة من نبات البُن
تقول دراسة نشرت في مجلة "نباتات الطبيعة" إن من المرجح أن يقضي الاحتباس الحراري على نصف مزارع حبوب البن في بلدان مثل إثيوبيا، التي تعد أحد المواطن الرئيسية للبن.
ويشتكي مزارعون من ندرة مياه الأمطار في المواسم التي كانت تشهد مطرا غزيرا وهو أمر أساسي لنمو المحصول. واضطر بعضهم إلى ذرع الذرة للحصول على حصاد ودخل ثابت.
وتشكل القهوة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الإثيوبي ، حيث ساهمت بما يقرب من تسعمائة مليون دولار أمريكى من الصادرات في العام الماضي .
العفو الدولية تتهم الحكومة البحرينية باستمرار قمع المعارضين
اصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرا يحمل عنوان (لا أحد يستطيع حمايتكم: عام من قمع المعارضة في البحرين)، وقالت المنظمة في تقريرها إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفل خلال حملة قمع شنتها الحكومة البحرينية ضد معارضيها.
وتقول منظمة العفو الدولية انها وثقت قيام الحكومة البحرينية خلال الفترة من يونيو حزيران 2016 إلى يونيو حزيران 2017 بإلقاء القبض على ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم وتعذيبهم أو تهديدهم أو منعهم من السفر.
واتهم تقرير المنظمة كل من بريطانيا والولايات المتحدة بالأخص بغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
كما قالت المنظمة إن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت عن سياسة سلفه باراك أوباما الذي انتقد صراحة السلطات في البحرين. هذا وتنفي الحكومة البحرينية دوما ارتكاب أي انتهاكات حقوقية ممنهجة.