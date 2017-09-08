دول المقاطعة ترفض "الحوار المشروط" مع قطر، ووساطة الكويت "منعت تدخلا عسكريا" وترامب سيحل الخلاف "بسهولة جدا"...اضغط هنا لقراءة باقة من أحدث الأخبار المتنوعة
ملخص
- الدول المقاطعة لقطر ترفض تصريحات أمير الكويت عن حدوث تقدم ملموس في حل الأزمة
- قطر تقول إنها لن تتفاوض حول إنهاء الأزمة فبل وقف الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة
- زلزال قوته 8 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك وتحذيرات من تسونامي محتمل
- الأمم المتحدة: 270 ألف شخص فروا من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأسبوعين الماضيين
- مصر تحجب الموقع الإلكتروني "لهيومان رايتس واتش"
- #إسرائيل: المدعي العام يبلغ زوجة نتانياهو باحتمال مقاضاتها بتهم الاحتيال
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#إسرائيل: المدعي العام يبلغ زوجة نتانياهو باحتمال مقاضاتها بتهم الاحتيال
أبلغ المدعي العام سارة، عقيلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنه ينظر في احتمال مقاضاتها بتهم الاحتيال المتعلقة بخدمات توفير الوجبات الغذائية في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة.
لكن المدعي العام منح السيدة سارة فرصة لتبرير سلوكها في جلسة خاصة قبل اتخاذ قراره النهائي بتوجيه التهم الرسمية إليها.
أما نتنياهو فيدافع عن زوجته بالقول إن المزاعم ضدها "غير معقولة".
#إقليم كاتالونيا: رئيس وزراء إسبانيا يصف قرار الاستفتاء بالعصيان المدني
لايزال الاستفتاء بشأن استقلال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا، الذي وافق عليه برلمان إقليم كاتالونيا، لايزال يثير جدلا واسعا بعد أن أعلنت النيابة العامة أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة الإقليم.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن الدعوة إلى الاستفتاء تشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديمقراطية، وأعلن أن حكومته ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء قانون تنظيم الاستفتاء.
الأمم المتحدة: 270 ألف شخص فروا من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأسبوعين الماضيين
قالت الأمم المتحدة إن قرابة 270 ألف شخص أغلبهم من مسلمي الروهينجا هربوا من ميانمار منذ الخامس والعشرين في الشهر الماضي.
وتواجه حكومة الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي تنديدا عالميا متزايدا بحملة أمنية وعسكرية استهدفت قرى لأقلية الروهينجا شمالي البلاد بعد اعتداء شنه مسلحون على مركز للشرطة والذي أسفر عن مقتل 12 شرطيا.
وهاجم سكان بوذيون مسلحون بعض القرى وقتلوا رجالا بها واغتصبوا بعض نساءها كما أحرقوا منازلها، وفقا لشهادات من مراسلين صحفيين متواجدين في الميدان، ووفقا لروايات العديد من الفارين إلى معسكرات للاجئين في بنغلاديش.
وتداول صحفيون غربيون مقاطع فيديو تظهر وصول مجموعة جديدة من النازحين إلى شواطئ بنغلاديش.
صور تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه إعصار إيرما، ومشهد الإعصار من الفضاء
يواصل عشرات الآلاف في ولاية فلوريدا الأمريكية مغادرة منازلهم هرباً من الإعصار إيرما، الذي من المتوقع أن يضرب الولاية يوم الأحد.
وقد تَسبّب الإعصار في خسائر هائلة في جزر الكاريبي، كما أسفر عن مصرع شخصين في بورتو ريكو.
وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 300 كيلومتر في الساعه وقد ضرب منطقة الكاريبي في مساحة توازي حجم فرنسا.
ودمر الإعصار خمسة وتسعين بالمائة من الجزء الفرنسي التابع لجزيرة سان مارتن الصغيرة في الارخبيل وبات يهدد الجزء التابع لهولندا من الجزيرة بالاضافة الى جزر فيرجن وجزر انغويلا البريطانية.
وقامت كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا بارسال مياه ومواد إعاشة طارئة، وفرق انقاذ وطواقم طبيه وحربيه ومروحيات وسفن إلى الجزرالمنكوبه التابعه الى أراضيهم.
مصر تحجب الموقع الإلكتروني "لهيومان رايتس واتش"
حجبت مصر الموقع الإلكتروني لمنظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية الدولية.
وحاول صحفيون من وكالة رويترز للأنباء زيارة الموقع صباح اليوم، إلا أنهم وجدوه محجوبا.
ويأتي الحجب بعد تقرير للمنظمة اتهم السلطات الأمنية المصرية بممارسة التعذيب "بشكل منهجي" ضد النشطاء والمعتقلين السياسيين.
ووصفت الخارجية المصرية التقرير "بالمسيس" وانتقدت المنظمة لتجاهلها الخطوات الإيجابية والتحسن الملحوظ في سجل حقوق الإنسان بمصر على حد وصف بيان الخارجية على صفحتها بفيسبوك.
وحجبت مصر 424 موقعا إلكترونيا ومدونة منذ مايو/آيار، وفقا لإحصائية مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المستقلة القانونية المصرية.
زلزال قوته 8 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك وتحذيرات من تسونامي محتمل
ضرب زلزال بقوة ثماني درجات سواحل المحيط الهادىء جنوبي المكسيك، وهو الأقوى من نوعه الذي يضرب البلاد من ثلاثين عاما.
واعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل شخصين حتى الان فيما اصدر برنامج المسح الجيولوجي الأمريكي تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي قد يؤثر على ثمانية بلدان.
وقد هز الزلزال المباني في العاصمة مكسيكو سيتي على بعد مئات الكيلومترات.وقد افادت الأنباء بأن الزلزال استمر نحو دقيقة واحدة كاملة.
#الأزمة الخليجية: الدول المقاطعة لقطر ترفض أي حوار مشروط مع الدوحة
رفضت الدول الأربع المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ما وصفته بالتصريحات المتفائلة لأمير الكويت فيما يتعلق بالأزمة الراهنة مع قطر.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنه لم يحرز أي تقدم لحل الأزمة المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران، وأكدت على عدم الدخول في أي حوار مشروط مع الدوحة وأن عليها تلبية المطالب الثلاثة عشر.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في واشنطن، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن جهود وساطته حققت تقدما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومنعت "تدخلا عسكريا في الدوحة" على حد قوله، وهو ما نفته الدول الأربع.
وقال ترامب إن الخلاف بين الدول الأربع وقطر يمكن أن يحل "بسهولة جدا" وعرض التوسط بين الدول المعنية.