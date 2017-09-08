دول المقاطعة ترفض "الحوار المشروط" مع قطر، ووساطة الكويت "منعت تدخلا عسكريا" وترامب سيحل الخلاف "بسهولة جدا"...اضغط هنا لقراءة باقة من أحدث الأخبار المتنوعة

لايزال الاستفتاء بشأن استقلال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا، الذي وافق عليه برلمان إقليم كاتالونيا، لايزال يثير جدلا واسعا بعد أن أعلنت النيابة العامة أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة الإقليم.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن الدعوة إلى الاستفتاء تشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديمقراطية، وأعلن أن حكومته ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء قانون تنظيم الاستفتاء.