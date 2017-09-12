مجلس الأمن يرد على طموحات كوريا الشمالية بعقوبات على المنسوجات ودول المقاطعة تتهم قطر بمحاولة تحسين صورتها من دون أي تغيير في سياساتها
ملخص
- مجلس الأمن يرد على طموحات كوريا الشمالية بعقوبات على المنسوجات
- دول المقاطعة تتهم قطر بمحاولة تحسين صورتها من دون أي تغيير في سياساتها
- مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بركست"
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مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون "بريكست"
وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمضي قدما في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تُعرف باسم "بريكست".
ووافق 326 نائبا على خطة الحكومة بعد مناقشات تجاوزت عشر ساعات ، في مقابل اعتراض 290 نائبا.. ويهدف مشروع القانون إلى فكّ ارتباط بريطانيا بالتشريعات والقوانين الأوروبية .
وقد رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بهذه الخطوة، وقالت إنها ستساعد على المضي في المفاوضات انطلاقا مما وصفتها بالأرضية الصلبة..
دول المقاطعة تتهم قطر بمحاولة تحسين صورتها من دون أي تغيير في سياساتها
اتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطر بالسعي لتضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الازمة الخليجية، وقالت في بيان مشترك تلاه مندوب الامارات امام مجلس حقوق الانسان في جنيف ان قطر تواصل انكار حقيقة دعمها للارهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن .
وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال في الجلسة ذاتها إن الحصار الذي تفرضه الدول الاربع على بلاده مخالف للقانون الدولي ومسعى لتحويلها الى دولة قاصرة.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد اكد الاحد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان دول المقاطعة متمسكة بتنفيذ الدوحة لمطالبها الاساسية كشرط لانهاء الخلاف معها.
مجلس الأمن يرد على طموحات كوريا الشمالية بعقوبات على المنسوجات
فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من هذا الشهر، حيث فرض حظرا لصادراتها من المنسوجات وقيد وارداتها من النفط الخام.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت للمجلس مسودة قرار قالت إنها خففت صيغتها لكسب تأييد كل من روسيا وحليفة بيونغيانغ- الصين.
وهذا هو تاسع قرار يصدر بالإجماع عن المجلس بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية منذ العام 2006.
ويقول الخبراء إن القرار الأخير لم يأت مخففا في لهجته فحسب، بل بدا وكأنه بحد ذاته مخرج يحفظ ماء وجه الولايات المتحدة التي رفع رئيسها سقف تهديداته ضد بيونغيانغ عندما توعدها بالرد "بالغضب والنار" إن هي هددت بلاده وحلفاءها.