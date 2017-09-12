مجلس الأمن يرد على طموحات كوريا الشمالية بعقوبات على المنسوجات ودول المقاطعة تتهم قطر بمحاولة تحسين صورتها من دون أي تغيير في سياساتها

وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمضي قدما في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تُعرف باسم "بريكست".

ووافق 326 نائبا على خطة الحكومة بعد مناقشات تجاوزت عشر ساعات ، في مقابل اعتراض 290 نائبا.. ويهدف مشروع القانون إلى فكّ ارتباط بريطانيا بالتشريعات والقوانين الأوروبية .

وقد رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بهذه الخطوة، وقالت إنها ستساعد على المضي في المفاوضات انطلاقا مما وصفتها بالأرضية الصلبة..