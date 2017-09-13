إيران تفوز بعقود إعمار جديدة في سوريا وإسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق....اضغط هنا لقراءة باقة من الأخبار المنوعة طوال اليوم

قالت وسائل إعلام ألمانية إن الحكومة تدرس إدراج تركيا في قائمة دول تشكل مخاطر أمنية كبيرة.

وانتقد وزير شئون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك قرار ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يضر بجهود انقره في مكافحة التطرف، وهو ما قد ينعكس سلبا على الأمن في أوروبا بحسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قد أشار إلى إمكانية أن توقف بلاده صادرات السلاح إلى تركيا كليا على خلفية تدهور حقوق الانسان فيها بحسب تعبيره.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا متصاعدا جراء اعتقال أنقره مواطنين ألمان من أصل تركي، ورفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.