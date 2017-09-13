إيران تفوز بعقود إعمار جديدة في سوريا وإسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق....اضغط هنا لقراءة باقة من الأخبار المنوعة طوال اليوم
ملخص
- #إعادة إعمار سوريا: دمشق توقع عقدا جديدا مع شركة إيرانية لبناء 5 محطات كهربائية
- إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق
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الحكومة الألمانية "تدرس" إدراج تركيا في قائمة دول تشكل مخاطر أمنية كبيرة
قالت وسائل إعلام ألمانية إن الحكومة تدرس إدراج تركيا في قائمة دول تشكل مخاطر أمنية كبيرة.
وانتقد وزير شئون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك قرار ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يضر بجهود انقره في مكافحة التطرف، وهو ما قد ينعكس سلبا على الأمن في أوروبا بحسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قد أشار إلى إمكانية أن توقف بلاده صادرات السلاح إلى تركيا كليا على خلفية تدهور حقوق الانسان فيها بحسب تعبيره.
وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا متصاعدا جراء اعتقال أنقره مواطنين ألمان من أصل تركي، ورفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق.
وستجري المحافظات الثلاثة الرئيسية التي يتألف منها الإقليم شمالي العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، بالإضافة إلى عدد من المناطق "المتنازع عليها" مع بغداد، استفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر/ايلول على الاستقلال أو البقاء في عراق موحد.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تؤيد "الجهود المشروعة للشعب الكردي للحصول على دولتهم".
#إعادة إعمار سوريا: دمشق توقع عقدا مع شركة إيرانية لبناء 5 محطات كهربائية
وقعت الحكومة السورية عقدا مع شركة إيرانية لإعادة إعمار جزء من البنية التحتية لمدينة حلب.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن شركة "مابنا" ستساعد في إعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في المدينة التي دمرت أجزاء كبيرة منها جراء الصراع السوري مقابل 130 مليون يورو.
ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي قوله إن طهران وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية تعد فهيا الأخيرة بإعطاء عقود إعمار لشركات إيرانية لإعادة بناء محطات وشبكات الكهرباء في كل أنحاء البلاد.
ووفقا للعقد الأخير، فإن الحكومة السورية ستبدأ بمحافظة اللاذقية، مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، ودير الزور وحمص.
وكانت الحكومة السورية أعطت عقدا لإيران لإعادة بناء شبكة الاتصال الخليوي في يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن عقود لإعادة إنشاء وترميم خطوط إمداد للغاز وحقل للفوسفات بوسط سوريا، وفقا لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا).