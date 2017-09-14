كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام" و"إغراق" اليابان في البحر، وإقليم كردستان العراق "سيدفع الثمن" إذا انفصل عن العراق...اضغط هنا لقراءة باقة من الأخبار المنوعة طوال اليوم
ملخص
- كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام" و"إغراق" اليابان في البحر
- #استفتاء كردستان العراق: تركيا تحذر حكومة الإقليم من اجراءات محتملة إذا أجري الاستفتاء
- "قافلة تنظيم الدولة" تصل إلى دير الزور
- برلمان كردستان العراق يؤجل جلسة لمناقشة الاستفتاء على انفصال الإقليم
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وزير الخارجية العراقية يستبعد نشوب صدام مسلح مع إقليم كردستان بسبب الاستفتاء على الانفصال
استبعد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري إمكانية وقوع صدام مسلح بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على خلفية الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري واعتبر أي اقتتال بين العراقيين خط احمر .
وأكد الوزير ، في مقابلة مع مراسل بي بي سي في القاهرة عبد البصير حسن ، تمسك الحكومة المركزية بالاحتكام لنصوص الدستور لكنه لم يوضح طبيعة البدائل المتاحة لبغداد في حال مضي الاقليم قدما نحو الاستفتاء مضيفا أن شكاوى الإقليم من تهميش بغداد له تعد شكاوى مشتركة ولا سبيل لحلها سوى قنوات التفاوض المعمول بها.
وأعرب الوزير عن خشيته من تأثير الخلاف الحالي بين المركز والإقليم على المعارك التي تخوضها القوات العراقية ومنها البشمركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في جيوبها الباقية بالعراق .
برلمان كردستان العراق يؤجل جلسة لمناقشة الاستفتاء على انفصال الإقليم
قال مصدر مسؤول في مدينة اربيل لبي بي سي إن برلمان اقليم كوردستان العراق أرجأ جلسته التي كان من المقرر ان يعقدها اليوم لحين التوصل الى اتفاق مع حزبي التغيير والجماعة الاسلامية المعارضين لإعادة ترشيح رئيس الاقليم الحالي مسعود بارزاني , وهو ما تسبب في عدم عقد البرلمان الكردي جلسات منذ نحو عامين.
وأضاف المصدر ان الحزبين الكورديين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وباقي الاحزاب الكردية امهلوا الحزبين المعارضين حتى يوم غد الجمعة لحضور الجلسة المخصصة للرد على قرار مجلس النواب العراقي الذي تم التصويت عليه هذا الاسبوع والرافض لإجراء استفتاء استقلال كوردستان، وفي حال امتناعهما فان بقية الاحزاب ستحدد موعدا لعقد جلسة البرلمان المؤجلة بدون الحزبين المعارضين.
"قافلة تنظيم الدولة" تصل إلى دير الزور
سُمح لقافلة تضم مئات من مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وعائلاتهم بالوصول الى المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم في دير الزور شرقي سورية بعد بقائهم محاصرين لمدة أسبوعين في الصحراء في منطقة تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.
كان هؤلاء تم إخلاؤهم قبل أسبوعين من منطقة القلمون على الحدود اللبنانية السورية على أثر اتفاق بين حزب الله اللبناني وتنظيم الدولة الإسلامية بموافقة الحكومة السورية، قضى بعبورهم الى مناطق البادية السورية.
إلا ان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عارض الاتفاق وحاصرت طائراته القافلة في الصحراء لمدة أسبوعين.
#استفتاء كردستان العراق: تركيا تحذر حكومة الإقليم من اجراءات محتملة إذا أجري الاستفتاء
قالت الخارجية التركية إن إقليم كردستان العراق "سيدفع الثمن" إذا صمم على إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن تركيا تدعو حكومة إقليم كردستان "باستخدام العقل والمنطق للتخلي عن نهجها الخاطئ في أسرع وقت ممكن".
كما أيدت الخارجية رفض البرلمان العراقي الأخير لإجراء الاستفتاء.
كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام" و"إغراق" اليابان في البحر
هددت هيئة حكومية في كوريا الشمالية اليوم باستخدام بيونغ يانغ أسلحة نووية لتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد" وإغراقها في "ظلام حالك".
وقالت لجنة السلام الكوري الأسيوي، المنوطة بالعلاقات الخارجية والدعاية الرسمية لسياسات الحكومة، إن بيونغ يانغ قد تستخدم ترساناتها النووية أيضا "لإغراق اليابان في البحر" بسبب تأييدها قرارا أخيرا من مجلس الأمن الدولي والذي فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.
وجاءت تهديدات اللجنة الحكومية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية.
وكانت كوريا الشمالية أجرت في الثالث من سبتمبر/أيلول تجربتها النووية السادسة والأقوى من نوعها.