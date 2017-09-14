كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام" و"إغراق" اليابان في البحر، وإقليم كردستان العراق "سيدفع الثمن" إذا انفصل عن العراق...اضغط هنا لقراءة باقة من الأخبار المنوعة طوال اليوم

استبعد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري إمكانية وقوع صدام مسلح بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على خلفية الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري واعتبر أي اقتتال بين العراقيين خط احمر .

وأكد الوزير ، في مقابلة مع مراسل بي بي سي في القاهرة عبد البصير حسن ، تمسك الحكومة المركزية بالاحتكام لنصوص الدستور لكنه لم يوضح طبيعة البدائل المتاحة لبغداد في حال مضي الاقليم قدما نحو الاستفتاء مضيفا أن شكاوى الإقليم من تهميش بغداد له تعد شكاوى مشتركة ولا سبيل لحلها سوى قنوات التفاوض المعمول بها.

وأعرب الوزير عن خشيته من تأثير الخلاف الحالي بين المركز والإقليم على المعارك التي تخوضها القوات العراقية ومنها البشمركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في جيوبها الباقية بالعراق .