ترامب يظهر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة، وتقطع السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند.. اضغط هنا لقراءة المزيد

تقطعت السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند بعد أن تسبب تسرب في أنبوب بنقص تزود الطائرات بالوقود.

وألغيت عشرات الرحلات المنطلقة من مطار أوكلاند، بينما اضطرت الرحلة الطويلة على التوقف في محطات إضافية للتزود بالوقود.

وتضرر الأنبوب الذي يزود المطار بالوقود بطريق الخطأ عندما أصابه حفار في حقل.

ويقول مسؤولون إن عملية إصلاح الأنبوب تستغرق أسبوع على الأقل.