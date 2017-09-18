مسافرة في مطار أوكلاند

ترامب يظهر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة، وتقطع السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند.. اضغط هنا لقراءة المزيد

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ملخص

  1. تقطع السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند
  2. ترامب يظهر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة

تغطية مباشرة

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العنف المنزلي وراء معظم حالات الطلاق في الصين

قالت محكمة في الصين إن العنف المنزلي وراء معظم حالات الطلاق التي نظرت فيها خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأضافت المحكمة أن النساء يذكرن أن العنف من قبل أزواجهن هو السبب في 85 في المئة من الحالات.

وكانت الصين أقرت قانوناً جديداً لمواجهة العنف المنزلي السنة الماضية.

ولكن الكثير من النساء تقول إن الشرطة والمحاكم لايرغبون بمعاملة العنف المنزلي كجريمة.

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ترامب يظهر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة

يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى اليوم في الأمم المتحدة بنيويورك حيث يلقي خطاباً في اجتماع لإصلاح المنظمة الأممية.

وتريد إدارة الرئيس ترامب تخفيض البيروقراطية وجعل الدول الأخرى تغطي المزيد من تكاليف المنظمة وخاصة فيما يتعلق بجهود حفظ السلام.

بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حضر للاجتماع عددا من المبادرات لإصلاح عمل المنظمة، ولكنه حذر من أن تهديد الولايات المتحدة بتقليص التمويل قد يخلق مشاكل صعبة الحل.

ترامب وزوجته
Getty Images

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تقطع السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند

تقطعت السبل بالآف المسافرين في أكبر مطارات نيوزيلاند بعد أن تسبب تسرب في أنبوب بنقص تزود الطائرات بالوقود.

وألغيت عشرات الرحلات المنطلقة من مطار أوكلاند، بينما اضطرت الرحلة الطويلة على التوقف في محطات إضافية للتزود بالوقود.

وتضرر الأنبوب الذي يزود المطار بالوقود بطريق الخطأ عندما أصابه حفار في حقل.

ويقول مسؤولون إن عملية إصلاح الأنبوب تستغرق أسبوع على الأقل.

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