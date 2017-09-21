معركة استعادة الحويجة: أحدث التطورات

يشارك في عملية استعادة السيطرة على الحويجة ألوية الحشد الشعبي و قطعات الجيش و الشرطة الاتحادية و جهاز مكافحة الاٍرهاب.

وانطلقت القوات صباح اليوم من ستة محاور لطرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من الحويجة (جنوب غرب كركوك) و الجانب الأيسر من الشرقاط (شمال تكريت) ضمن المرحلة الاولى للعمليات.