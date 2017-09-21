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معركة استعادة الحويجة: أحدث التطورات

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ملخص

  1. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة مدينة الحويجة في محافظة كركوك من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية
  2. الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب يشاركون في عملية الحويجة
  3. حكومة إقليم كردستان: القوات العراقية لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة
  4. قوات البيشمركة لن تشارك في عمليات استعادة الحويجة

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الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب يشاركون في عملية الحويجة

يشارك في عملية استعادة السيطرة على الحويجة ألوية الحشد الشعبي و قطعات الجيش و الشرطة الاتحادية و جهاز مكافحة الاٍرهاب.

وانطلقت القوات صباح اليوم من ستة محاور لطرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من الحويجة (جنوب غرب كركوك) و الجانب الأيسر من الشرقاط (شمال تكريت) ضمن المرحلة الاولى للعمليات.

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BBC

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فصائل الحشد الشعبي تسيطر على مناطق عدة شمال تكريت

قال إعلام الحشد الشعبي إن مقاتلين من الحشد تمكنوا بمساعدة من الجيش العراقي في السيطرة على مناطق كنعوص وطوينة وشيالة الامام وحمد ستير في الجانب الأيسر من الشرقاط شمال تكريت.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن صباح اليوم الخميس عن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات تحرير الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.

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حكومة إقليم كردستان: القوات العراقية لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة

قال الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، جبار الياور، اليوم الخميس، بأن قوات البيشمركة لن تشارك في عمليات تحرير الحويجة.وأكد الياور لشبكة رووداو الإعلامية الكردية أن القوات العراقية "لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة".

"قوات البيشمركة ستقوم بحماية الخطوط الدفاعية التي تتواجد بها، ولن تسمح لعناصر داعش بالإقتراب من أماكن تواجدها، مثلما فعلت اثناء معارك تحرير تلعفر.

جبار الياورالأمين العام لوزارة البيشمركة متحدثا لشبكة رووداو الإعلامية.

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عاجلقوات البيشمركة لن تشارك في عمليات استعادة الحويجة

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بدء عملية استعادة مدينة الحويجة في محافظة كركوك من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية

بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، الواقعة جنوب غربي كركوك، من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

يمثل الهدف من مهمة القوات العراقية في عمليات الحويجة استعادة ما يقارب مائتين وثمانين كيلو متراً مربعاً من الأراضي بين محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

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