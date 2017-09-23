تعرفوا على "فريدة" البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك، وقوات الأمن في ميانمار "تلغم" الحدود لمنع عودة الروهينجا...اضغط هنا لقراءة المزيد من الأخبار المنوعة طوال اليوم

أصبحت النرويج صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم بعد تخطيها حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ إنشائه في العام 1996.

وذكرت مجلة "فوربز" أن نصيب كل مواطن نرويجي من "صندوق التقاعد الحكومي" يبلغ الآن أكثر من 190 ألف دولار أمريكي في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 5.2 مليون نسمة.

ويعادل دخل الصندوق السيادي اقتصادات دول كبرى كالمكسيك على سبيل المثال، كما تخطى صناديق سيادية أخرى من أبرزها الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

ويستثمر الصندوق أمواله وعائداته في البورصات العالمية إذ يمتلك أسهما في أكثر من 9 آلاف شركة مسجلة في الأسواق المالية العالمية بقيمة إجمالية تبلغ 667 مليار دولار، ومن بين تلك الشركات أبل، ونستلة ومايكروسوفت.