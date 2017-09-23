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تعرفوا على "فريدة" البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك، وقوات الأمن في ميانمار "تلغم" الحدود لمنع عودة الروهينجا...اضغط هنا لقراءة المزيد من الأخبار المنوعة طوال اليوم

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ملخص

  1. هيومان رايتس واتش: قوات الأمن في ميانمار تلغم الحدود لمنع عودة الروهينجا
  2. تعرفوا على "فريدة" البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك
  3. النرويج تتخطى السعودية بصندوق سيادي تجاوز الترليون دولار

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النرويج تتخطى السعودية بصندوق سيادي تجاوز الترليون دولار

أصبحت النرويج صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم بعد تخطيها حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ إنشائه في العام 1996.

وذكرت مجلة "فوربز" أن نصيب كل مواطن نرويجي من "صندوق التقاعد الحكومي" يبلغ الآن أكثر من 190 ألف دولار أمريكي في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 5.2 مليون نسمة.

ويعادل دخل الصندوق السيادي اقتصادات دول كبرى كالمكسيك على سبيل المثال، كما تخطى صناديق سيادية أخرى من أبرزها الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

ويستثمر الصندوق أمواله وعائداته في البورصات العالمية إذ يمتلك أسهما في أكثر من 9 آلاف شركة مسجلة في الأسواق المالية العالمية بقيمة إجمالية تبلغ 667 مليار دولار، ومن بين تلك الشركات أبل، ونستلة ومايكروسوفت.

يستثمر الصندوق أمواله وعائداته في البورصات العالمية.
AFP
يستثمر الصندوق أمواله وعائداته في البورصات العالمية.

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تعرفوا على "فريدة" البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك

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Reuters

اسمها فريدة وهي اليوم بطلة في المكسيك لإنقاذها 52 شخصا في كوارث طبيعية كان آخرها الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الثلاثاء الماضي.

كلبة الإنقاذ المدربة على العثور على أحياء بين الأنقاض، تبلغ من العمر 7 أعوام، وشاركت خلال "مسيرتها المهنية" في جهود الإنقاذ التي تلت كوارث مختلفة في بلدها وحول العالم، وهي "موظفة" في سلاح البحرية بالجيش المكسيكي.

وأشادت بها الرئاسة المكسيكية على حسابها الرسمي بتويتر، كما احتفى بها مواطنون بوضع صورتها على الورقة النقدية من فئة الخمسمائة بيسو بدلا من الرسام الشهير دياغو ريفيرا باستخدام تقنية لتعديل الصور كالفوتوشوب.

وتمكنت فريدة خلال اليومين الماضيين من العثور على عدد من الأحياء تحت أنقاض المباني التي تهدمت بفعل الزلزال في العاصمة المكسيكية.

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هيومن رايتس واتش: قوات الأمن في ميانمار تلغم الحدود لمنع عودة الروهينجا

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الأمن في ميانمار بتلغيم الحدود مع بنغلاديش المجاورة لمنع عودة اللاجئين من مسلمي الروهينجا.

واستندت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها على صور ومقاطع فيديو موثقة، وتقارير صحفية من وسائل إعلام دولية مستقلة، وشهود عيان.

وتشير الروايات المتطابقة والأدلة التي جمعتها المنظمة إلى أن جنودا من ميانمار وضعوا ألغاما عند نقاط العبور الحدودية مع بنغلاديش.

اللاجئون الروهينجا واجهوا العديد من المخاطر القاتلة عند فرارهم من الأعمال الوحشية التي ترتكب في بورما (ميانمار)، لتأتي الألغام بعد ذلك لتزيد الأمر سوءا.

مينكاشي غونغوليمدير قسم جنوب آسيا في هيومان رايتس واتش
كورشيدا، 12 عاما، تحمل رسما تصور فيه ما شاهدته بعينيها قبل فرارها مع عائلتها إلى مخيم للاجئين في بنغلاديش
Getty Images
كورشيدا، 12 عاما، تحمل رسما تصور فيه ما شاهدته بعينيها قبل فرارها مع عائلتها إلى مخيم للاجئين من مسلمي الروهينجا في بنغلاديش.

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