النساء السعوديات يدخلن استاد رياضي للمرة الأولى، وسوري يحث الألمان على التصويت ويذكرهم بثمن المطالبة بالديمقراطية في سوريا.. اضغط هنا لقراءة المزيد من الأخبار

وجه شاب سوري مهاجر رسالة إلى الألمان حثهم فيها على ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجري اليوم.

وقرأ الرسالة مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وقال إنه تلقاها عبر فيسبوك من الشاب عبد العباسي.

ونقل شولتس عن العباسي قوله في رسالة مفتوحة للشعب الألماني إنه رأى أصدقاء له يُقتلون أمام عينيه أثناء المشاركة في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سوريا في عام 2012 .

وقال العباسي في الرسالة إن "أهدافهم وأمانيهم أمور تعتبر عادية في ألمانيا في 2017. لقد ماتوا لأنهم كانوا يريدون أن يعيشوا أحرارا..كانوا يريدون حق المشاركة في الحياة السياسية في بلادهم."

وأضاف العباسي "القدرة على التصويت والعيش في بلد ديمقراطي حلم كثيرين في هذا العالم."

وتابع "اذهبوا للتصويت وحماية ديمقراطيتكم وحمايتنا من الناس الذين يقسموننا إلى فئات ويحاربون قدرتنا على العيش معا ويريدون تقسيم المجتمع".

وذكرت وكالة رويترز إن صفحة العباسي الشخصية على فيسبوك تقول إنه مولود بحلب في سوريا ويدرس طب الأسنان في جامعة جوتينجن.