النساء السعوديات يدخلن استاد رياضي للمرة الأولى، وسوري يحث الألمان على التصويت ويذكرهم بثمن المطالبة بالديمقراطية في سوريا.. اضغط هنا لقراءة المزيد من الأخبار
ملخص
- النساء السعوديات يدخلن استاد رياضي للمرة الأولى
- سوري يحث الألمان على التصويت ويذكرهم بثمن المطالبة بالديمقراطية في سوريا
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سوري يحث الألمان على التصويت ويذكرهم بثمن المطالبة بالديمقراطية في سوريا
وجه شاب سوري مهاجر رسالة إلى الألمان حثهم فيها على ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجري اليوم.
وقرأ الرسالة مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وقال إنه تلقاها عبر فيسبوك من الشاب عبد العباسي.
ونقل شولتس عن العباسي قوله في رسالة مفتوحة للشعب الألماني إنه رأى أصدقاء له يُقتلون أمام عينيه أثناء المشاركة في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سوريا في عام 2012 .
وقال العباسي في الرسالة إن "أهدافهم وأمانيهم أمور تعتبر عادية في ألمانيا في 2017. لقد ماتوا لأنهم كانوا يريدون أن يعيشوا أحرارا..كانوا يريدون حق المشاركة في الحياة السياسية في بلادهم."
وأضاف العباسي "القدرة على التصويت والعيش في بلد ديمقراطي حلم كثيرين في هذا العالم."
وتابع "اذهبوا للتصويت وحماية ديمقراطيتكم وحمايتنا من الناس الذين يقسموننا إلى فئات ويحاربون قدرتنا على العيش معا ويريدون تقسيم المجتمع".
وذكرت وكالة رويترز إن صفحة العباسي الشخصية على فيسبوك تقول إنه مولود بحلب في سوريا ويدرس طب الأسنان في جامعة جوتينجن.
وزير خارجية بريطانيا الأسبق يدعو للضغط على جيش ميانمار
دعا ديفيد ميليباند رئيس منظمة "لجنة الانقاذ الدولية" الناشطة في ميانمار الدول التى تساند الجيش في ميانمار لاستغلال نفوذها في إنهاء أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال ميليباند وهو وزير الخارجية البريطاني الأسبق إن الدعم المخصص لعزيز قدرات الجيش لايمكن أن تخالف القواعد الإنسانية.
فر من ميانمار الى بنغلاديش خلال الشهر الماضي مايقرب من 430 ألف شخص . وقد أثار هدم قرى الروهينغا من قبل الجيش والمليشيات المحلية مزاعم الإبادة الجماعية.
النساء السعوديات يدخلن استاد رياضي للمرة الأولى
سُمح للنساء السعوديات بدخول استاد رياضي للمرة الأولى، للمشاركة في احتفالات المملكة بعيدها الوطني الذي وافق أمس.
وحضرت المئات من النسوة السعوديات الاحتفال في ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض.
وتحظر تقاليد الفصل بين الجنسين في المملكة دخول النساء إلى الملعب الذي تجرى فيه مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.