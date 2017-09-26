قطر توقع اتفاقا لتوريد الغاز المسال مع بنجلادش، وحالات تعذيب في سوريا تدفع كندا لوقف تبادل المعلومات المخابراتية

أصدرت كندا قواعد لمنع وكالاتها الأمنية من الكشف عن معلومات أو طلبها من دول أخرى إذا كانت ستفضي إلى إساءة المعاملة.

كما تحظر القواعد الجديدة على وكالة المخابرات الكندية وضباط خدمات الحدود والشرطة الاتحادية استخدام معلومات جرى الحصول عليها على الأرجح عن طريق التعذيب ما لم يكن ذلك ضروريا لمنع سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة.

وتواجه كندا اتهامات بتبادل معلومات استخباراتية أدت إلى تعذيب سجناء في الخارج.

وفي حالة شهيرة اعتذرت حكومة المحافظين في 2007 ودفعت 10.5 مليون دولار كندي لتعويض ماهر عرار الذي رحله ضباط أمريكيون إلى سوريا بعدما حددت الشرطة الكندية خطأ أنه إسلامي متطرف.

وفي وقت سابق هذا العام اعتذرت كندا لثلاثة كنديين من أصل عربي قالت إنهم تعرضوا للتعذيب في سوريا وأنحت باللائمة على أجهزة المخابرات الكندية في محنتهم.