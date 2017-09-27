الخطوط الجوية اللبنانية تعلق رحلاتها من وإلى أربيل، والمرأة السعودية "لن تحتاج إلى محرم" لاستخراج رخصة القيادة..اضغط هنا لقراءة المزيد
ملخص
- المرأة السعودية "لن تحتاج إلى محرم" لاستخراج رخصة القيادة
- تويتر يجرب زيادة عدد حروف التغريدة إلى 280 حرفا
- الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تقبل فلسطين في عضويتها
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الخطوط الجوية اللبنانية ستعلق رحلاتها إلى أربيل اعتبارا من يوم الجمعة
قررت الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست ايرلاينز" تعليق رحلاتها من وإلى مطار أربيل الدولي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وقال رئيس الشركة محمد الحوت، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن الشركة ستتخذ الإجراء بعد قرار الحكومة العراقية تعليق الرحلات الدولية في مطار أربيل.
عاجلالخطوط الجوية اللبنانية تقرر تعليق رحلاتها من وإلى أربيل
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن قصف مطار كابول بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي
أعلن تنظيم الجولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من الانفجارات استهدفت مناطق داخل وقرب مطار كابول.
وتأتي هذه التفجيرات بعد ساعات من وصول وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس إلى العاصمة الأفغانية.
وأفادت أنباء بأن المهاجمين استخدموا صواريخ وقذائف الهاون في الهجوم.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار ، ولم يكن وزير الدفاع الأمريكي وقت الهجوم في المطار.
رئيسة الوزراء البريطانية ترحب بقيادة المرأة السعودية للسيارة
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ردا على سماح السعودية بقيادة المرأة للسيارة: " كصديق دائم للسعودية أرحب باتخاذ السعودية لهذه الخطوة المهمة باتجاه المساواة بين الجنسين. تمكين المرأة حول العالم ليس فقط قضية انا مهتمة بها جدا، بل أيضاً المفتاح الرئيسي للنمو الاقتصادي للأمم. المملكة المتحدة ستستمر في العمل مع السعودية التي تسير في اتجاه انجاز برنامج التحديث الطموح وهو رؤية 2030"
الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تقبل فلسطين في عضويتها خلال اجتماع في العاصمة الصينية بكين
أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات لبي بي سي أن فلسطين انضمت إلى عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية-الإنتربول بعد تصويت 75 عضواً لصالح القرار، ورفض 24 وامتناع 34 عضواً.
وأضاف ارزيقات أن التصويت جرى بشكل سري الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في بكين.
ويقول الفلسطينيون إن العضوية ستمكنهم من القبض على مطلوبين ومتهمين فلسطينيين يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية.
المرأة السعودية "لن تحتاج إلى محرم" لاستخراج رخصة القيادة
قال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان إن النساء السعوديات سيسمح لهن باستخراج رخصة قيادة السيارات من دون الحصول على إذن من محارمهن كأزواجهن أو آبائهن.
جاءت تصريحات السفير في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية بعد المرسوم الملكي الذي سمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من يونيو/حزيران العام المقبل.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار باعتباره "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأمر الملكي قراراً طال انتظاره.
وواجهت السعودية انتقادات واسعة لكونها البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة على الرغم من التحسن التدريجي في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة.
عاجلهيئة الطيران المدني العراقي تخبر شركات الطيران الأجنبية أن الرحلات إلى كردستان ستتوقف يوم الجمعة
عاجلحكومة إقليم كردستان ترفض مهلة بغداد لتسليم مطاراتها الدولية إلى الحكومة العراقية
تويتر يجرب زيادة عدد حروف التغريدة إلى 280 حرفا
أعلن موقع التواصل والاجتماعي "تويتر" إنه قرر زيادة عدد حروف التغريدة الواحدة لبعض المستخدمين إلى 280 حرفا لتقييم التجربة.
ويحدد الموقع منذ ظهوره عدد الحروف بمائة واربعين حرفاً التي يسمح بنشرها. وتهدف التجربة إلى السماح للمستخدمين بمساحة أكبر للتعبير عن آرائهم.
وبدأ المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي التجربة بتغريدة مؤلفة من 280 حرفا على حسابه الرسمي. "هذه خطوة صغيرة لكنها مهمة بالنسبة لنا.