الخطوط الجوية اللبنانية تعلق رحلاتها من وإلى أربيل، والمرأة السعودية "لن تحتاج إلى محرم" لاستخراج رخصة القيادة..اضغط هنا لقراءة المزيد

قال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان إن النساء السعوديات سيسمح لهن باستخراج رخصة قيادة السيارات من دون الحصول على إذن من محارمهن كأزواجهن أو آبائهن.

جاءت تصريحات السفير في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية بعد المرسوم الملكي الذي سمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من يونيو/حزيران العام المقبل.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار باعتباره "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأمر الملكي قراراً طال انتظاره.

وواجهت السعودية انتقادات واسعة لكونها البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة على الرغم من التحسن التدريجي في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة.