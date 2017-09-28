اعتقال "نازيين جدد" في المملكة المتحدة، و"كذبة" الشفاء من السرطان بالأعشاب الطبيعية في أستراليا...اضغط هنا لقراءة المزيد
ملخص
- الشرطة البريطانية تعتقل 11 رجلا للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة النازيين الجدد المتطرفة
- تغريم مدونة أسترالية 300 ألف دولار لكذبها بشأن إصابتها وشفائها من السرطان
- يونيسف تدعو بريطانيا إلى منح تأشيرة دخول مباشرة للأطفال الأيتام في مناطق النزاع
تغطية مباشرة
time_stated_uk
يونيسف تدعو بريطانيا إلى منح تأشيرة دخول مباشرة للأطفال الأيتام في مناطق النزاع
دعت منظمة الامم المتحدة لرعاية الأطفال (اليونسيف) الحكومة البريطانية إلى السماح للأطفال الأيتام في مناطق النزاع بالسفر إلى بريطانيا مباشرة، وذلك في محاولة لمنع استغلالهم.
ووفقا لاحصائيات اليونسيف فإن هناك طفلا يتعرض للاستغلال من قبل عصابات تهريب البشر خلال محاولة الوصول إلى أوروبا كل ثلاثين دقيقة.
وقالت المنظمة إن أي طفل يتيم لديه افراد من أسرته في بريطانيا يجب أن يسمح له بالقدوم مباشرة من بلاده. وفي الوقت الحاضر يجب على كل الأطفال الذين يرغبون في اللجوء إلى بريطانيا أن يصلوا إلى بلد أوروبي آخر في البدء.
تغريم مدونة أسترالية 300 ألف دولار لكذبها بشأن إصابتها وشفائها من السرطان
غرمت السلطات الاسترالية مدونة تكتب في الشؤون الصحية ثلاثمئة الف دولار، وذلك لادعائها أنها كانت مصابة بالسرطان.
وكانت بيل جيبسون البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما قد حققت شهرة كبيرة في استراليا بعد أن ادعت أنها شفيت من السرطان بفضل اغذية وعلاجات طبيعية.
وقد اطلقت جيبسون برنامجا ناجحا وكتابا للطبخ على شبكة الانترنت. وادانتها المحكمة بخمس مواد في قانون حماية المستهلكين.
الشرطة تعتقل 11 رجلا للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة النازيين الجدد المتطرفة
اعتقلت الشرطة البريطانية أحد عشر رجلاً في انجلترا وويلز للاشتباه في انتمائهم الى جماعة النازيين الجدد المتطرفة.
ستة من الموقوفين، وهم من شمال غربي انجلترا، يشتبه في تورطهم في التحضير لاعمال إرهابية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه ما من أعضاء سابقين في القوات المسلحة في صفوف هذه المجموعة.