اعتقال "نازيين جدد" في المملكة المتحدة، و"كذبة" الشفاء من السرطان بالأعشاب الطبيعية في أستراليا...اضغط هنا لقراءة المزيد

غرمت السلطات الاسترالية مدونة تكتب في الشؤون الصحية ثلاثمئة الف دولار، وذلك لادعائها أنها كانت مصابة بالسرطان.

وكانت بيل جيبسون البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما قد حققت شهرة كبيرة في استراليا بعد أن ادعت أنها شفيت من السرطان بفضل اغذية وعلاجات طبيعية.

وقد اطلقت جيبسون برنامجا ناجحا وكتابا للطبخ على شبكة الانترنت. وادانتها المحكمة بخمس مواد في قانون حماية المستهلكين.