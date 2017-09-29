مجلس الشورى السعودي يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية، ومصر ترفع أسعار الاتصالات بالهاتف المحمول بنسبة 36%، ومقتل وإصابة العشرات في حادث تدافع بمحطة للقطارات في الهند..اضغط هنا لقراءة المزيد
ملخص
- مجلس الشورى السعودي يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية
- #مصر: رفع أسعار الاتصالات بالهواتف المحمولة بنسبة 36%
- #الهند: مصرع 22 شخص في حادث تدافع بمحطة للقطارات
- المرجعية الدينية في العراق "تأسف لمحاولات تقسيم البلد واقتطاع شماله"
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مقتل أكثر من 60 شخصا من مسلمي الروهينجا غرقا بعد انقلاب قاربهم
أعلنت المظمة الدولية للهجرة عن مقتل اكثر من ستين من مسلمي الروهينجا بعد غرق قارب كان يقلهم قرب السواحل البنغالية.
وأفاد ناجون لموظفين ميدانيين بالمنظمة بأن القارب كان يقل 80 شخصا من بينهم خمسون طفلا يعتقد انهم كانوا في طريقهم الى بنغلاديش هربا من العنف الدائر في ولاية راخين شمالي ميانمار.
ودعت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الى معاقبة جيش ميانمار بعدما حثت الدول على عدم بيع الاسلحة لميانمار لكنها امتنعت عن التهديد بفرض عقوبات على حكومة ميانمار كانت قد عُلقت في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما .
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#روسيا: اعتقال أبرز معارض لبوتين
اعتقلت الشرطة الروسية الكسي نافالني أبرز شخصية معارضة في البلاد أمام شقته في العاصمة موسكو.
ويأتي اعتقال نافالني بينما كان يستعد لتنظيم مظاهرة مناوئة للرئيس فلاديمير بوتين.
ويعد نافالني من أبرز منتقدي الرئيس الروسي ويسعى إلى خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل. لكن السلطات تقول إنه لا يستطيع فعل ذلك بسبب إدانته بالاختلاس.
#الهند: مصرع 22 شخص في حادث تدافع بمحطة للقطارات
لقى 22 شخصا حتفهم جراء تدافع ومحاولات للفرار في محطة مزدحمة للقطارت في مدينة مومباي الهندية.
ووقع هذا التدافع -الذي اسفر كذلك عن إصابة ثلاثين- عقب ساعة الذروة الصباحية مباشرة في جسر ضيق للمشاة يربط محطة القطارات بوسط المدينة.
وتحقق السلطات الهندية في السبب الذي أدى إلى هذا التدافع، لكن شهود عيان قالوا إن الأمطار الغزيرة أدت إلى إزدحام الجسر.
#العراق: انطلاق المرحلة الثانية من معركة الحويجة
أعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على بلدة الحويجة في الجنوب الغربي من محافظة كركوك.
من جانبه أعلن قائد "عمليات تحرير الحويجة" الفريق عبد الأمير رشيد يار الله عن شروع قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع و جهاز مكافحة الإرهاب والحشديْن الشعبي والعشائري بعملية واسعة لاستعادة مناطق مركز قضاء الحويجة والقرى والمناطق المحيطة بها ضمن المرحلة الثانية من "عمليات تحرير الحويجة".
#مصر: رفع أسعار الاتصالات بالهواتف المحمولة بنسبة 36%
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار اتصالات الهواتف المحمولة بنسبة 36 في المئة بدءا من اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من تشغيل شبكة خدمات محمول جديدة تابعة للحكومة.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر القرار مساء الخميس في بيان رسمي. وأوضح البيان أن الزيادة بالبطاقة فئة الـ100 جنيه (5.7 دولارات) الذي كان يباع بـ 110 جنيهات (6 دولارات)، مبينا أن "البطاقة بات سعرها 100 جنيه، لكن رصيد المكالمات انخفض من 100 جنيه إلى 70 فقط (4 دولارت)"، وموضحا أن الفئات الأخرى من بطاقات الشحن نفس الزيادة كلٌّ حسب قيمته.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحضاء، بلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 100.3 مليون مشترك. وكانت شركات المحمول التي تعمل في مصر، وكانت ثلاث شركات آنذاك، قد قدمت طلباً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على تحريك أسعار الاتصالات وبعض الخدمات؛ "لتواكب ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب".
مجلس الشورى السعودي يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية
تبنى مجلس الشورى السعودي قرارا يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية بعد عقود عدة على اختصاص الرجال بها.
وصوت 107 عضوا لصالح القرار من أصل 150 عضوا، وفقا لوسائل إعلام سعودية. وسيتم اختيار المفتيات بمرسوم ملكي.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى في السعودية له سلطات محدودة، ولا يمكن له أن يسن قوانين بل يصدر توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. ويعين الملك جميع أعضاء المجلس.