مجلس الشورى السعودي يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية، ومصر ترفع أسعار الاتصالات بالهاتف المحمول بنسبة 36%، ومقتل وإصابة العشرات في حادث تدافع بمحطة للقطارات في الهند..اضغط هنا لقراءة المزيد

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار اتصالات الهواتف المحمولة بنسبة 36 في المئة بدءا من اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من تشغيل شبكة خدمات محمول جديدة تابعة للحكومة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر القرار مساء الخميس في بيان رسمي. وأوضح البيان أن الزيادة بالبطاقة فئة الـ100 جنيه (5.7 دولارات) الذي كان يباع بـ 110 جنيهات (6 دولارات)، مبينا أن "البطاقة بات سعرها 100 جنيه، لكن رصيد المكالمات انخفض من 100 جنيه إلى 70 فقط (4 دولارت)"، وموضحا أن الفئات الأخرى من بطاقات الشحن نفس الزيادة كلٌّ حسب قيمته.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحضاء، بلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 100.3 مليون مشترك. وكانت شركات المحمول التي تعمل في مصر، وكانت ثلاث شركات آنذاك، قد قدمت طلباً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على تحريك أسعار الاتصالات وبعض الخدمات؛ "لتواكب ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب".