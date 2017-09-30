زيارة العبادي إلى فرنسا لاعلاقة لها باستفتاء كردستان، والشرطة الألمانية تعتقل رجلاً وضع سموما في محلات الأغذية.. اضغط هنا لقراءة المزيد

Getty Images عضوة تحكيم تشم رائحة الخبز الفرنسي خلال مسابقة للمعجنات

قال علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن فقدان حاسة الشم قد يكون أحد المؤشرات المبكرة على الإصابة على مرض الخرف.

وأجرى العلماء الدراسة على 3 آلاف شخص في إطار دراسة أجريت في جامعة شيكاغو الأمريكية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لم يستطيعوا التعرف على روائح النعناع والسمك والبرتقال والورود والجلود يكون احتمال اصابتهم بالخرف مضاعفاً بعد خمس سنوات.

ووجدت الدراسة أن 80 بالمائة من هؤلاء الذين تعرفوا على رائحتين أو أقل تم تشخيص إصابتهم بالمرض.