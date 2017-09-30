سائحان ونازحون قرب البركان الثائر

زيارة العبادي إلى فرنسا لاعلاقة لها باستفتاء كردستان، والشرطة الألمانية تعتقل رجلاً وضع سموما في محلات الأغذية.. اضغط هنا لقراءة المزيد

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ملخص

  1. زيارة الرئيس العراقي إلى فرنسا لاعلاقة لها باستفتاء كردستان
  2. حاكم جزيرة بالي يحث السكان على العودة إلى المناطق غير الملاصقة للبركان
  3. علماء: فقدان حاسة الشم مؤشر مبكر على الخرف

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أحكام بالسجن على لصوص مجوهرات في باريس

الشرطة خارج المتجر الذي استهدفه اللصوص في حادثة السرقة الثانية عام 2014 في باريس
Getty Images
الشرطة خارج المتجر الذي استهدفه اللصوص في حادثة السرقة الثانية عام 2014 في باريس

أصدرت محكمة فرنسية أحكاماً بالسجن على ثلاثة لصوص لمدد تصل إلى 15 عاماً بسبب حادثتي سرقة وقعتا في العاصمة باريس قبل عامين.

في حادثة السرقة الأولى، تمكن اللصوص من سرقة مجوهرات من متجر عام 2013.

وخرج اللصوص من المتجر دون أثر وهم يحملون مجوهرات بقيمة 4 ملايين دولار.

أما في حادثة السرقة الثانية التي وقعت بعد عامين، فقد تبادل اللصوص إطلاق النار مع الشرطة ما تسبب في إصابة شرطي وأحد اللصوص.

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فقدان حاسة الشم مؤشر مبكر على الخرف

عضوة تحكيم تشم رائحة الخبز الفرنسي خلال مسابقة للمعجنات
Getty Images
عضوة تحكيم تشم رائحة الخبز الفرنسي خلال مسابقة للمعجنات

قال علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن فقدان حاسة الشم قد يكون أحد المؤشرات المبكرة على الإصابة على مرض الخرف.

وأجرى العلماء الدراسة على 3 آلاف شخص في إطار دراسة أجريت في جامعة شيكاغو الأمريكية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لم يستطيعوا التعرف على روائح النعناع والسمك والبرتقال والورود والجلود يكون احتمال اصابتهم بالخرف مضاعفاً بعد خمس سنوات.

ووجدت الدراسة أن 80 بالمائة من هؤلاء الذين تعرفوا على رائحتين أو أقل تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

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حاكم جزيرة بالي يحث السكان على العودة إلى المناطق غير الملاصقة للبركان

عاملة في منظمة خيرية تطعم الحيوانات التي تركها أصحابها ونزحوا من منطقة البركان
Getty Images
عاملة في منظمة خيرية تطعم الحيوانات التي تركها أصحابها ونزحوا من منطقة البركان

حث حاكم جزيرة بالي الأندونيسية السكان الذين يعيشون خارج منطقة الخطر الفوري لبركان جبل اغنغ الثائر على العودة إلى ديارهم .

وقال الحاكم إن عدد النازحين أصبح كبيراً بشكل مبالغ.

ولا ينبغي أن يبقى في الملاجئ المؤقتة سوى 70 ألف شخص يعيشون داخل منطقة الخطر التي يبلغ قطرها 9 كيلومترات، أو مع أقاربهم في أماكن أخرى.

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زيارة الرئيس العراقي إلى فرنسا لاعلاقة لها باستفتاء كردستان

قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي إن الهدف من زيارة العبادي إلى فرنسا لا علاقة لها بـ"أزمة الاستفتاء غير الدستوري" في إقليم كردستان.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هدف الزيارة هو لتقوية العلاقات الثنائية ولتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال.

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الشرطة الألمانية تعتقل رجلاً وضع سموما في محلات الأغذية

اعتقلت الشرطة في جنوب ألمانيا رجلاً للتحقيق معه بتهم التخطيط للحصول على ملايين الدولارات من محلات الأغذية عن طريق الاحتيال.

وتتهم الشرطة الرجل باخفاء أطعمة مسممة على رفوف المواد الغذائية.

واعتقل الرجل في وقت متأخر يوم أمس بعد بلاغات من العامة.

ودعت الشرطة المشترين إلى تفحص البضائع قبل شرائها.

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