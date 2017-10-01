عمدة سان خوان تسير في بركة لمياه الصرف الصحي "لتعليم ترامب معنى القيادة"، وأمريكيون يطالبونه بالاكتفاء بلعب الغولف، وكولومبيا تنهي اليوم "صراعا تاريخيا" مع الحركات الثورية....اضغط هنا لقراءة المزيد
ملخص
- عمدة سان خوان تجول في مياه الصرف الصحي "لتعليم ترامب القيادة"
- #كولومبيا: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و "جيش التحرير الوطني"
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#كولومبيا: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و "جيش التحرير الوطني"
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد في كولومبيا حيز التنفيذ اليوم.
وكان الاتفاق قد أبرم في الرابع من سبتمبر/ايلول الماضي، في كيتو عاصمة الإكوادور المجاورة، لإنهاء أقدم نزاع في القارة الأمريكية.
لكن الاتفاق سيستمر حتى التاسع من يناير المقبل ويمكن تمديده.
ويأتي وقف إطلاق النار الأخير بعد اتفاق مماثل مع "القوات الثورية المسلحة الكولومبية" (فارك)، والذي شمل نزع سلاح أكبر حركة تمرد في البلاد، والتي تحولت لاحقا إلى حزب سياسي.
عمدة سان خوان تجول في مياه الصرف الصحي "لتعليم ترامب القيادة"
نشر أمريكيون، من بينهم شخصيات عامة، صورا لعمدة مدينة سان خوان، عاصمة بورتو ريكو، كارمن يولين كروز، وهي تجول بنفسها في مناطق منكوبة بالفيضانات ومياه الصرف الصحي لإغاثة سكان الجزيرة الأمريكية الواقعة في منطقة الكاريبي بعد أن اجتاجها إعصار "ماريا" مسببا دمارا هائلا.
وقالوا على حساباتهم بتوتير إن هذه هي عمدة سان خوان التي يتهمهما ترامب بالتقصير واللامبالاة "تعلم الرئيس الأمريكي المعنى الحقيقي للقيادة"، بينما طالبوا ترامب بأن يغرد بصورة له وهو يمارس الغولف على سبيل السخرية.
وفي سلسلة من التغريدات، شن ترامب هجوما لاذعا على السياسيين والمسؤولين في بورتو ريكو ردا على الانتقادات التي وجهوها لجهود الإغاثة التي قامت بها إدارته للتصدي لآثار الإعصار الذي تسبب أيضا في مقتل ستة عشر شخصا من سكانها وجعل الملايين بحاجة ماسة إلى مساعدات.
وخص ترامب عمدة سان خوان بالذكر وقال إنها أظهرت "مقدرة ضعيفة على القيادة" وإن المسؤولين هناك "أرادوا أن يقوم الأخرون بكل شئ نيابة عنهم".