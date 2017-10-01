عمدة سان خوان تسير في بركة لمياه الصرف الصحي "لتعليم ترامب معنى القيادة"، وأمريكيون يطالبونه بالاكتفاء بلعب الغولف، وكولومبيا تنهي اليوم "صراعا تاريخيا" مع الحركات الثورية....اضغط هنا لقراءة المزيد

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد في كولومبيا حيز التنفيذ اليوم.

وكان الاتفاق قد أبرم في الرابع من سبتمبر/ايلول الماضي، في كيتو عاصمة الإكوادور المجاورة، لإنهاء أقدم نزاع في القارة الأمريكية.

لكن الاتفاق سيستمر حتى التاسع من يناير المقبل ويمكن تمديده.

ويأتي وقف إطلاق النار الأخير بعد اتفاق مماثل مع "القوات الثورية المسلحة الكولومبية" (فارك)، والذي شمل نزع سلاح أكبر حركة تمرد في البلاد، والتي تحولت لاحقا إلى حزب سياسي.