عمدة المدينة يتحدث مع أحد سكان المبنى

حريق في مبنى سكني بمدينة مولهاوس الفرنسية يودي بحياة خمسة أشخاص

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حريق في مبنى سكني في مدينة مولهاوس الفرنسية يسفر عن مقتل 5 أشخاص

أسفر حريق وقع في مبنى سكني في مدينة مولهاوس الفرنسية عن مقتل أربعة أطفال وشخصاً بالغ.

كما جرح ثمانية أشخاص آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وقد حضر إلى مكان الحريق خمسين رجل إطفاء وتمكنوا من انقاذ قرابة عشرين شخصاً من السكان.

وقال عمدة المدين جان روتنر إن المدينة صدمت جراء الفاجعة ولكنه أضاف أن المبنى كان في حالة جيدة.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

شرطي يقف أمام المبنى الذي اندلعت فيه النيران
Getty Images
شرطي يقف أمام المبنى الذي اندلعت فيه النيران

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