حريق في مبنى سكني بمدينة مولهاوس الفرنسية يودي بحياة خمسة أشخاص

أسفر حريق وقع في مبنى سكني في مدينة مولهاوس الفرنسية عن مقتل أربعة أطفال وشخصاً بالغ.

كما جرح ثمانية أشخاص آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وقد حضر إلى مكان الحريق خمسين رجل إطفاء وتمكنوا من انقاذ قرابة عشرين شخصاً من السكان.

وقال عمدة المدين جان روتنر إن المدينة صدمت جراء الفاجعة ولكنه أضاف أن المبنى كان في حالة جيدة.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.