أم كلثوم تقسم السعودية ثقافياً، وظهور نادر للسلطان قابوس، و"جيش محمد" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على أحد معسكرات الجيش الهندي.. اضغط هنا لقراءة المزيد
ملخص
- أم كلثوم تقسم السعودية ثقافياً بعد عودتها إلى شاشتهم
- ظهور نادر للسلطان قابوس
- أردوغان سيفرض مزيداً من العقوبات على كردستان العراق
- فرنسا تعثر على قنبلة في باريس وتعتقل شخصاً
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أم كلثوم تقسم السعودية ثقافياً بعد عودتها إلى شاشتهم
أثار قيام محطة تلفزة سعودية ببث حفلة غنائية لمطربة للمرة الأولى منذ عقود ردود فعل واسعة في المملكة العربية السعودية.
ففي أحدث إشارة على التغير الثقافي الحاصل في المملكة، بثت قناة الثقافية السعودية حفلة للمطربة الراحلة أم كلثوم.
وتباينت ردود الفعل بين الدعم والإدانة الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر البعض كلمات أغاني أم كلثوم، بينما اعتبر البعض أن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى خطيئة.
ظهور نادر للسلطان قابوس
وزعت وكالة الأنباء العمانية صوراً للسلطان قابوس بن سعيد وهو يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس في ظهور رسمي نادر.
وأظهرت الصور السلطان قابوس، وهو في أواخر السبعينات من العمر، وهو يتحدث مع ظريف في حصن الشموخ بولاية منح إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.
وخلال العامين الماضيين زار السلطان قابوس ألمانيا عدة مرات لإجراء فحوص طبية مما أثار القلق بشأن الخلافة في البلد الحليف للولايات المتحدة.
وليس للسلطان أبناء ولم يعين علانية من سيخلفه.
أردوغان سيفرض مزيداً من العقوبات على كردستان العراق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيفرض المزيد من العقوبات على إقليم كردستان العراق بسبب استفتاء الانفصال.
وأضاف أردوغان " حتى الآن اكتفينا ببعض الحظر على شمالي العراق، ولكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فسنواصل زيادة العقوبات"
تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم على دمشق
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم على مركز للشرطة في مدينة دمشق أمس.
وقال التنظيم إن ثلاثة من عناصر التنظيم شنوا الهجوم الذي أودي بحياة 17 شخصاً.
فرنسا تعثر على قنبلة في باريس وتعتقل شخصاً
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إن السلطات عثرت على عبوة ناسفة خارج مبنى سكني في باريس.
وأضاف كولوم إن الشرطة نفذت اعتقالات بعد ذلك وقبضت على شخص اعتنق الفكر المتطرف.
وأشار الوزير إلى أن العبوة الناسفة اكتشفت في الحي السادس عشر الراقي بباريس مساء يوم الجمعة الأمر الذي يدل على أن فرنسا معرضة لخطر الهجمات الإرهابية أكثر من أي وقت مضى.
"جيش محمد" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على أحد معسكرات الجيش الهندي
تمكن الجنود في الجزء الواقع تحت السيطرة الهندية في كشمير من استعادة السيطرة على أحد معسكرات الجيش بعد معركة استمرت ثماني ساعات مع مسلحين شنوا هجوماً على المعسكر قبيل الفجر.
وأسفر الهجوم عن مقتل جندي هندي واثنين من المهاجمين.
وتسبب الهجوم في تشويش حركة الطائرات في مطار سريناجار الدولي القريب.
وقد أعلنت جماعة جيش محمد مسؤوليتها عن الهجوم.