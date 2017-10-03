أم كلثوم تقسم السعودية ثقافياً، وظهور نادر للسلطان قابوس، و"جيش محمد" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على أحد معسكرات الجيش الهندي.. اضغط هنا لقراءة المزيد

ONA السلطان قابوس بن سعيد يستقبل جواد ظريف ( نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية )

وزعت وكالة الأنباء العمانية صوراً للسلطان قابوس بن سعيد وهو يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس في ظهور رسمي نادر.

وأظهرت الصور السلطان قابوس، وهو في أواخر السبعينات من العمر، وهو يتحدث مع ظريف في حصن الشموخ بولاية منح إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.

وخلال العامين الماضيين زار السلطان قابوس ألمانيا عدة مرات لإجراء فحوص طبية مما أثار القلق بشأن الخلافة في البلد الحليف للولايات المتحدة.

وليس للسلطان أبناء ولم يعين علانية من سيخلفه.