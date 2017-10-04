انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس، و"إصابة الجولاني" في غارة روسية...اضغط هنا لقراءة المزيد

قال الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء عاقدة العزم على ضمان استمرار الاتفاق النووي الذي وقعته دول غربية كبرى مع إيران في العام 2015.

وقالت الأمينة العامة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد إنه من المهم الحفاظ على ذلك الاتفاق على الرغم من المخاوف التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنه مؤخرا.

إنه اتفاق متعدد الأطراف وليس اتفاقا بين طرفين. أوروبا ستبذل قصارى جهدها لضمان استمراره. هيلغا شميد الأمينة العامة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي