انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس، و"إصابة الجولاني" في غارة روسية...اضغط هنا لقراءة المزيد

فتحت السلطات الهندية تحقيقاً في وفاة 18 مزارعا بعد استنشاقهم مبيدات زراعية سامة. ونقل إلى المشفى أكثر من 400 مزارع لاصابتهم بالتسمم من المبيدات الزراعية. وكان المزارعون يعملون في زارعة القطن وهم من مقاطعة ماهارشترا. وقالت السلطات إنه ينبغي توزيع أقنعة واقية إلى جانب إطلاق حملة توعية حول الاستخدام الآمن للمبيدات.
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المبيدات الزراعية تقتل وتصيب عشرات المزارعين في الهند
فتحت السلطات الهندية تحقيقاً في وفاة 18 مزارعا بعد استنشاقهم مبيدات زراعية سامة.
ونقل إلى المشفى أكثر من 400 مزارع لاصابتهم بالتسمم من المبيدات الزراعية.
وكان المزارعون يعملون في زارعة القطن وهم من مقاطعة ماهارشترا.
وقالت السلطات إنه ينبغي توزيع أقنعة واقية إلى جانب إطلاق حملة توعية حول الاستخدام الآمن للمبيدات.
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الاتفاق النووي مع إيران
قال الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء عاقدة العزم على ضمان استمرار الاتفاق النووي الذي وقعته دول غربية كبرى مع إيران في العام 2015.
وقالت الأمينة العامة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد إنه من المهم الحفاظ على ذلك الاتفاق على الرغم من المخاوف التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنه مؤخرا.
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية لن تستلم قطاع غزة قبل الأسبوع القادم
قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إن حكومته جاهزة لاستلام كافة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، لكنها تنتظر نتائج اجتماع وفدي حركتي حماس وفتح بالقاهرة الأسبوع المقبل.
وأضاف الحمد الله، خلال لقائه صباح اليوم مع رجال الأعمال بقطاع غزة: "جاهزون لكل شيء للمياه، والبنية التحتية، والموظفين، لكن طُلب منَّا أن ننتظر اجتماع وفدي حماس وفتح في القاهرة".
عاجلالسفارة الأردنية في باريس: لا نعتقد أن انفجار الدراجة النارية كان يستهدف الهيئات الدبلوماسية الأردنية
"إصابة" زعيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في غارة روسية
قالت وزارة الدفاع الروسية انها قتلت اكثر من خمسين مسلحا من جبهة فتح الشام - جبهة النصرة سابقا- ومن بينهم اثني عشر قياديا خلال غارة جوية في سورية.
وقالت الوزارة ان زعيم الجبهة الملقب بأبي محمد الجولاني أصيب إصابات بالغة جراء القصف الجوي وإن يده بترت .
وبحسب البيان الصادر من موسكو فإن الغارة تمت بعد الحصول على معلومات مؤكدة عن اجتماع قياديي جبهة فتح الشام يوم أمس ما دفعها الى استهدافه.
انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس
انفجرت دراجة نارية أمام مبنى الملحقية العسكرية الاردنية في باريس صباح اليوم ما الحق أضرارا محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى.
وأوضح ناطق باسم الخارجية الأردنية ان الانفجار لم يلحق اذي باي من العاملين في الملحقية.