"الجنوب هو وطني" تطالب بتقسيم البرازيل، وكوبا تحيي الذكرى الخمسين لاعتقال وقتل تشي غيفارا.. اضغط هنا لقراءة المزيد

أسفر انفجاران في العاصمة الغانية أكرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح.

وكان الانفجار الأول والذي وقع مساء أمس في مستودع للغاز قد أرسل كرة من اللهب طالت عنان السماء، ما سبب الرعب للسكان في ضاحية ليغون شمال شرقي العاصمة.

ويبدو أن الانفجار الأول تسبب بوقوع انفجار ثاني في محطة للبترول قريبة من مستودع الغاز.

ومن غير الواضح السبب في الانفجار الأول لكن يعتقد بأنها نار مكشوفة استخدمت في شواء اللحم.