"الجنوب هو وطني" تطالب بتقسيم البرازيل، وكوبا تحيي الذكرى الخمسين لاعتقال وقتل تشي غيفارا.. اضغط هنا لقراءة المزيد

أسفر انفجاران في العاصمة الغانية أكرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح. وكان الانفجار الأول والذي وقع مساء أمس في مستودع للغاز قد أرسل كرة من اللهب طالت عنان السماء، ما سبب الرعب للسكان في ضاحية ليغون شمال شرقي العاصمة. ويبدو أن الانفجار الأول تسبب بوقوع انفجار ثاني في محطة للبترول قريبة من مستودع الغاز. ومن غير الواضح السبب في الانفجار الأول لكن يعتقد بأنها نار مكشوفة استخدمت في شواء اللحم.
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انفجاران في عاصمة غانا يصيبان العشرات
أسفر انفجاران في العاصمة الغانية أكرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح.
وكان الانفجار الأول والذي وقع مساء أمس في مستودع للغاز قد أرسل كرة من اللهب طالت عنان السماء، ما سبب الرعب للسكان في ضاحية ليغون شمال شرقي العاصمة.
ويبدو أن الانفجار الأول تسبب بوقوع انفجار ثاني في محطة للبترول قريبة من مستودع الغاز.
ومن غير الواضح السبب في الانفجار الأول لكن يعتقد بأنها نار مكشوفة استخدمت في شواء اللحم.
كوبا تحيي اليوم الذكرى الخمسين لاعتقال وقتل تشي غيفارا
تحيي الحكومة الكوبية اليوم الذكرى الخمسين لاعتقال وقتل الماركسي الثوري تشي غيفارا.
وستنظم المراسم - التي ينتظر أن يشارك فيها صديقه المقرب الرئيس راؤول كاستروفي مدينة سانتا كلارا حيث قاد الثوار في المعركة الحاسمة للثورة الكوبية.
وكان تشي غيفارا قد اعتقل في بوليفيا في مثل هذا اليوم من عام 1967 وقتل في اليوم التالي.
اعتقال أشخاص من تركيا وأذربيجان في المحيط الأطلسي معهم أطنان من الكوكايين
صادرت الشرطة الإسبانية أكثر من ثلاثة أطنان ونصف الطن من الكوكايين في مركب بالمحيط الأطلسي.
وتم اعتقال سبعة أشخاص من تركيا واذربيجان مع المخدرات.
ويعتقد أن قيمة المخدرات التي صودرت تفوق 250 مليون دولار.
وتمت العملية على بعد مئات الأميال في عرض المحيط بعد معلومات قدمتها الشرطة البريطانية.
"الجنوب هو وطني" مطالب بتقسيم البرازيل
يصوت مواطنو ثلاث ولايات جنوبية بالبرازيل بخصوص رغبتهم في أن يكونوا جزءا من دولة جديدة.
نظمت هذا الاستفتاء الرمزي حركة انفصالية تطلق على نفسها "الجنوب هو وطني".
وافتتحت مراكز التصويت في أكثر من ألف مركز محلي في الولايات الثلاث.
وقال زعيم الجماعة إن الركود الاقتصادي وفضائح الفساد في البرازيل زادت من غضب الجنوب تجاه الحكومة الفيدارلية في العاصمة برازيليا.
رئيس الوزراء الإسباني يهدد بإلغاء الاستقلال الذاتي لإقليم كتالونيا
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو رخوي إنه لن يسمح لأي إعلان عن استقلال إقليم كتالونيا بأن ياخذ مفعوله.
ولم يستبعد رخوي تعليق الاستقلال الذاتي للإقليم ولكنه قال إنه يأمل تجنب أي إجراءات جذرية في هذا الشأن.
ومن المقرر أن ينظم معارضو استقلال إقليم كتالونيا مسيرات في مدينة برشلونة.
ويقول معارضو الاستقلال إنهم يمثلون أغلبية صامتة تعارض الانفصال.