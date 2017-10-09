منافسة بين قطر ومصر ولبنان على رئاسة اليونسكو

ربط البيت الأبيض بين صفقة جديدة مقترحة بشأن المهاجرين صغار السن الذين لا يملكون وثائق وحملة على الهجرة غير الشرعية بما في ذلك الجدار الحدودي مع المكسيك. وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالة إلى الكونجرس تمويلاً للجدار وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين وتوظيف الآلاف كموظفي هجرة جدد. وفي المقابل ألمح إلى أن الحكومة ستكون متساهلة مع قرابة 700 ألف مهاجر قدموا إلى البلاد بصورة غير مشروعة كأطفال. ورفض قادة الديمقراطيين في الكونجرس هذه الاقتراحات قائلين إنها تفتقد للمنطق.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ترامب يبدي تساهلاً تجاه المهاجرين الأطفال في أمريكا
ربط البيت الأبيض بين صفقة جديدة مقترحة بشأن المهاجرين صغار السن الذين لا يملكون وثائق وحملة على الهجرة غير الشرعية بما في ذلك الجدار الحدودي مع المكسيك.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالة إلى الكونجرس تمويلاً للجدار وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين وتوظيف الآلاف كموظفي هجرة جدد.
وفي المقابل ألمح إلى أن الحكومة ستكون متساهلة مع قرابة 700 ألف مهاجر قدموا إلى البلاد بصورة غير مشروعة كأطفال.
ورفض قادة الديمقراطيين في الكونجرس هذه الاقتراحات قائلين إنها تفتقد للمنطق.
بدء محاكمة أكثر من 1600 ممن يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام في نيجيريا
يمثل أمام المحاكم في نيجيريا الدفعة الأولى ممن يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.
وسيمثل المشتبه بهم الذين يزيد عددهم عن 1600 شخص أمام المحاكم في إطار سلسلة من المحاكمات تبدأ أولاها في وقت لاحق اليوم.
وكان المتهمون قد اعتقلوا خلال الأعوام القليلة الماضية في إطار التصعيد الذي شهدته الحملة التي تشنها الحكومة ضد الجماعة.
الصليب الأحمر سيخفض وجوده في أفغانستان بعد هجمات
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض بشكل كبير وجودها في أفغانستان بعد مقتل سبعة من موظفيها في هجمات لمسلحين وقعت هذا العام.
كما جرى اختطاف عدد آخر من موظفي اللجنة.
وقالت مونيكا زانارللي رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان إن مكاتب اللجنة في مدينتي مايمانا وقندوز سيتم إغلاقها بينما سيتم تقليص عملياتها في مدينة مزار الشريف.
جولة خامسة من المفاوضات في بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
من المتوقع أن تدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي إلى إبداء مرونة أكبر في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتجرى اليوم في بروكسيل جولة خامسة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستكون هذه الجولة الأخيرة قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانت المحادثات قد حققت تقدماً يكفي للبدء في مفاوضات العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا.
منافسة بين قطر ومصر ولبنان على رئاسة اليونسكو
بدأت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة إجراءات اختيار مدير عام جديد خلفا للبلغارية إيرنا بوكوفا.
وتترك البلغارية منصبها بعد أن تولتها لدورتين مدة كل واحدة منها أربع سنوات.
ويتنافس على هذا المنصب مرشحون من سبع دول هي فرنسا وفيتنام ولبنان وأذربيجان والصين وقطر ومصر.
وكانت المنظمة قد واجهت في السنوات الأخيرة اتهامات بسوء الإدارة والتسييس.