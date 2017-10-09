منافسة بين قطر ومصر ولبنان على رئاسة اليونسكو

ربط البيت الأبيض بين صفقة جديدة مقترحة بشأن المهاجرين صغار السن الذين لا يملكون وثائق وحملة على الهجرة غير الشرعية بما في ذلك الجدار الحدودي مع المكسيك.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالة إلى الكونجرس تمويلاً للجدار وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين وتوظيف الآلاف كموظفي هجرة جدد.

وفي المقابل ألمح إلى أن الحكومة ستكون متساهلة مع قرابة 700 ألف مهاجر قدموا إلى البلاد بصورة غير مشروعة كأطفال.

ورفض قادة الديمقراطيين في الكونجرس هذه الاقتراحات قائلين إنها تفتقد للمنطق.