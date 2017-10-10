لاعب كرة قدم ينافس على رئاسة دولة إفريقية، وتقنية تعرف ماضيك من آثار البصمات

قالت الحكومة البريطانية إنها قد تستخدم تقنية ثورية لتحليل بصمات الأصابع في غضون أشهر.

وأضافت أن هذه التقنية التي تحلل الآثار الدقيقة التي تتركها بصمات الأصابع ستستخدم كأدلة في المحاكم.

ويمكن لهذه التقنية أن تلتقط آثار الدم و جنس الشخص ومنتجات التجميل التي استخدمها والأطعمة التي تناولها بما فيها الكحول والعقاقير.

وتستطيع هذه التقنية التعرف على الجزئيات الحيوية من بصمات الأصابع حتى لو مضى عليها عقود.

ويمكن أن تستخدم هذه التقنية في مراجعة جرائم القتل والاغتصاب التي بقيت لغزاً.