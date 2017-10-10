لاعب كرة قدم ينافس على رئاسة دولة إفريقية، وتقنية تعرف ماضيك من آثار البصمات

بدأ الناخبون في ليبيريا الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد. ويتنافس على كرسي الرئاسة عشرون مرشحا لخلافة إلين جونسون سيرليف. وتنحت سيرليف بعد 12 عاماً في منصبها حيث كانت أول امرأة في إفريقيا تتولى منصب الرئيس. ومن بين أبرز المرشحين للفوز نائب الرئيس جوزيف بوكاي ولاعب كرة القدم السابق جورج وايا.
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لاعب كرة قدم ينافس على رئاسة ليبريا
بدأ الناخبون في ليبيريا الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.
ويتنافس على كرسي الرئاسة عشرون مرشحا لخلافة إلين جونسون سيرليف.
وتنحت سيرليف بعد 12 عاماً في منصبها حيث كانت أول امرأة في إفريقيا تتولى منصب الرئيس.
ومن بين أبرز المرشحين للفوز نائب الرئيس جوزيف بوكاي ولاعب كرة القدم السابق جورج وايا.
تعويضات مالية شهرية لمتضرري حادثة فوكوشيما النووية
أصدرت محكمة في اليابان حكماً يلزم الحكومة وشركة تيبكو (TEPCO) للطاقة بدفع تعويضات لمتضررين من كارثة فوكوشيما النووية التي وقعت قبل ست سنوات.
وكان نحو أربعة آلاف شخص قد رفعوا الدعوى للمطالبة بتعويضات شهرية بمئات الدولارات لكل واحد منهم.
وقد حاججوا بأن السلطات كان بمقدورها أن تتكهن بأن التسونامي الذي اجتاح المنطقة بإمكانه أن يخترق الدفاعات المضادة للطوفان الخاصة بالمنشأة النووية.
تقنية تعرف ماضيك من آثار البصمات
قالت الحكومة البريطانية إنها قد تستخدم تقنية ثورية لتحليل بصمات الأصابع في غضون أشهر.
وأضافت أن هذه التقنية التي تحلل الآثار الدقيقة التي تتركها بصمات الأصابع ستستخدم كأدلة في المحاكم.
ويمكن لهذه التقنية أن تلتقط آثار الدم و جنس الشخص ومنتجات التجميل التي استخدمها والأطعمة التي تناولها بما فيها الكحول والعقاقير.
وتستطيع هذه التقنية التعرف على الجزئيات الحيوية من بصمات الأصابع حتى لو مضى عليها عقود.
ويمكن أن تستخدم هذه التقنية في مراجعة جرائم القتل والاغتصاب التي بقيت لغزاً.