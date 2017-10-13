كردستان العراق "مقبرة لمن يهددها" وكمين العريش

قُتل ستة مجندين وأصيب أربعة أخرون في هجوم
شنته عناصر مسلحة على كمين أمني على الطريق الدائري جنوب العريش.
وقالت مصادر أمنية إن المسلحين استهدفوا الكمين
بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية تمكنت من
تصفية ثلاثة عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر.
البيشمركة تنشر آلاف الجنود قرب كركوك
نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البيشمركة قرب كركوك يوم الجمعة لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسبما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان العراق.
وأوضح رسول "عشرات الآلاف من قوات البيشمركة متواجدون الآن حول كركوك" مضيفا أن تم إرسال "قوات إضافية قوامها 6 آلاف من عناصر البيشمركة مساء الخميس إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراق".
وكان هيمن هورامي، مستشار رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد صرح في وقت سابق بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".
كردستان العراق "مقبرة لمن يهددها"
قالت قيادة قوات البيشمركة إن أرض إقليم
كردستان ستكون "مقبرة لمن يهددها" إثر مخاوف متصاعدة من احتمال نشر
الحكومة المركزية في بغداد قوات من الجيش العراقي في محافظة كركوك المتنازع عليه
بين الطرفين.
وقالت القيادة في بيان،
اطلعت بي بي سي عليه، إنها "تطمئن الشعب الكردستاني بأن لا أحد يستطيع أن يضع
قدما في أرضها ومثلما هزمت "داعش" الإرهابي ستتصدى لأي أحد" في إشارة إلى التنظيم
المتشدد الذي يسمي نفسه الدولة الإسلامية.
"قام السيد حيدر العبادي ولمرات عديدة أثناء حديثه بتهديد قوات البيشمركة، وأن لا يقفوا أمام القوات المسلحة العراقية في المناطق المتنازع عليها، إننا نعلنها للعالم أجمع ونقول، بأن السيد العبادي سيتحمل المسؤولية كاملة في حالة حدوث أية فوضى أو تهديد لاستقرار المناطق المتنازع عليها، فهو يعلم أكثر من أي شخص اخر، بأن قوات البيشمركة قد تمكنت من حماية كركوك والمناطق الأخرى بدمائهم وبإرادتهم القوية، بعدما هربت القوات العراقية وسلمت أسلحتها الى عناصر التنظيم.
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هجوم على كمين أمني في العريش
قُتل ستة مجندين وأصيب أربعة أخرون في هجوم شنته عناصر مسلحة على كمين أمني على الطريق الدائري جنوب العريش.
وقالت مصادر أمنية إن المسلحين استهدفوا الكمين بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية تمكنت من تصفية ثلاثة عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر.
البيشمركة تنشر آلاف الجنود قرب كركوك
نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البيشمركة قرب كركوك يوم الجمعة لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسبما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان العراق.
وأوضح رسول "عشرات الآلاف من قوات البيشمركة متواجدون الآن حول كركوك" مضيفا أن تم إرسال "قوات إضافية قوامها 6 آلاف من عناصر البيشمركة مساء الخميس إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراق".
وكان هيمن هورامي، مستشار رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد صرح في وقت سابق بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".
كردستان العراق "مقبرة لمن يهددها"
قالت قيادة قوات البيشمركة إن أرض إقليم كردستان ستكون "مقبرة لمن يهددها" إثر مخاوف متصاعدة من احتمال نشر الحكومة المركزية في بغداد قوات من الجيش العراقي في محافظة كركوك المتنازع عليه بين الطرفين.
وقالت القيادة في بيان، اطلعت بي بي سي عليه، إنها "تطمئن الشعب الكردستاني بأن لا أحد يستطيع أن يضع قدما في أرضها ومثلما هزمت "داعش" الإرهابي ستتصدى لأي أحد" في إشارة إلى التنظيم المتشدد الذي يسمي نفسه الدولة الإسلامية.