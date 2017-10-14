التحالف الدولي ضد التنظيم: استسلام قرابة 100 من مسلحي التنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
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مسؤول في الرقة: المسلحون السوريون استسلموا مساء أمس
قال مسؤول سوري في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسلحين السوريين في تنظيم الدولة استسلموا مساء أمس إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل المقاتلون الأكراد غالبيتها.
وأضاف المسؤول أن المسحلين السوريين بعثوا رسالة إلى المجلس المحلي في الرقة، الذي أنشاته "قوات سوريا الديمقراطية"، طالبين فيها الاستسلام.
المرصد السوري: مغادرة جميع المسلحين السوريين في تنظيم الدولة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع المسلحين السوريين في تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية غادروا مدينة الرقة.
وقال المرصد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرابة مئتي مسلح سوري غادروا المدينة خلال الأيام الخمسة الماضية.
عاجلالتحالف الدولي: لن يُسمح للمقاتلين الأجانب بمغادرة الرقة
تنظيم الدولة "يخسر" في معقله السوري
تفيد الأنباء الورادة من مدينة الرقة إن هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في معقله الرئيس بسوريا باتت وشيكة.
يقول المتحدث باسم "قوات وحدات حماية الشعب"، الفصيل المسلح الرئيس في "قوات سوريا الديمقراطية"، إن المدينة قد "يتم تحريرها من قبضة التنظيم اليوم أو غدا".
وفي تصريحات لرويترز إن المعارك لا تزال مستمرة في المدينة.
فيما تقول "الرقة تذبح بصمت"، وهي جماعة من الناشطين السوريين ترصد الأوضاع الميدانية والانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم في الرقة، على صفحتها بفيسبوك اليوم إن عشرات الحافلات دخلت المدينة مساء أمس من الريف الشمالي للمدينة لإجلاء علائلات المسلحين والجرحى منهم.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين في التنظيم غادروا بالفعل المدينة مع عوائلهم، وإن تلك الحافلات ستقل ما تبقى من المسلحين الأجانب مع عوائلهم، ولم يوضح الجهة التي قصدوها.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، العقيد رايان ديلون، إن قرابة مئة مسلح من التنظيم استسلموا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية "وتم إجلاؤهم من المدينة".
وقال العقيد ديلون، في تصريحات لرويترز، إنهم يتوقعون قتالا شرسا في الأيام المقبلة ممن تبقى من مسلحي التنظيم قبل هزيمتهم بالكامل.
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time_stated_uk
مسؤول في الرقة: المسلحون السوريون استسلموا مساء أمس
قال مسؤول سوري في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسلحين السوريين في تنظيم الدولة استسلموا مساء أمس إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل المقاتلون الأكراد غالبيتها.
وأضاف المسؤول أن المسحلين السوريين بعثوا رسالة إلى المجلس المحلي في الرقة، الذي أنشاته "قوات سوريا الديمقراطية"، طالبين فيها الاستسلام.
المرصد السوري: مغادرة جميع المسلحين السوريين في تنظيم الدولة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع المسلحين السوريين في تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية غادروا مدينة الرقة.
وقال المرصد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرابة مئتي مسلح سوري غادروا المدينة خلال الأيام الخمسة الماضية.
عاجلالتحالف الدولي: لن يُسمح للمقاتلين الأجانب بمغادرة الرقة
تنظيم الدولة "يخسر" في معقله السوري
تفيد الأنباء الورادة من مدينة الرقة إن هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في معقله الرئيس بسوريا باتت وشيكة.
يقول المتحدث باسم "قوات وحدات حماية الشعب"، الفصيل المسلح الرئيس في "قوات سوريا الديمقراطية"، إن المدينة قد "يتم تحريرها من قبضة التنظيم اليوم أو غدا".
وفي تصريحات لرويترز إن المعارك لا تزال مستمرة في المدينة. فيما تقول "الرقة تذبح بصمت"، وهي جماعة من الناشطين السوريين ترصد الأوضاع الميدانية والانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم في الرقة، على صفحتها بفيسبوك اليوم إن عشرات الحافلات دخلت المدينة مساء أمس من الريف الشمالي للمدينة لإجلاء علائلات المسلحين والجرحى منهم.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين في التنظيم غادروا بالفعل المدينة مع عوائلهم، وإن تلك الحافلات ستقل ما تبقى من المسلحين الأجانب مع عوائلهم، ولم يوضح الجهة التي قصدوها.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، العقيد رايان ديلون، إن قرابة مئة مسلح من التنظيم استسلموا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية "وتم إجلاؤهم من المدينة". وقال العقيد ديلون، في تصريحات لرويترز، إنهم يتوقعون قتالا شرسا في الأيام المقبلة ممن تبقى من مسلحي التنظيم قبل هزيمتهم بالكامل.