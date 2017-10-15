ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب، والحكومة العراقية تريد نفط إقليم كردستان وحدوده

نشر مالك مجلة إباحية إعلاناً في صحيفة واشنطن بوست يعد بمكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تقود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واحتل الإعلان الذي نشره لاري فلينت صفحة كاملة ووعد فيه بتقديم مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار. وقال فلينت الذي يملك مجلة هيسلر إنه من واجب كل أمريكي عزل ترامب قبل فوات الأوان. وفلينت كان من داعمي ترشح هيلاري كلينتون للرئاسة الأمريكية.
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ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب
نشر مالك مجلة إباحية إعلاناً في صحيفة واشنطن بوست يعد بمكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تقود لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واحتل الإعلان الذي نشره لاري فلينت صفحة كاملة ووعد فيه بتقديم مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار.
وقال فلينت الذي يملك مجلة هيسلر إنه من واجب كل أمريكي عزل ترامب قبل فوات الأوان.
وفلينت كان من داعمي ترشح هيلاري كلينتون للرئاسة الأمريكية.
سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد
قال مسؤول كردي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان.
وأضاف المسؤول أن زيارة سليماني تهدف للإجراء محادثات حول الأزمة الدائرة مع بغداد بعد إجراء استفتاء الانفصال عن العراق.
الحكومة العراقية تريد نفط إقليم كردستان وحدوده
قال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن القوات العراقية لا تريد أن تعتدي على الأكراد أو غيرهم في المناطق "المتنازع عليها".
وأضاف الحديثي في تصريح لب بي سي إن القوات العراقية تسعى لضمان إنفاذ قوانين الحكومة العراقية وإعادة الانتشار فيها كما كان الوضع قبل العاشر من حزيران عام 2014.
وأشار الحديثي أن صلاحيات الحكومة الاتحادية تشمل إدارة ملف التجارة الخارجية، ومنها بيع وتصديرالنفط في مناطق إقليم كردستان وملف أمن الحدود الذي يتضمن المنافذ الموجودة في الإقليم.
ولم ينف الحديثي أو يؤكد الأنباء التي أشارت إلى منح القوات الكردية مهلة أضافية أمدها 24 ساعة للانسحاب من المناطق المتنازع عليها في محيط مدينة كركوك الغنية بالنفط.