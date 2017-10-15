ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب، والحكومة العراقية تريد نفط إقليم كردستان وحدوده

قال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن القوات العراقية لا تريد أن تعتدي على الأكراد أو غيرهم في المناطق "المتنازع عليها".

وأضاف الحديثي في تصريح لب بي سي إن القوات العراقية تسعى لضمان إنفاذ قوانين الحكومة العراقية وإعادة الانتشار فيها كما كان الوضع قبل العاشر من حزيران عام 2014.

وأشار الحديثي أن صلاحيات الحكومة الاتحادية تشمل إدارة ملف التجارة الخارجية، ومنها بيع وتصديرالنفط في مناطق إقليم كردستان وملف أمن الحدود الذي يتضمن المنافذ الموجودة في الإقليم.

ولم ينف الحديثي أو يؤكد الأنباء التي أشارت إلى منح القوات الكردية مهلة أضافية أمدها 24 ساعة للانسحاب من المناطق المتنازع عليها في محيط مدينة كركوك الغنية بالنفط.