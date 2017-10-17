انسحاب الأكراد من مواقع جديدة شمالي العراق، وقرب الإعلان عن السيطرة على الرقة السورية

قال سكان من مدينة سنجار الواقعة شمال غرب العراق إن مجموعة يزيدية عراقية بسطت سيطرتها الكاملة على المدينة اليوم.

وأضاف السكان أن المجموعة اليزيدية التي تتحالف مع قوات الحشد الشعبي العراقي بسطت سيطرتها على كافة أرجاء سنجار بعد انسحاب مقاتلي البيشمركة في وقت متأخر أمس.