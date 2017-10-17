انسحاب الأكراد من مواقع جديدة شمالي العراق، وقرب الإعلان عن السيطرة على الرقة السورية

قال ريبوار حامد القائد الميداني في قوات البيشمركة إن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مازالت متمركزة في مناطق جلولاء وكوباشي ونفط خانة. وأضاف حامد أن بعض الأطراف السياسية سحبت قواتها من تلك المناطق وإن والقوات المتبقية التي تقوم بحماية تلك المناطق هي تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
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عاجلمصادر أمنية تفيد بانسحاب قوات البيشمركة من خانقين قرب الحدود الإيرانية والقوات العراقية تستعد لدخولها
قوات البيشمركة الكردية لا تزال متمركزة في مناطق جلولاء وكوباشي ونفط خانة
قال ريبوار حامد القائد الميداني في قوات البيشمركة إن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مازالت متمركزة في مناطق جلولاء وكوباشي ونفط خانة.
وأضاف حامد أن بعض الأطراف السياسية سحبت قواتها من تلك المناطق وإن والقوات المتبقية التي تقوم بحماية تلك المناطق هي تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
قوات يزيدية تسيطر على سنجار بعد انسحاب الأكراد
قال سكان من مدينة سنجار الواقعة شمال غرب العراق إن مجموعة يزيدية عراقية بسطت سيطرتها الكاملة على المدينة اليوم.
وأضاف السكان أن المجموعة اليزيدية التي تتحالف مع قوات الحشد الشعبي العراقي بسطت سيطرتها على كافة أرجاء سنجار بعد انسحاب مقاتلي البيشمركة في وقت متأخر أمس.
قوات سورية الديمقراطية تقول إنها ستعلن السيطرة على الرقة في غضون ساعات
قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية إن تلك القوات ستعلن السيطرة على كامل مدينة الرقة في غضون ساعات.
وأضاف سلو إن المعارك لاتزال مستمرة مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية حول المشفى الوطني وملعب المدينة.
أنباء عن اشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية في قريتين جنوب كركوك
أفادت مصادر إعلامية بانتشار عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في قريتي الملحة وطويليعة التابعة لقضاء الدبس جنوب محافظة كركوك.
وقالت تلك المصادر إن القوات العراقية اشتبكت مع مسلحي التنظيم وإن الاشتباكات لا تزال مستمرة.