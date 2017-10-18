الرياض مع موعد مع "بطل الأبطال" و"الإجهاض الآمن" في مصر

السعودية أول بلد عربي يستضيف "سباق الأبطال" العالمي
ستصبح السعودية أول بلد عربي يستضيف "سباق الأبطال"
للسيارات العالمي، وعاشر بلد على مستوى العالم الذي يستضيف السباق الشهير.
جاء الإعلان أمس الثلاثاء خلال حفل في العاصمة البريطانية، لندن، حضره
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة
العربية السعودية تركي آل الشيخ، ورئيس الشركة القائمة على حقوق تنظيم هذا السباق فريدرك
جونسون.
ويشهد الحدث العالمي سباقات لشتى رياضات السيارات من بينها "الفورميولا
1" وسباقات "إندي كار" و "رالي كروس" لتحديد "بطل
الأبطال".
وستعقد البطولة على مدار يومين في استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مطلع
العام المقبل، لكنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد.
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زنزانة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة قد تصل إلى الأمم المتحدة
نفت وزارة العدل في كوريا الجنوبية التقارير التي تحدثت عن سوء معاملة رئيسة البلاد السابقة بارك جوين هي داخل السجن.
ورفضت الوزارة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن محامي الرئيسة السابقة يسعون لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إجبارها على العيش في زنزانة باردة ولاتطفئ فيها الأضواء ما يحرمها من النوم.
وقالت وزارة العدل إن زنزانة الرئيسة السابقة فيها تدفئة جيدة ومجهزة بتلفاز ومرحاض.
وكان قاض مدد فترة احتجاز الرئيسة السابقة لمدة ستة أشهر بينما تواجه اتهامات بالفساد واستغلال السلطة.
القوات الإسرائيلية تداهم شركات إعلامية فلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الليل شركات إعلامية فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية فتشت مكاتب إنتاج إعلامي تنشر محتوى يشجع على العنف ضد الإسرائيليين.
وأضافت المتحدثة بأنه تمت مصادرة وثائق ومعدات من شركات تقدم خدمات لقنوات تلفزيونية تابعة لحركة حماس.
البرلمان المصري يناقش قانون "الإجهاض الآمن"
بدأ البرلمان المصري مناقشة قانون جديد ينظم عمليات التخلص من الأجنة عبر إتاحة "الإجهاض الآمن" للسيدات.
ويعرف القانون باسم "قانون المسؤولية الطبية" ويضع شرطين لإجراء عملية الإجهاض، الأولى إذا كان الحمل يمثل خطرا على حياة الأم والثانية في حالة التأكد الطبي من إصابة الجنين بتشوهات قد تؤثر على حياته.
وتسبب مشروع القانون في نشوب جدل كبير في المجتمع المصري ووسائل الإعلام المصرية، وانقسمت غالبية الآراء بين معارضة شديدة للإجهاض والتأييد له كحق للمرأة في اتخاذ هذا القرار وقتما تريد.
ولا يبيح القانون المصري الحالي الإجهاض لأي سبب كان.
السعودية أول بلد عربي يستضيف "سباق الأبطال" العالمي
ستصبح السعودية أول بلد عربي يستضيف "سباق الأبطال" للسيارات العالمي، وعاشر بلد على مستوى العالم الذي يستضيف السباق الشهير.
جاء الإعلان أمس الثلاثاء خلال حفل في العاصمة البريطانية، لندن، حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ورئيس الشركة القائمة على حقوق تنظيم هذا السباق فريدرك جونسون.
ويشهد الحدث العالمي سباقات لشتى رياضات السيارات من بينها "الفورميولا 1" وسباقات "إندي كار" و "رالي كروس" لتحديد "بطل الأبطال".
وستعقد البطولة على مدار يومين في استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مطلع العام المقبل، لكنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد.