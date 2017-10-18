الرياض مع موعد مع "بطل الأبطال" و"الإجهاض الآمن" في مصر

ستصبح السعودية أول بلد عربي يستضيف "سباق الأبطال" للسيارات العالمي، وعاشر بلد على مستوى العالم الذي يستضيف السباق الشهير.

جاء الإعلان أمس الثلاثاء خلال حفل في العاصمة البريطانية، لندن، حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ورئيس الشركة القائمة على حقوق تنظيم هذا السباق فريدرك جونسون.

ويشهد الحدث العالمي سباقات لشتى رياضات السيارات من بينها "الفورميولا 1" وسباقات "إندي كار" و "رالي كروس" لتحديد "بطل الأبطال".

وستعقد البطولة على مدار يومين في استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مطلع العام المقبل، لكنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد.