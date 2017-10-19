"طوق نجاة" لقطر، ورئيس مجلس النواب الكويتي "مشهور" على تويتر

قطر بدأت تسحب من صندوقها السيادي لمواجهة الأزمة الخليجية
رئيس البرلمان الكويتي يصف وفدا إسرائيليا "بقتلة الأطفال"
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رئيس البرلمان الكويتي يصف وفدا إسرائيليا "بقتلة الأطفال"
انتشر على وسائل التواصل والإعلام
الاجتماعي فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، وهو يشن
هجوما كلاميا حادا على الوفد الإسرائيلي المشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين
الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وتصدر هاشتاغ "#مرزوق_الغانم"
قائمة الهاشتغات الأكثر تفاعلا على تويتر عربيا. وأثنت الغالبية العظمى من
المشاركين على المسؤول الكويتي.
وفي كلمته، وجه
الغانم جزءا من كلمته إلى أعضاء الوفد الإسرائيلي، واصفا إياهم "بالصهاينة،
وقتلة الأطفال، والمحتلين"، طالبا من رئيس الوفد أن يغادر قاعة الاجتماع على
الفور.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
رئيس البرلمان الكويتي يصف وفدا إسرائيليا "بقتلة الأطفال"
انتشر على وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، وهو يشن هجوما كلاميا حادا على الوفد الإسرائيلي المشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وتصدر هاشتاغ "#مرزوق_الغانم" قائمة الهاشتغات الأكثر تفاعلا على تويتر عربيا. وأثنت الغالبية العظمى من المشاركين على المسؤول الكويتي.
وفي كلمته، وجه الغانم جزءا من كلمته إلى أعضاء الوفد الإسرائيلي، واصفا إياهم "بالصهاينة، وقتلة الأطفال، والمحتلين"، طالبا من رئيس الوفد أن يغادر قاعة الاجتماع على الفور.
ونشر الغانم مداخلته على تويتر.
قطر تسحب أكثر من 20 مليار دولار من صندوقها السيادي بسبب الأزمة الخليجية
قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، إن بلاده اضطرت لسحب أكثر من 20 مليار دولار من صندوقها الاستثماري السيادي بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال العمادي إن الإجراء يهدف بالأساس إلى توفير سيولة في البنوك في أعقاب المقاطعة.
وكان البنك المركزي القطري قد ذكر في يوليو/تموز الماضي أن حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية انخفض على نحو كبير بعد اندلاع الأزمة مع أربع دول عربية.
وقالت "فايننشال تايمز" في تقريرها إن أكثر من 30 مليار دولار، من الرساميل الأجنبية، قد خرجت من قطر في أعقاب المقاطعة، وفقا لمصادرها.
وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.