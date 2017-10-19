"طوق نجاة" لقطر، ورئيس مجلس النواب الكويتي "مشهور" على تويتر

انتشر على وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، وهو يشن هجوما كلاميا حادا على الوفد الإسرائيلي المشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وتصدر هاشتاغ "#مرزوق_الغانم" قائمة الهاشتغات الأكثر تفاعلا على تويتر عربيا. وأثنت الغالبية العظمى من المشاركين على المسؤول الكويتي.

وفي كلمته، وجه الغانم جزءا من كلمته إلى أعضاء الوفد الإسرائيلي، واصفا إياهم "بالصهاينة، وقتلة الأطفال، والمحتلين"، طالبا من رئيس الوفد أن يغادر قاعة الاجتماع على الفور.

ونشر الغانم مداخلته على تويتر.