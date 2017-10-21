مسلح في ميونيخ الألمانية يجرح عدداً من الأشخاص

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر ثلاثة مواقع للمدفعية السورية بعد أن سقطت عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي السورية على مرتفعات الجولان المحتلة.

ووصف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد الإسرائيلي بالصواريخ بأنه حدث غير عادي.

وأضاف المتحدث أنه حتى لو كان إطلاق الصواريخ غيرمقصود ونتيجة للصراع في سوريا فإن إسرائيل تحمل النظام السوري المسؤولية لما يجري.