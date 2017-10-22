إنهاء مقاطعة السعودية لقطر ومواجهة إيران محور جهد أمريكي في الخليج

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إعصار لان يضرب اليابان

يضرب إعصار قوي اليابان الأمر الذي دفع السلطات لنصح سكان المناطق الساحلية إلى إخلاء مناطقهم والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "لان" العاصمة طوكيو يوم غد.

وألغيت مئات رحلات الطيران والقطارات خوفاً من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وقالت شركة تويوتا إنها ستعلق العمل في كل معاملها في اليابان.

الطقس في طوكيو اليوم
Getty Images

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إنهاء مقاطعة السعودية لقطر ومواجهة إيران محور جهد أمريكي في الخليج

يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات الإقليمية ومواجهة نفوذ إيران المتزايد في المنطقة.

وشارك تيلرسون في اجتماع بين السعودية والعراق يهدف إلى إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون بين البلدين بعد عقود من توتر العلاقات بينهما.

ومن المتوقع أن يدفع تيلرسون باتجاه إنهاء مقاطعة السعودية ومن يحالفها لقطر.

ويزور تيلرسون قطر في وقت لاحق اليوم.

تيلرسون حط في الرياض أمس
Getty Images
تيلرسون حط في الرياض أمس

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