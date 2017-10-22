إنهاء مقاطعة السعودية لقطر ومواجهة إيران محور جهد أمريكي في الخليج

يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات الإقليمية ومواجهة نفوذ إيران المتزايد في المنطقة.

وشارك تيلرسون في اجتماع بين السعودية والعراق يهدف إلى إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون بين البلدين بعد عقود من توتر العلاقات بينهما.

ومن المتوقع أن يدفع تيلرسون باتجاه إنهاء مقاطعة السعودية ومن يحالفها لقطر.

ويزور تيلرسون قطر في وقت لاحق اليوم.