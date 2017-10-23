قمة لزواج الأطفال في السنغال، والجنس قد يرضي باندا برلين

يأمل القائمون على حديقة حيوان برلين في شفاء أنثى باندا من عادة السير للخلف من خلال تعريفها على ممارسة الجنس.

وتقضي الخطة بتعريف الباندا منغ منغ البالغة من العمر أربعة أعوام على ذكر الباندا جياو تشينغ البالغ من العمر ثلاث سنوات على أمل أن تساعدها العلاقة في التعافي من الاحباطات المرتبطة بالحياة في الأسر والتي قد تكون السبب وراء هذه العادة.

وقال أندريس كنيريم مدير حديقة حيوان برلين إن "منغ منغ في سن البلوغ... والسير للخلف احتجاج على أشياء لا تحبها قد يكون الغذاء أو من يقومون برعايتها".

وقال كنيريم "بحلول موسم التزاوج ستكون منغ منغ قد وصلت إلى النضج الجنسي ويمكنها أن تركز كل طاقتها على إغراء شريكها".