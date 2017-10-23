قمة لزواج الأطفال في السنغال، والجنس قد يرضي باندا برلين

الفلبين تعلن الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في ماراوي
حديقة حيوان ألمانية تأمل في شفاء أنثى باندا من خلال ممارسة الجنس
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حديقة حيوان ألمانية تأمل في شفاء أنثى باندا من خلال ممارسة الجنس
يأمل القائمون على حديقة حيوان برلين في شفاء أنثى باندا من عادة السير للخلف من خلال تعريفها على ممارسة الجنس.
وتقضي الخطة بتعريف الباندا منغ منغ البالغة من العمر أربعة أعوام على ذكر الباندا جياو تشينغ البالغ من العمر ثلاث سنوات على أمل أن تساعدها العلاقة في التعافي من الاحباطات المرتبطة بالحياة في الأسر والتي قد تكون السبب وراء هذه العادة.
وقال أندريس كنيريم مدير حديقة حيوان برلين إن "منغ منغ في سن البلوغ... والسير للخلف احتجاج على أشياء لا تحبها قد يكون الغذاء أو من يقومون برعايتها".
وقال كنيريم "بحلول موسم التزاوج ستكون منغ منغ قد وصلت إلى النضج الجنسي ويمكنها أن تركز كل طاقتها على إغراء شريكها".
الفلبين تعلن الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في ماراوي
قال وزير الدفاع في الفلبين ديلفين لورنزانا إن المعركة ضد مقاتلين يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ماراوي انتهت بالانتصار بعد خمسة أشهر.
وقال مسؤولون إن جثث 42 شخاصاً من المتمردين عثر عليها في مبنيين ومسجد.
ويعترف الجيش في الفلبين أن المنطقة لاتزل تضم جيوباً من المقاتلين.
وقتل في الصراع مايقرب من ألف شخص.
قمة لزواج الأطفال في السنغال
تنطلق في السنغال اليوم قمة تستمر لثلاثة أيام حول معالجة ظاهرة زواج الأطفال في وسط وغربي إفريقيا.
ويشارك في القمة وزراء ورجال دين ورجال قبائل ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات خيرية.
ويقول خبراء إن مواجهة ظاهرة زواج الأطفال حققت تقدماً خلال السنوات الأخيرة، ولكن منطقة وسط وغربي إفريقيا لاتزال في مقدمة المناطق في العالم التي تشهد معدلات مرتفعة لهذه الظاهرة.
ففي النيجر تتزوج ثلاث فتيات من أصل أربعة قبل بلوغهن سن 18 عاماً.
ويرى خبراء أن تشجيع الفتيات على متابعة الدراسة هو أفضل الطرق لمحاربة ظاهرة الزواج المبكر.
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time_stated_uk
حديقة حيوان ألمانية تأمل في شفاء أنثى باندا من خلال ممارسة الجنس
يأمل القائمون على حديقة حيوان برلين في شفاء أنثى باندا من عادة السير للخلف من خلال تعريفها على ممارسة الجنس.
وتقضي الخطة بتعريف الباندا منغ منغ البالغة من العمر أربعة أعوام على ذكر الباندا جياو تشينغ البالغ من العمر ثلاث سنوات على أمل أن تساعدها العلاقة في التعافي من الاحباطات المرتبطة بالحياة في الأسر والتي قد تكون السبب وراء هذه العادة.
وقال أندريس كنيريم مدير حديقة حيوان برلين إن "منغ منغ في سن البلوغ... والسير للخلف احتجاج على أشياء لا تحبها قد يكون الغذاء أو من يقومون برعايتها".
وقال كنيريم "بحلول موسم التزاوج ستكون منغ منغ قد وصلت إلى النضج الجنسي ويمكنها أن تركز كل طاقتها على إغراء شريكها".
الفلبين تعلن الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في ماراوي
قال وزير الدفاع في الفلبين ديلفين لورنزانا إن المعركة ضد مقاتلين يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ماراوي انتهت بالانتصار بعد خمسة أشهر.
وقال مسؤولون إن جثث 42 شخاصاً من المتمردين عثر عليها في مبنيين ومسجد.
ويعترف الجيش في الفلبين أن المنطقة لاتزل تضم جيوباً من المقاتلين.
وقتل في الصراع مايقرب من ألف شخص.
قمة لزواج الأطفال في السنغال
تنطلق في السنغال اليوم قمة تستمر لثلاثة أيام حول معالجة ظاهرة زواج الأطفال في وسط وغربي إفريقيا.
ويشارك في القمة وزراء ورجال دين ورجال قبائل ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات خيرية.
ويقول خبراء إن مواجهة ظاهرة زواج الأطفال حققت تقدماً خلال السنوات الأخيرة، ولكن منطقة وسط وغربي إفريقيا لاتزال في مقدمة المناطق في العالم التي تشهد معدلات مرتفعة لهذه الظاهرة.
ففي النيجر تتزوج ثلاث فتيات من أصل أربعة قبل بلوغهن سن 18 عاماً.
ويرى خبراء أن تشجيع الفتيات على متابعة الدراسة هو أفضل الطرق لمحاربة ظاهرة الزواج المبكر.