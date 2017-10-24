قال علماء في بريطانيا إن قرصاً برونزياً عثر عليه في حطام سفينة قبالة السواحل العمانية هو أقدم نموذج معروف لآلة الاسطرلاب. والاسطرلاب آلة قديمة كان يستخدمها البحارة لمعرفة الاتجهات باستخدام الشمس. وعثر الغواص دافيد ميرنز على القرص عام 2014 وقال إن العثور على شي مهم تاريخياً هو فخر عظيم له. والسفينة التي تحطمت هي سفينة برتغالية غرقت جراء عاصفة عام 1503.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
العثور على أقدم نموذج معروف لآلة الاسطرلاب قبالة سواحل عمان
قال علماء في بريطانيا إن قرصاً برونزياً عثر عليه في حطام سفينة قبالة السواحل العمانية هو أقدم نموذج معروف لآلة الاسطرلاب.
والاسطرلاب آلة قديمة كان يستخدمها البحارة لمعرفة الاتجهات باستخدام الشمس.
وعثر الغواص دافيد ميرنز على القرص عام 2014 وقال إن العثور على شي مهم تاريخياً هو فخر عظيم له.
والسفينة التي تحطمت هي سفينة برتغالية غرقت جراء عاصفة عام 1503.
لوحة رسمها ترامب تباع مقابل 16 ألف دولار
بيعت لوحة رسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى إمباير ستيت في نيويورك بمبلغ 16 ألف دولار.
وقالت دار جوليانز أوكشنز للمزادات إن أحدث لوحة لترامب بيعت الأسبوع الماضي في لوس انجليس لمطور عقاري آخر بارز في نيويورك هو إيلي هيرشفيلد.
ويعود تاريخ اللوحة التي تحمل توقيع ترامب إلى عام 1995 عندما امتلك حصة في مبنى إمباير ستيت المكون من 102 طابق في وسط حي مانهاتن.
ورسم ترامب ناطحة السحاب في منتجع مار الاجو الخاص به في فلوريدا لصالح مزاد خيري حيث بيعت اللوحة بأقل من 100 دولار.
واحتفظ المشتري الأصلي، الذي لم تكشف دار المزادات عن اسمه، باللوحة إلى الآن.