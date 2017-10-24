لوحة رسمها ترامب تباع مقابل 16 ألف دولار

قال علماء في بريطانيا إن قرصاً برونزياً عثر عليه في حطام سفينة قبالة السواحل العمانية هو أقدم نموذج معروف لآلة الاسطرلاب.

والاسطرلاب آلة قديمة كان يستخدمها البحارة لمعرفة الاتجهات باستخدام الشمس.

وعثر الغواص دافيد ميرنز على القرص عام 2014 وقال إن العثور على شي مهم تاريخياً هو فخر عظيم له.

والسفينة التي تحطمت هي سفينة برتغالية غرقت جراء عاصفة عام 1503.