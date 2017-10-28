مخدر "الزومبي" وقمة "كامب ديفيد" لإنهاء الأزمة مع قطر، وعَطَش في طرابلس

تسببت حادثة عض شاب من نيجيريا لطفل في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، في انتشار مخاوف بين مواطنين من ظهور مخدر "الفلاكا" زهيد الثمن أو "الزومبي" كما يطلق عليه لأنه يتسبب في حالة هياج ونشوة كبيرة بعد تعاطيه.

وتحدثت "قناة دريم" المصرية إلى الطفل ووالده، وشهود عيان على الواقعة التي حدثت يوم الجمعة.

وقال الطفل إن الشاب كان يريد أن يلعب الكرة مع الطفل، وقام بالهجوم عليه وعضه من رقبته بعد رفضه، واصفا الحادثة وكأنها "كعضة كلب مسعور، وسنانه كانت تُخض (أصابته بالفزع)".

وقال شهود العيان، الذين أنقذوا الطفل، إنه بدا واضحا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات، وإنه قام بعض أحدهم من ركبته أيضا وترك أثارا تشبه عضة الكلب.

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، عمرو عثمان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم، إن "الطب الشرعي وهو الجهة المعنية بالتحليل في الحوادث، لم يعلن حتى الآن عن نوع المخدر الذي أسفرت عنه نتيجة التحليل".