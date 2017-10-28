مخدر "الزومبي" وقمة "كامب ديفيد" لإنهاء الأزمة مع قطر، وعَطَش في طرابلس

تسببت حادثة عض
شاب من نيجيريا لطفل في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، في انتشار مخاوف بين مواطنين من
ظهور مخدر "الفلاكا" زهيد الثمن أو "الزومبي" كما يطلق عليه
لأنه يتسبب في حالة هياج ونشوة كبيرة بعد تعاطيه.
وتحدثت
"قناة دريم" المصرية إلى الطفل ووالده، وشهود عيان على الواقعة التي
حدثت يوم الجمعة.
وقال الطفل إن
الشاب كان يريد أن يلعب الكرة مع الطفل، وقام بالهجوم عليه وعضه من رقبته بعد رفضه،
واصفا الحادثة وكأنها "كعضة كلب مسعور، وسنانه كانت تُخض (أصابته
بالفزع)".
وقال شهود
العيان، الذين أنقذوا الطفل، إنه بدا واضحا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات، وإنه
قام بعض أحدهم من ركبته أيضا وترك أثارا تشبه عضة الكلب.
وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، عمرو عثمان، في
تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم، إن "الطب الشرعي وهو
الجهة المعنية بالتحليل في الحوادث، لم يعلن حتى الآن عن نوع المخدر الذي أسفرت عنه
نتيجة التحليل".
ماذا بعد إعلان الاستقلال في كتالونيا؟
كارين طربيه
مراسلة بي بي سي عربي - برشلونة
"لا أعرف"
هو الجواب الذي يردده كل كاتالوني يٌسأل: ماذا بعد إعلان الاستقلال وقرار مدريد إلغاء
الحكم الذاتي.
الجميع في إسبانيا،
في كتالونيا كما في مدريد، يختبر حالة سياسية جديدة غير مسبوقة ويحاول وضع خطط وخطط
مضادة للتعامل مع قرارات لا يُعرف حتى اللحظة كيف ستُطبق على أرض الواقع.
إعلان الاستقلال
في كتالونيا يبدو خطوة رمزية، ففرضت مدريد على الفور بعد إعلان الاستقلال أحادي
الجانب، الحكم المباشر على الإقليم وبدأت في تطبيق الإجراءات الكفيلة بنزع سلطات
الإقليم لحين إجراء انتخابات جديدة.
لكن في الوقت ذاته
تُطرح أسئلة كثيرة وهناك هواجس كبيرة حول كيفية تطبيق السلطات الإسبانية قرار وضع الإقليم
الشمالي تحت وصاية السلطة المركزية.
فكيف ستتعامل الشرطة
الإقليمية مع قرار تنحية مديرها وهل سيقبل العناصر والقادة الانصياع لأوامر الاجهزة
الامنية في مدريد؟
ماذا لو رفض المسؤولون
الكتالونيون المفصولون من قبل مدريد التنحي عن مناصبهم؟
هذه الاسئلة والعشرات
غيرها على بال الإسبان اليوم.
الحكومة الإسبانية تبدأ تطبيق إجراءت الحكم المباشر على إقليم كتالونيا
بدأت الحكومة الإسبانية
تطبيق إجراءات الحكم المباشر على إقليم كتالونيا في اعقاب إعلان برلمانه الانفصال عن
إسبانيا.
وتولت نائبة رئيس
الوزراء الاسباني، سورايا دي سانتاماريا، المسؤوليات المنوطة برئيس الإقليم ونائبه.
وتقرر أيضا فرض الحكم
المباشر على الإقليم لحين إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وقد قام وزير الداخلية
الإسبانية بتجريد قائد شرطة الإقليم من سلطاته وحث رجال الشرطة على التزام الحياد.
عاجلاجتماع في الموصل بين الجيش العراقي والبيشمركة لوقف إطلاق النار في المناطق المتنازع عليها
علمت بي بي سي أن الوفد العراقي يشمل رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وبحضور ضباط أميركيين ممثلين عن التحالف الدولي.
تأجيل جلسة "البت في مصير بارزاني" لأجل غير مسمى
أعلنت رئاسة برلمان
إقليم كردستان عن تأجيل جلسة المجلس المقرر انعقادها اليوم السبت الى أجل غير مسمى.
وقال نواب عن
مختلف الكتل السياسية البرلمانية إن البت في سلطات رئيس الإقليم مسعود بارازاني
ستتصدر جدول الأعمال حال الوصول إلى توافق نيابي لعقد الجلسة التي أجلت أكثر من
مرة بعد الأزمة الناجمة عن الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق.
وتردد في
المواقع الإخبارية الكردية أنه من المتوقع أن يتم تعليق منصب رئيس الإقليم ونائبه. وانتهت الولاية الرئاسية لبارزاني، الذي يرأس الإقليم منذ العام 2005، عام 2013، ليتم
تمديدها لاحقا مرات عدة.
وكان برلمان إقليم
كردستان أعلن الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم لمدة ثمانية
أشهر.
احتدام أزمة المياه الصالحة للشرب في العاصمة الليبية
يعاني السكان في العاصمة الليبية
طرابلس من شح شديد في المياه، وصل إلى درجة حفر بعض العائلات الأرض أملا في الحصول
على القليل من المياه الجوفية.
فتفاقمت أزمة مياه الشرب في طرابلس بسبب قيام جماعة مسلحة في الجنوب بتعطيل ضخ المياه من "النهر الصناعي العظيم" الذي أسسه معمر القذافي، والذي يستخرج المياه الجوفية في الصحراء الجنوبية إلى المناطق الساحلية مثل طرابلس عبر أنابيب عملاقة.
كما احتدت الأزمة بسبب أعمال صيانة متواصلة منذ
قرابة أربعة أسابيع بسبب الإهمال الناجم عن تردي الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار
السياسي في البلاد منذ الإطاحة بحكم القذافي.
ويلعب العامل الجغرافي لليبيا أيضا دورا في
أزمة المياه، فالصحراء تشكل أكثر من 90 في المئة من مساحة البلاد، ويندر هطول
الأمطار.
وصارت المياه الصالحة للشرب تجارة رائجة في طرابلس، واستغل البعض الأزمة ليبيع المياه بأسعار مرتفعة لاتستطيع الغالبية العظمى من الليبيين دفعها.
رفض مُطلَق لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا
رفضت الدول
الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إعلان برلمان إقليم كتالونيا
الاستقلال عن إسبانيا، وأيد الجميع مدريد في تطبيق الدستور ومواده المتعلقة
بالحفاظ على وحدة البلاد.
وكان برلمان
كتالونيا صوت بالأغلبية على الاستقلال عن إسبانيا من أجل تأسيس دولة مستقلة، وهو
ما دفع البرلمان الإسباني إلى التصويت فورا على فرض الحكم المباشر على كتالونيا
ونزع سلطاته وفقا للدستور.
الولايات المتحدة:
كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
بريطانيا: لا
نعترف بخطوة البرلمان في كتالونيا
الاتحاد
الأوروبي: إسبانيا واحدة، ولا نتحاور إلا مع حكومة مدريد، وهذا انتهاك للدستور
حلف شمال
الأطلسي (ناتو): يجب أن تحل الأزمة الراهنة في إطار الدستور
تركيا: إعلان الاستقلال
قرار أحادي يفتقد الشرعية الدستورية
قمة "كامب ديفيد" لإنهاء الأزمة الخليجية
قال أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح إجراء اجتماع بينه
وبين قادة الدول المقاطعة لقطر في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لإنهاء الأزمة
السياسية المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران.
ولمنتجع كامب
ديفيد، شمال غرب العاصمة واشنطن، أهمية سياسية، إذ استضاف فيه رؤساء الولايات
المتحدة على مر التاريخ اجتماعات مهمة بخصوص قضايا دولية.
لعل أبرز تلك
المفاوضات تلك التي تمخضت عن اتفاقية كامب ديفيد لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
والتي تم التوقيع عليها في سبتمبر/أيلول من العام 1978 بين الرئيس المصري محمد
أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.
وفي مقابلة مع
شبكة "سي بي إس" الأمريكية الإخبارية، قال الأمير تميم إن ترامب لا يقبل
استمرار "الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر" على قطر.
ووفقا للأمير
القطري، فإن ترامب تعهد بضمان عدم وصول الأزمة إلى حد الحرب بين أطرافها.
وتفرض السعودية
والإمارات والبحرين حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران،
لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة والتي تقول إن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى
فرض الوصاية على قطر.
"إذا كانوا (دول المقاطعة) يسيرون على مسافة متر فأنا مستعد للسير ضعفهم عشرات المرات (لبدء الحوار)، لأنني أخشى حدوث عمل عسكري، وفي حالة حدث ذلك فإن المنطقة ستقع في فوضى عارمة. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
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السجن 20 عاما لأمريكي لانضمامه لتنظيم الدولة
قضت محكمة أميركية بسجن شاب أميركي 20 عاما بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا .
وانضم محمد جمال خويص، 27 عاما، إلى التنظيم في عام 2015 بعد تركه الولايات المتحدة متوجها إلى الرقة المعقل السابق للتنظيم في سوريا.
واعتقلته السلطات كردية في إقليم كردستان العراق في مدينة تلعفر في مارس/آذار العام الماضي وسلمته إلى السلطات الأمريكية.
ورفضت المحكمة ادعاءات خويص بأنه توجه إلى تلعفر هربا من التنظيم.
مخاوف في القاهرة من ظهور "مخدر الزومبي"
تسببت حادثة عض شاب من نيجيريا لطفل في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، في انتشار مخاوف بين مواطنين من ظهور مخدر "الفلاكا" زهيد الثمن أو "الزومبي" كما يطلق عليه لأنه يتسبب في حالة هياج ونشوة كبيرة بعد تعاطيه.
وتحدثت "قناة دريم" المصرية إلى الطفل ووالده، وشهود عيان على الواقعة التي حدثت يوم الجمعة.
وقال الطفل إن الشاب كان يريد أن يلعب الكرة مع الطفل، وقام بالهجوم عليه وعضه من رقبته بعد رفضه، واصفا الحادثة وكأنها "كعضة كلب مسعور، وسنانه كانت تُخض (أصابته بالفزع)".
وقال شهود العيان، الذين أنقذوا الطفل، إنه بدا واضحا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات، وإنه قام بعض أحدهم من ركبته أيضا وترك أثارا تشبه عضة الكلب.
وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، عمرو عثمان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم، إن "الطب الشرعي وهو الجهة المعنية بالتحليل في الحوادث، لم يعلن حتى الآن عن نوع المخدر الذي أسفرت عنه نتيجة التحليل".
ماذا بعد إعلان الاستقلال في كتالونيا؟
كارين طربيه
مراسلة بي بي سي عربي - برشلونة
"لا أعرف" هو الجواب الذي يردده كل كاتالوني يٌسأل: ماذا بعد إعلان الاستقلال وقرار مدريد إلغاء الحكم الذاتي.
الجميع في إسبانيا، في كتالونيا كما في مدريد، يختبر حالة سياسية جديدة غير مسبوقة ويحاول وضع خطط وخطط مضادة للتعامل مع قرارات لا يُعرف حتى اللحظة كيف ستُطبق على أرض الواقع.
إعلان الاستقلال في كتالونيا يبدو خطوة رمزية، ففرضت مدريد على الفور بعد إعلان الاستقلال أحادي الجانب، الحكم المباشر على الإقليم وبدأت في تطبيق الإجراءات الكفيلة بنزع سلطات الإقليم لحين إجراء انتخابات جديدة.
لكن في الوقت ذاته تُطرح أسئلة كثيرة وهناك هواجس كبيرة حول كيفية تطبيق السلطات الإسبانية قرار وضع الإقليم الشمالي تحت وصاية السلطة المركزية.
فكيف ستتعامل الشرطة الإقليمية مع قرار تنحية مديرها وهل سيقبل العناصر والقادة الانصياع لأوامر الاجهزة الامنية في مدريد؟
ماذا لو رفض المسؤولون الكتالونيون المفصولون من قبل مدريد التنحي عن مناصبهم؟
هذه الاسئلة والعشرات غيرها على بال الإسبان اليوم.
الحكومة الإسبانية تبدأ تطبيق إجراءت الحكم المباشر على إقليم كتالونيا
بدأت الحكومة الإسبانية تطبيق إجراءات الحكم المباشر على إقليم كتالونيا في اعقاب إعلان برلمانه الانفصال عن إسبانيا.
وتولت نائبة رئيس الوزراء الاسباني، سورايا دي سانتاماريا، المسؤوليات المنوطة برئيس الإقليم ونائبه.
وتقرر أيضا فرض الحكم المباشر على الإقليم لحين إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وقد قام وزير الداخلية الإسبانية بتجريد قائد شرطة الإقليم من سلطاته وحث رجال الشرطة على التزام الحياد.
اضغط هنا لقراءة شرح مبسط من بي بي سي عربي لأزمة كتالونيا
عاجلاجتماع في الموصل بين الجيش العراقي والبيشمركة لوقف إطلاق النار في المناطق المتنازع عليها
علمت بي بي سي أن الوفد العراقي يشمل رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وبحضور ضباط أميركيين ممثلين عن التحالف الدولي.
تأجيل جلسة "البت في مصير بارزاني" لأجل غير مسمى
أعلنت رئاسة برلمان إقليم كردستان عن تأجيل جلسة المجلس المقرر انعقادها اليوم السبت الى أجل غير مسمى.
وقال نواب عن مختلف الكتل السياسية البرلمانية إن البت في سلطات رئيس الإقليم مسعود بارازاني ستتصدر جدول الأعمال حال الوصول إلى توافق نيابي لعقد الجلسة التي أجلت أكثر من مرة بعد الأزمة الناجمة عن الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق.
وتردد في المواقع الإخبارية الكردية أنه من المتوقع أن يتم تعليق منصب رئيس الإقليم ونائبه. وانتهت الولاية الرئاسية لبارزاني، الذي يرأس الإقليم منذ العام 2005، عام 2013، ليتم تمديدها لاحقا مرات عدة.
وكان برلمان إقليم كردستان أعلن الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم لمدة ثمانية أشهر.
احتدام أزمة المياه الصالحة للشرب في العاصمة الليبية
يعاني السكان في العاصمة الليبية طرابلس من شح شديد في المياه، وصل إلى درجة حفر بعض العائلات الأرض أملا في الحصول على القليل من المياه الجوفية.
فتفاقمت أزمة مياه الشرب في طرابلس بسبب قيام جماعة مسلحة في الجنوب بتعطيل ضخ المياه من "النهر الصناعي العظيم" الذي أسسه معمر القذافي، والذي يستخرج المياه الجوفية في الصحراء الجنوبية إلى المناطق الساحلية مثل طرابلس عبر أنابيب عملاقة.
كما احتدت الأزمة بسبب أعمال صيانة متواصلة منذ قرابة أربعة أسابيع بسبب الإهمال الناجم عن تردي الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ الإطاحة بحكم القذافي.
ويلعب العامل الجغرافي لليبيا أيضا دورا في أزمة المياه، فالصحراء تشكل أكثر من 90 في المئة من مساحة البلاد، ويندر هطول الأمطار.
وصارت المياه الصالحة للشرب تجارة رائجة في طرابلس، واستغل البعض الأزمة ليبيع المياه بأسعار مرتفعة لاتستطيع الغالبية العظمى من الليبيين دفعها.
رفض مُطلَق لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا
رفضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، وأيد الجميع مدريد في تطبيق الدستور ومواده المتعلقة بالحفاظ على وحدة البلاد.
وكان برلمان كتالونيا صوت بالأغلبية على الاستقلال عن إسبانيا من أجل تأسيس دولة مستقلة، وهو ما دفع البرلمان الإسباني إلى التصويت فورا على فرض الحكم المباشر على كتالونيا ونزع سلطاته وفقا للدستور.
الولايات المتحدة: كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا
بريطانيا: لا نعترف بخطوة البرلمان في كتالونيا
الاتحاد الأوروبي: إسبانيا واحدة، ولا نتحاور إلا مع حكومة مدريد، وهذا انتهاك للدستور
حلف شمال الأطلسي (ناتو): يجب أن تحل الأزمة الراهنة في إطار الدستور
تركيا: إعلان الاستقلال قرار أحادي يفتقد الشرعية الدستورية
قمة "كامب ديفيد" لإنهاء الأزمة الخليجية
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح إجراء اجتماع بينه وبين قادة الدول المقاطعة لقطر في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران.
ولمنتجع كامب ديفيد، شمال غرب العاصمة واشنطن، أهمية سياسية، إذ استضاف فيه رؤساء الولايات المتحدة على مر التاريخ اجتماعات مهمة بخصوص قضايا دولية.
لعل أبرز تلك المفاوضات تلك التي تمخضت عن اتفاقية كامب ديفيد لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي تم التوقيع عليها في سبتمبر/أيلول من العام 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية الإخبارية، قال الأمير تميم إن ترامب لا يقبل استمرار "الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر" على قطر.
ووفقا للأمير القطري، فإن ترامب تعهد بضمان عدم وصول الأزمة إلى حد الحرب بين أطرافها.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة والتي تقول إن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى فرض الوصاية على قطر.