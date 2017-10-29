فريق كردي يصعد لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم في السويد

صعد نادي دالكورد إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في السويد بعد تغلبه بهدف على نادي جايس أمس.

وأسس مهاجرون أكراد نادي دالكورد في بلدة بورلنجه في مقاطعة دالارنا قبل 13 عاماً.

ويملك النادي 1.5 مليون متابع على فيسبوك. وساهم نجاحه وصعوده السريع عبر الدرجات الأدنى في الدوري السويدي في أن يصبح الفريق الوطني الفعلي للأكراد حول العالم.

وسجل هدف الفوز للنادي الكردي رواز لاوان في الدقيقة 59 من المباراة.

ويحتل دالكورد حاليا المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 29 مباراة ولا يزال بوسعه الفوز بلقب الدرجة الثانية إذا هزم تريليبوري في مباراته الأخيرة لكن برومابويكانا المتصدر يتقدم عليه بنقطة واحدة وتتبقى له مباراة.

وسيكون اللعب في دوري الدرجة الأولى السويدي خطوة ضخمة بالنسبة لهذا النادي.

وقال لاوان "هذا أمر اعتاد عليه الأكراد. نحن دائما غير مرشحين للفوز.. لكننا ننتصر دائما في النهاية".