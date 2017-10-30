السعودية تسير أول رحلة إلى بغداد منذ 27 عاما وفضيحة "تحرش جنسي" جديدة في هوليوود
ملخص
- وزير خارجية البحرين يدعو لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي
- أمير قطر يبدي استعدادا لإجراء محادثات مباشرة حول الأزمة الخليجية بدعوة أمريكية
- السعودية تسير أول رحلة جوية إلى بغداد منذ 27 عاما
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قافلة مساعدات لأربعين ألف شخص تصل الغوطة الشرقية بريف دمشق
قالت الأمم المتحدة إن قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري دخلت بلدتي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق حاملة مساعدات لنحو 40 ألف شخص.
وتعد هذه القافلة الأولى التي تدخل منذ سبتمبر/أيلول إلى مناطق في الغوطة الشرقية، قبل أن يتدهور الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية. وأحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأسبوع الماضي أن أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية يعانون من سوء تغذية حاد.
الجيش الاسرائيلي يعلن تفجير "نفق عابر" للسياج الفاصل شرق خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "نفقا" داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود المشتركة مع قطاع غزة.
وقال إفخاي إدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان " تم تنفيذ تفجير تحت سيطرة وتحييد نفق ارهابي داخل الأراضي الاسرائيلية في منطقة الجدار الأمني حيث قادت القيادة الجنوبية العسكرية العملية ويعتبر هذا الحادث بمثابة خرقًا فادحًا للسيادة الاسرائيلية والذي لا نسمح بتكراره."
وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منطقة الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بخمسة صواريخ على الأقل، مرجحةً أن تكون قد استهدفت أحد الأنفاق.
المدير السابق لحملة ترامب "تلقى طلبا بتسليم نفسه للقضاء" في اطار التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات
المدير السابق لحملة ترامب يواجه اتهامات حول تدخل روسيا في الانتخابات
"مباحثات أمريكية سعودية سرية بشأن صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"
أفادت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض بأن صهرالرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي يشغل أيضا منصب المستشار الخاص لدونالد ترامب، أجرى مباحثات سرية مع مسؤولين سعوديين في إطار جولة شرق اوسطية تهدف إلي التوصل الي "صفقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمشاركة أطراف عربية مثل مصر والإمارات والأردن، بحسب ما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الابيض أن كوشنر قام بجولة شرق اوسطية لم يعلن عنها الا بعد عودته الي واشنطن وانه سافر على طائرة ركاب عادية. ورافق كوشنر في زيارته كل من دينا باول نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي وجيسون غرينبلات المبعوث الخاص للشرق الأوسط. والتقي غرينبلات الأحد في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يصدر البيت الابيض تفاصيل عن لقاءات كوشنر في المنطقة.
عاجلأمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته
قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وحكومته، بحسب ما اوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال بيان أميري : " تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
بالفيديو: تلاعبت الرياح بطائرة في الهواء فعادت أدراجها
أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها بالسعي إلى "تغيير النظام" في الدوحة
اتهم امير قطر السعودية وحلفاءها بالسعي إلى اطاحتة من الحكم، مؤكدا أنه أبدى استعداده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية.
وقال الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في محطة "سي بي اس" الأمريكية إن الدوحة لا تعتزم إغلاق قناة الجزيرة كما تطالب الدول الأربع التي تتهم القناة بالانحياز والتدخل في شؤونها.
مصر: اعتداء على منزل للأقباط بالمنيا يثير تشاحنا حول "أماكن ممارسة الشعائر الدينية"
ألقت السلطات المصرية القبض على 15 شخصا بتهمة الاعتداء على منزل يستخدمه مسيحيون للصلاة في محافظة المنيا جنوب مصر.
وكان الأنبا "مكاريوس" الأسقف العام لمطرانية المنيا وأبوقرقاص، طالب بتعقب المتورطين في هجوم على أربع كنائس في أربع قرى، وهو ما قال عنه بيان للمحافظة إنها "منازل غير مرخصة لإقامة الشعائر الدينية".
وطالبت المحافظة القيادة المسيحية المحلية بضروة التأكد من المعلومات فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية في "المنازل غير المرخصة"، نافية أي انحياز من جانب المسؤولين ضد المواطنين الأقباط.
عاجلثاني أكسيد الكربون "في مستوى قياسي" لم تشهده الأرض على مدى 800 ألف عام
وصلت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض إلى مستوى قياسي في 2016، بحسب دراسة علمية حديثة.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأنشطة البشرية المختلفة دفعت ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض إلى مستوى لم تشهده على مدى ثمانمائة ألف سنة.
ويقول الباحثون إنهم توقعوا زيادة في مستويات الغاز السام بسبب ظاهرة النينو التي تسبب الجفاف الذي يحد من قدرة النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، إلا أنهم أعربوا عن اندهاشهم من حجم الزيادة.
السعودية تسير أول رحلة إلى بغداد منذ 27 عاما
السعودية تسير أول رحلة الى بغداد منذ 27 عاما تسير الخطوط الجوية السعودية أول رحلاتها المنتظمة لبغداد منذ 27 عاما، بحسب ما افادت وسائل إعلام رسمية سعودية.
وستقلع طائرة للشركة من مدينة جدة الى بغداد، وذلك بعد نحو أسبوعين من قيام شركة طيران "فلاي ناس" بأول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ عام 1990.
فضيحة جديدة في هوليوود لنجم "هاوس أوف كاردز"
اعتذر النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار كيفين سبيسي عن واقعة تحرش ضد الممثل أنطوني راب قبل 26 عامًا.
وقال نجم المسلسل الأمريكي ذائع الشهرة هاوس أوف كاردز أو "بيت من ورق" عبر حسابه الرسمي على تويتر "لا أتذكر الواقعة بالتفصيل، لأنني كنت مخمورًا ، لكنني اعتذر عن أي سلوك صدر مني وأنا تحت تأثير الخمر".
عاجلوزير خارجية البحرين يدعو لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون
دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة عبر تويتر إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.
وكتب الوزير عأن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس".
وأضاف "لن تحضر البحرين قمة وتجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون".