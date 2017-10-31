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خط ساخن للإبلاغ عن التحرش الجنسي في البرلمان البريطاني ومصر تحبط "محاولة اختراق" من ليبيا

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ملخص

  1. خط ساخن للإبلاغ عن التحرش في البرلمان البريطاني
  2. مصر تحبط محاولة اختراق من الحدود مع ليبيا

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القوات العراقية على بعد كيلومترات من مركز القائم

أعلنت القوات العراقية بدء المرحلة الأخيرة من عملية استعادة السيطرة على مدينة القائم في محافظة الأنبار والتي تتشارك في حدودها مع سوريا والسعودية والأردن.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب إن قواتها باتت على بعد قرابة 13 كيلومترا من مركز المدينة، بعد طرد مسلحي تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية من مواقع مهمة في الأيام الأخيرة، من بينها معمل الفوسفات ومحطة القطار جنوب القائم.

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مصر تحبط محاولة اختراق من الحدود مع ليبيا

قالت وزارة الدفاع المصرية إن الطيران الحربي أحبط محاولة لتسلل 6 سيارات ذات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة من جهة الحدود مع ليبيا.

العملية العسكرية أسفرت عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر بداخلها، مشيرا إلى أن عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشط المنطقة الحدودية في محيط العملية.

بيان وزارة الدفاع المصرية

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خط ساخن للإبلاغ عن التحرش الجنسي في البرلمان البريطاني

البرلمان البريطاني
PA
البرلمان البريطاني

قررت إدارة مجلس العموم البريطاني تفعيل خط تليفوني يعمل على مدار الساعة لمساعدة السيدات على الإبلاغ عن وقائع تحرش جنسي بهن من زملائهن أو نواب في البرلمان.

وستستطيع كل النساء في البرلمان، بمن فيهن الباحثات والمتدربات، استخدام الخط الساخن.

وجاء الإجراء بعد قرار فتح تحقيق في شكاوى بالتحرش الجنسي والقيام بأفعال جنسية غير لائقة ضد 36 نائبا برلمانيا. وسيوفر البرلمان الحماية القصوى للمشتكيات. وقالت صحف بريطانية إن من بين النواب المتهمين أعضاء في حزب المحافظين الحاكم.

وقالت النائبة البارزة عن حزب المحافظين أندريا ليدسوم إن المدانين لن يفقدوا وظائفهم فحسب، بل يمكن أيضا تحريك دعاوى جنائية في بعض الحالات.

أنا مستاء جدا من التقارير حول وجود ثقافة من التحرش الجنسي داخل البرلمان. دعوني أكون صريحا وواضحا معكم: لن نتهاون مع أي سلوك ينم على تحرش جنسي أو استقواء على النساء في البرلمان، سواء كان المتهمون نوابا أو موظفين في البرلمان.

جون بيكرورئيس مجلس العموم البريطاني
جون بيكرو، رئيس مجلس العموم البريطاني
PA
جون بيكرو، رئيس مجلس العموم البريطاني

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