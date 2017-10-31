خط ساخن للإبلاغ عن التحرش الجنسي في البرلمان البريطاني ومصر تحبط "محاولة اختراق" من ليبيا

PA البرلمان البريطاني

قررت إدارة مجلس العموم البريطاني تفعيل خط تليفوني يعمل على مدار الساعة لمساعدة السيدات على الإبلاغ عن وقائع تحرش جنسي بهن من زملائهن أو نواب في البرلمان.

وستستطيع كل النساء في البرلمان، بمن فيهن الباحثات والمتدربات، استخدام الخط الساخن.

وجاء الإجراء بعد قرار فتح تحقيق في شكاوى بالتحرش الجنسي والقيام بأفعال جنسية غير لائقة ضد 36 نائبا برلمانيا. وسيوفر البرلمان الحماية القصوى للمشتكيات. وقالت صحف بريطانية إن من بين النواب المتهمين أعضاء في حزب المحافظين الحاكم.

وقالت النائبة البارزة عن حزب المحافظين أندريا ليدسوم إن المدانين لن يفقدوا وظائفهم فحسب، بل يمكن أيضا تحريك دعاوى جنائية في بعض الحالات.

أنا مستاء جدا من التقارير حول وجود ثقافة من التحرش الجنسي داخل البرلمان. دعوني أكون صريحا وواضحا معكم: لن نتهاون مع أي سلوك ينم على تحرش جنسي أو استقواء على النساء في البرلمان، سواء كان المتهمون نوابا أو موظفين في البرلمان. جون بيكرو رئيس مجلس العموم البريطاني