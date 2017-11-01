بورصة لندن و"حقوق الإنسان في السعودية"، ودعاء بابا الفاتيكان "لتبديل قلوب الإرهابيين" وسيارة ستيف جوبز في سوثبيز
ملخص
- مسؤول مالي بريطاني: حقوق الإنسان "ليست من مهامي الوظيفية" عند الحديث عن اكتتاب أرامكو السعودية
- البرلمان العراقي يجرم رفع علم إسرائيل داخل البلاد
- بابا الفاتيكان يدعو الرب أن يبدل قلوب الإرهابيين
- آلاف المعجبات برجل بسبب استخدام رقم هاتفه في فيلم
- وإذا كنت تملك المال، هل تشتري سيارة مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز في المزاد؟
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عاجلوزارة الدفاع الروسية تقول إن قاذفاتها بعيدة المدى شنت ضربات على أهداف في سوريا
انفجار في محطة لتوليد الطاقة في الهند يصيب المئات
قال مسؤولون في الهند إن 4 أشخاص قتلوا على الأقل وجرح ما يقرب من مئة آخرين جراء انفجار في محطة لتوليد الكهرباء في شمالي البلاد.
وتفيد الأنباء بأن انفجار في أنبوب تسبب في الحادث في المحطة التي تديرها الدولة في ولاية اوتار براديش.
البرلمان العراقي يجرم رفع علم إسرائيل داخل البلاد
أقر البرلمان العراقي أمس مشروع قانون لتجريم رفع العلم الإسرائيلي داخل البلاد.
وانعقدت الجلسة بحضور 166 نائبا من أصل 328.
تقدم النائب حامد الخضري، عن كتلة المواطن، بمشروع القانون بعد قيام مواطنين في الإقليم برفع أعلام لإسرائيل في احتفالاتهم بنتيجة الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق.
كما صوت المجلس في نفس الجلسة لصالح قرار بعدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد لغير القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.
ولدى سؤال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في مؤتمر صحفي أمس عن الإجراء العراقي، قالت "هذا شأن داخلي (عراقي)."
بابا الفاتيكان يدعو الرب أن يبدل قلوب الإرهابيين
أدان البابا فرانسيس الهجمات الأخيرة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ونيويورك.
وقال بابا الفاتيكان إن المسحلين يستخدمون اسم الرب لتبرير أعمالهم العنيفة.
وأضاف البابا في خطابه بيوم القديسين "نسأل الرب أن يبدل قلوب الإرهابيين، ويطهر العالم من الكره والقتل الجنوني الذي يستغل اسم الرب في نشر الموت".
طرح سيارة مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز في المزاد
إذا كنت تستطيع دفع 400 ألف دولار أمريكي لشراء سيارة، فسيارة الشريك المؤسس الراحل لشركة أبل الأمريكية، ستيف جوبز، ستعرض للبيع في مزاد بمدينة نيويورك في السادس من ديسمبر/كانون الأول.
يتوقع المثمنون أن تباع السيارة بقرابة 400 ألف دولار، وهي من طراز BMW Z8 .
وستباع السيارة بلوحة أرقامها المميزة وهاتف قديم من طراز موتورولا كان يملكه جوبز، كما أعلن على موقع دار سوثبيز للمزادات.
وتعد دار سوثبيز رابع أقدم دار للمزاد في العالم، ويعقد مزادات كبرى متعلقة بالمجوهرات، والمقتنيات الثمينة والفنون الجميلة.
وتوفي جوبز عام 2011 بعد مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس. وينسب له الفضل في تطوير شركة أبل منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي.
آلاف المعجبات برجل بسبب استخدام رقم هاتفه في فيلم
قال سائق عربة في بنغلاديش إنه رفع شكوى ضد ممثل مشهور وذلك بعد أن استخدم رقم هاتفه في أحد الأفلام.
وقال السائق إنه تلقى طوفان من الاتصالات من النساء المعجبات بالممثل.
وأضاف أن مئات الاتصالات تصله يومياً منذ اصدار الفيلم في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وفي الفيلم يشاهد البطل وهو يعطي صديقته رقم هاتفه والذي هو رقم سائق العربة.
وقال السائق إن زوجته هددته بالطلاق بسبب كثرة المكالمات التي يتلقاها من النساء.
وأضاف أن هذا الأمر دمر حياته ولذلك فهو يطالب بتعويض قيمته 60 ألف دولار.
قوات الصاعقة المصرية توجه مزيدا من الضربات للعناصر المسلحة في الصحراء الغربية
قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن القوات الجوية وبمشاركة قوات من الصاعقة والشرطة تمكنت وعبر ضربة جوية جديدة من القضاء على العناصر المسلحة الهاربة من موقع استهدفته القوات أمس بصحراء الواحات المصرية .
وكان المتحدث العسكري أعلن الثلاثاء أن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء عناصر وصفها بالارهابية على طريق الواحات بمنطقة جبلية غرب الفيوم بصحراء مصر الغربية ما أدى إلى " تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدية الانفجار والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين."
ونشر المتحدث على صفحته اليوم صورا للضربة الجوية الجديدة تظهر جثثا وسيارات محترقة.
بوتين يصل إيران لبحث الملف السوري والاتفاق النووي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن بوتين سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الصراع السوري والاتفاق النووي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أن بوتين سيشارك في قمة ثلاثية تجمع إيران وروسيا وأذربيجان.
أنباء عن مقتل 26 شخصاً في غارة جوية على محافظة صعدة في اليمن
تفيد الأنباء الواردة من اليمن بأن غارة جوية شنتها الطائرات التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية أدت لمقتل ما لايقل عن 26 شخصاً.
ووقعت الحادثة في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون، واستهدفت فندقاً وسوقاً.
وينفي عادة التحالف أن يكون استهدف مناطق مدنية.
ترامب يطلب تشديد القيود على الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من مسؤولي الحدود تشديد إجراءات التدقيق بخصوص دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.
ويأتي تصريح ترامب هذا بعد حادث الدهس الذي أودى بحياة 8 أشخاص وجرح 11 آخرين في مدينة نيويورك.
وكانت السلطات الأمريكية كشفت عن شخصية منفذ الهجوم وقالت إنه مهاجر من أوزبكستان.
طعن شرطيين أمام البرلمان في تونس
قالت وزارة الداخلية التونسية إن شرطيين طعنا في هجوم أمام البرلمان.
وأضافت الوزارة أن إصابة أحد الشرطيين خطيرة وهو في العناية المشددة الآن.
وجاء في بيان للوزارة أن المهاجم تعرفه السلطات وهو إسلامي متشدد.
واعتقلت السلطات المهاجم في العاصمة تونس.
السلطة الفلسطينية تتسلم إدارة معابر قطاع غزة من حماس
تسلمت السلطة الفلسطينية رسميا اليوم إدارة معابر قطاع غزة الأربعة من حركة حماس.
وتم تسليم المعابر بإشراف من وفد مصري، وذلك ضمن تفاهمات المصالحة بين حركتي حماس وفتح التي رعتها القاهرة مؤخرا.
ومن المتوقع أن يعمل معبر رفح بشكل دائم بنهاية الشهر الجاري بالتنسيق مع مصر وفقا لمسؤولين في السلطة الفلسطينية.
مسؤول بريطاني: حقوق الإنسان "ليست من مهامي الوظيفية" عند الحديث عن أرامكو السعودية
مثل الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي الحكومية في بريطانيا أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان للإجابة عن أسئلة تتعلق باعتزامه إجراء تسهيلات في قواعد إدراج الشركات الأجنبية في بورصة لندن لزيادة فرصتها في المنافسة على حصص من شركة أرامكو السعودية.
ولدى سؤاله عن مخاوف أعضاء في البرلمان ومنظمات حقوقية دولية من أن ذلك سيعد مكافأة للحكومة السعودية على الرغم من اتهامات بانتهاكات حقوقية في اليمن، فضلا عن اتهامات من عائلات ضحايا حادث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول في الولايات المتحدة للسعودية بوقوفها وراءه، قال اندرو بيلي إن حقوق الإنسان "ليست من ضمن مهامي الوظيفية".
ونفت السلطات السعودية أكثر من مرة الاتهامات بضلوعها في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول عام 2001.
وأقر بيلي بأنه قابل المدير المالي للشركة النفطية العملاقة بعد أن تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن ذلك اللقاء.
ووفقا للتسهيلات المفترضة، فإن بيلي يعتزم السماح "لهيئات سيادية" بإدراج الشركات الحكومية في بورصة لندن من دون التقيد بشرط الحصول على موافقة جماعية من المساهمين، فضلا عن اسقاط شرط الحد الأدنى للاكتتاب في البورصة، والذي ينبغي وفقا للقواعد الراهنة أن تكون عملية الطرح لما لا يقل عن 25 في المئة من أصول الشركة.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي التقارير التي تحدثت عن خطط المملكة طرح خمسة في المئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام المقبل.
ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأكبر في التاريخ، إذ يأمل المسؤولون في السعودية تقييم الشركة عند ترليوني دولار، ما يعني أن طرح خمسة في المائة منها في السوق سيعود بمبلغ يصل إلى 100 مليار دولار.