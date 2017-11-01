بورصة لندن و"حقوق الإنسان في السعودية"، ودعاء بابا الفاتيكان "لتبديل قلوب الإرهابيين" وسيارة ستيف جوبز في سوثبيز

أقر البرلمان العراقي أمس مشروع قانون لتجريم رفع العلم الإسرائيلي داخل البلاد.

وانعقدت الجلسة بحضور 166 نائبا من أصل 328.

تقدم النائب حامد الخضري، عن كتلة المواطن، بمشروع القانون بعد قيام مواطنين في الإقليم برفع أعلام لإسرائيل في احتفالاتهم بنتيجة الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق.

كما صوت المجلس في نفس الجلسة لصالح قرار بعدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد لغير القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.

ولدى سؤال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في مؤتمر صحفي أمس عن الإجراء العراقي، قالت "هذا شأن داخلي (عراقي)."