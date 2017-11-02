"الرايات السوداء والحرية لفلسطين" تنديدا بوعد بلفور، وترامب يطالب بإعدام منفذ هجوم مانهاتن

ينظم الفلسطينيون اليوم في الأرآضي
الفلسطينية المحتلة فعاليات ومسيرات مختلفة للتنديد بالذكرى المئوية لوعد
"بلفور"، مجددين مطالبهم للحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني.
ويُنسب الوعد بإقامة دولة لليهود في فلسطين
التاريخية إلى وزير الخارجية البريطاني السابق آرثر جيمس بلفور في خطاب شهير في 2
من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، والذي قال فيه: " إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف
إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".
وعلق فلسطينيون في الضفة الغربية رايات
سوداء وشعارات "الحرية لفلسطين" في الميادين العامة وعلى بعض المباني.
ترامب يطالب بإعدام منفذ هجوم مانهاتن
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على
حسابه بتويتر، بتوقيع عقوبة الإعدام على منفذ حادس الدهس بشاحنة في حي مانهاتن
بمدينة نيويورك.
واعترف الأوزبكي سيف الله سايبوف، 29 عاما،
بتنفيذه الهجوم وانتمائه فكريا إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، مفتخرا، على
حد قوله، بقتل ثمانية أشخاص في الحادث.
وقال للمحققين إنه "شعر بارتياح بعد
تنفيذه الهجوم"، وطلب منهم أن يسمح له برفع علم التنظيم المتشدد الأسود في
المستشفى التي يعالج فيها، وهو ما أشار إليه ترامب في تغريدته.
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"الرايات السوداء والحرية لفلسطين" تنديدا بوعد بلفور
ينظم الفلسطينيون اليوم في الأرآضي الفلسطينية المحتلة فعاليات ومسيرات مختلفة للتنديد بالذكرى المئوية لوعد "بلفور"، مجددين مطالبهم للحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني.
ويُنسب الوعد بإقامة دولة لليهود في فلسطين التاريخية إلى وزير الخارجية البريطاني السابق آرثر جيمس بلفور في خطاب شهير في 2 من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، والذي قال فيه: " إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".
وعلق فلسطينيون في الضفة الغربية رايات سوداء وشعارات "الحرية لفلسطين" في الميادين العامة وعلى بعض المباني.
ترامب يطالب بإعدام منفذ هجوم مانهاتن
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه بتويتر، بتوقيع عقوبة الإعدام على منفذ حادس الدهس بشاحنة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.
واعترف الأوزبكي سيف الله سايبوف، 29 عاما، بتنفيذه الهجوم وانتمائه فكريا إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، مفتخرا، على حد قوله، بقتل ثمانية أشخاص في الحادث.
وقال للمحققين إنه "شعر بارتياح بعد تنفيذه الهجوم"، وطلب منهم أن يسمح له برفع علم التنظيم المتشدد الأسود في المستشفى التي يعالج فيها، وهو ما أشار إليه ترامب في تغريدته.