"الرايات السوداء والحرية لفلسطين" تنديدا بوعد بلفور، وترامب يطالب بإعدام منفذ هجوم مانهاتن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه بتويتر، بتوقيع عقوبة الإعدام على منفذ حادس الدهس بشاحنة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

واعترف الأوزبكي سيف الله سايبوف، 29 عاما، بتنفيذه الهجوم وانتمائه فكريا إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، مفتخرا، على حد قوله، بقتل ثمانية أشخاص في الحادث.

وقال للمحققين إنه "شعر بارتياح بعد تنفيذه الهجوم"، وطلب منهم أن يسمح له برفع علم التنظيم المتشدد الأسود في المستشفى التي يعالج فيها، وهو ما أشار إليه ترامب في تغريدته.