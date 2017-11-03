رئيسة تحرير "الدوحة نيوز" السابقة: النفاق هو أن يتحدث الأمير تميم عن حرية الرأي
الإعلام الرسمي السوري: الجيش يتمكن من استعادة السيطرة بالكامل على دير الزور
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#العراق: القوات الحكومية والحشد "على بعد 10كم فقط" من مركز القائم
اعلن قائد "عمليات تحر ير غرب الانبار" الفريق عبد الأمير اليارالله أن قوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي والعشائري استعادت عددا من المناطق ضمن عمليتها العسكرية الجديدة التي انطلقت فجر اليوم الجمعة لاستعادة بلدة القائم الواقعة غربي العراق بالكامل من سيطرة مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية.
كان مصدر في قيادة عمليات الجزيرة احدى قطعات الجيش العراقي المشاركة في العملية ابلغ بي بي سي ان ١٠ كيلومترات فقط تفصل القوات العراقية عن مركز المدينة التابعة لمحافظة الانبار، كبرى محافظات العراق.
#مصر: جماعة متشددة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات
أصدرت جماعة مسلحة متشددة غير معروفة أطلقت على نفسها "أنصار الإسلام" مسئوليتها عن هجوم الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية ، والذي أسفر عن مقتل ضباط وجنود من وزارة الداخلية في العشرين من الشهر الماضي.
ولم تقدم الجماعة أي دليل على كلامها، سوى البيان النصي الذي نقلته على منصة "تليجرام" ونقلته جماعة أخرى تسمى "حراس الشريعة".
يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان لها في اليوم التالي للعملية، إن عدد القتلى بلغ ستة عشر شرطيا معظمهم من الضباط.
الإعلام الرسمي السوري: الجيش يتمكن من استعادة السيطرة بالكامل على دير الزور
قالت الوكالة السورية للأنباء، سانا، نقلا عن الجيش السوري، إن قواته تمكنت من استعادة كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل مسلحي تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية في المدينة.
وبتمكن القوات السورية من استعادة دير الزور بالكامل تكون سيطرت على كبرى مدن المحافظة.
وقال التلفزيون السوري إن الجيش والقوات المتحالفة معه كبدوا مسلحي التنظيم المتشدد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
رئيسة تحرير "الدوحة نيوز" السابقة: النفاق هو أن يتحدث الأمير تميم عن حرية الرأي
انتقد صحفيون سرحوا وغادروا مناصبهم في
موقع "الدوحة نيوز" القطري، الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لما
وصفوه "بالنفاق" عندما تحدث عن أهمية شبكة الجزيرة الإعلامية كمنبر
لحرية الرأي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وقالت فيكتوريا سكوت، رئيسة التحرير
السابقة للموقع، على حسابها بتويتر إن إدارة تحرير الموقع الإخباري الناطق
بالإنجليزية والأشهر في قطر، لم تستطع الاستمرار في عملها بسبب التنكيل بالصحفيين
وتدخل السلطات القطرية مرارا لمنع نشر تحقيقات وأخبار تتعلق بالمجتمع القطري، بل
وصل الأمر إلى حجب الموقع في قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتقال نائب رئيس
التحرير، بيتر كوفيسي، في يوليو/تموز الماضي بعد نشره تحقيقا عن اعتقال شخص بسبب
تحرشه الجنسي بأطفال وإرغامه على توقيع تعهد بعد مواصلة النشر في تلك القضية.
وسردت سكوت، الصحفية السابقة في هيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عددا من التحقيقات التي أغضبت السلطات
القطرية، على حد وصفها، من بينها تحقيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية للعمالة
الأجنبية، ومثلي الجنس في قطر، ومعايير السلامة في المراكز التجارية القطرية بعد الحريق المروع بمركز "فيلاجيو"
التجاري في الدوحة عام 2012، والذي أودى بحياة 19 شخصا بينهم 13 طفلا.
تقول سكوت إن
مالكي الموقع اضطروا بسبب تلك المضايقات المتكررة لبيعه لشركة أجنبية مغمورة مقرها
الهند، والتي غيرت السياسة التحريرية للموقع تماما، وهوما دفع أغلب الصحفيين، الذي
عملوا في وسائل إعلامية بريطانية وأمريكية رائدة كسي إن إن وبي بي سي، أن يستقيلوا
رفضا للرقابة.
وذكرت سكوت أمير
قطر بهاشتاغ "الصحافة ليست جريمة" والذي انتشر على تويتر وجلب تضامنا
واسعا من صحفيين حول العالم مع صحفي الجزيرة الذين كانوا معتقلين في مصر، معربة عن
أملها أن يتضامن الأمير مع صحفيي "الدوحة نيوز" و"يدافع عن حرية
الرأي" كما يقول.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
#العراق: القوات الحكومية والحشد "على بعد 10كم فقط" من مركز القائم
اعلن قائد "عمليات تحر ير غرب الانبار" الفريق عبد الأمير اليارالله أن قوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي والعشائري استعادت عددا من المناطق ضمن عمليتها العسكرية الجديدة التي انطلقت فجر اليوم الجمعة لاستعادة بلدة القائم الواقعة غربي العراق بالكامل من سيطرة مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية.
كان مصدر في قيادة عمليات الجزيرة احدى قطعات الجيش العراقي المشاركة في العملية ابلغ بي بي سي ان ١٠ كيلومترات فقط تفصل القوات العراقية عن مركز المدينة التابعة لمحافظة الانبار، كبرى محافظات العراق.
#مصر: جماعة متشددة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات
أصدرت جماعة مسلحة متشددة غير معروفة أطلقت على نفسها "أنصار الإسلام" مسئوليتها عن هجوم الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية ، والذي أسفر عن مقتل ضباط وجنود من وزارة الداخلية في العشرين من الشهر الماضي.
ولم تقدم الجماعة أي دليل على كلامها، سوى البيان النصي الذي نقلته على منصة "تليجرام" ونقلته جماعة أخرى تسمى "حراس الشريعة". يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان لها في اليوم التالي للعملية، إن عدد القتلى بلغ ستة عشر شرطيا معظمهم من الضباط.
الإعلام الرسمي السوري: الجيش يتمكن من استعادة السيطرة بالكامل على دير الزور
قالت الوكالة السورية للأنباء، سانا، نقلا عن الجيش السوري، إن قواته تمكنت من استعادة كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل مسلحي تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية في المدينة.
وبتمكن القوات السورية من استعادة دير الزور بالكامل تكون سيطرت على كبرى مدن المحافظة.
وقال التلفزيون السوري إن الجيش والقوات المتحالفة معه كبدوا مسلحي التنظيم المتشدد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
رئيسة تحرير "الدوحة نيوز" السابقة: النفاق هو أن يتحدث الأمير تميم عن حرية الرأي
انتقد صحفيون سرحوا وغادروا مناصبهم في موقع "الدوحة نيوز" القطري، الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لما وصفوه "بالنفاق" عندما تحدث عن أهمية شبكة الجزيرة الإعلامية كمنبر لحرية الرأي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وقالت فيكتوريا سكوت، رئيسة التحرير السابقة للموقع، على حسابها بتويتر إن إدارة تحرير الموقع الإخباري الناطق بالإنجليزية والأشهر في قطر، لم تستطع الاستمرار في عملها بسبب التنكيل بالصحفيين وتدخل السلطات القطرية مرارا لمنع نشر تحقيقات وأخبار تتعلق بالمجتمع القطري، بل وصل الأمر إلى حجب الموقع في قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتقال نائب رئيس التحرير، بيتر كوفيسي، في يوليو/تموز الماضي بعد نشره تحقيقا عن اعتقال شخص بسبب تحرشه الجنسي بأطفال وإرغامه على توقيع تعهد بعد مواصلة النشر في تلك القضية.
وسردت سكوت، الصحفية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عددا من التحقيقات التي أغضبت السلطات القطرية، على حد وصفها، من بينها تحقيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية للعمالة الأجنبية، ومثلي الجنس في قطر، ومعايير السلامة في المراكز التجارية القطرية بعد الحريق المروع بمركز "فيلاجيو" التجاري في الدوحة عام 2012، والذي أودى بحياة 19 شخصا بينهم 13 طفلا.
تقول سكوت إن مالكي الموقع اضطروا بسبب تلك المضايقات المتكررة لبيعه لشركة أجنبية مغمورة مقرها الهند، والتي غيرت السياسة التحريرية للموقع تماما، وهوما دفع أغلب الصحفيين، الذي عملوا في وسائل إعلامية بريطانية وأمريكية رائدة كسي إن إن وبي بي سي، أن يستقيلوا رفضا للرقابة.
وذكرت سكوت أمير قطر بهاشتاغ "الصحافة ليست جريمة" والذي انتشر على تويتر وجلب تضامنا واسعا من صحفيين حول العالم مع صحفي الجزيرة الذين كانوا معتقلين في مصر، معربة عن أملها أن يتضامن الأمير مع صحفيي "الدوحة نيوز" و"يدافع عن حرية الرأي" كما يقول.