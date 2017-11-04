عراقيون يخشون "الدعشنة الجديدة والعودة إلى الجاهلية"

أثارت موافقة مجلس النواب العراقي “من حيث المبدأ ” على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية غضب كثير من العراقيين على مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي بسبب عدم تحديد سن لزواج الفتيات، ويترك التقدير لرجال الدين من المذهبين السني والشيعي.

ويخشى عراقيون من أن يفتح التعديل الأخير الباب أمام زواج القاصرات من كبار السن.

تقول المادة الثالثة المعدلة التي أثارت الجدل: "يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه (..

وخرجت تظاهرة في بغداد للتنديد بالإجراء القانوني، ووصف كثيرون التعديل بأنه "إجرام بحق الطفولة"، و "‘ودة لمجتمع الجاهلية"، وإنه يكرس "الدعشنة الجديدة" في العراق، في إشارة إلى أفكار تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.