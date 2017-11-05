البورصة السعودية تهبط بعد ايقاف شخصيات بارزة في المملكة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان البلد الذي وصفه ترامب بأنه حليف حاسم في آسيا.

واليابان هي أولى محطات ترامب في جولته الآسيوية التي ستكون أطول جولة لرئيس أمريكي منذ عقود.

وقال ترامب في كلمة له أمام قوات أمريكية ويابانية في قاعدة جوية قرب مدينة طوكيو إنه طالما بقي رئيساً فإن الجيش سيكون لديه المصادر الضرورية للحفاظ على السلام والدفاع عن الحرية.

وأضاف ترامب أنه لاينبغي لأي دولة أو ديكتاتور أن يقلل من قدرات واشنطن، ولكنه لم يذكر كوريا الشمالية بالاسم.