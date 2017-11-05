البورصة السعودية تهبط بعد ايقاف شخصيات بارزة في المملكة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان البلد الذي وصفه ترامب بأنه حليف حاسم في آسيا. واليابان هي أولى محطات ترامب في جولته الآسيوية التي ستكون أطول جولة لرئيس أمريكي منذ عقود. وقال ترامب في كلمة له أمام قوات أمريكية ويابانية في قاعدة جوية قرب مدينة طوكيو إنه طالما بقي رئيساً فإن الجيش سيكون لديه المصادر الضرورية للحفاظ على السلام والدفاع عن الحرية. وأضاف ترامب أنه لاينبغي لأي دولة أو ديكتاتور أن يقلل من قدرات واشنطن، ولكنه لم يذكر كوريا الشمالية بالاسم.
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ترامب من اليابان يقول بأنه لاينبغي لأي دولة أو ديكتاتور أن يقلل من قدرات واشنطن
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان البلد الذي وصفه ترامب بأنه حليف حاسم في آسيا.
واليابان هي أولى محطات ترامب في جولته الآسيوية التي ستكون أطول جولة لرئيس أمريكي منذ عقود.
وقال ترامب في كلمة له أمام قوات أمريكية ويابانية في قاعدة جوية قرب مدينة طوكيو إنه طالما بقي رئيساً فإن الجيش سيكون لديه المصادر الضرورية للحفاظ على السلام والدفاع عن الحرية.
وأضاف ترامب أنه لاينبغي لأي دولة أو ديكتاتور أن يقلل من قدرات واشنطن، ولكنه لم يذكر كوريا الشمالية بالاسم.
البورصة السعودية تهبط بعد ايقاف إمراء ووزراء
هبطت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم بعد تعديل وزاري وإيقاف لشخصيات بارزة في المملكة.
وهبط المؤشر السعودي واحدا بالمئة بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات وتراجع 155 سهما مقابل ارتفاع 15 فقط.
وهوى سهم شركة الاستثمار المملكة القابضة 9.9 بالمئة وهي مملوكة للأمير الوليد بن طلال أحد من شملتهم حملة الاعتقالات.
ويقول محللون إن الأنباء أثارت قلقا في البورصة لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل.
وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال في السوق.
لكنهم أضافوا أن المستثمرين المحتملين قد يرحبون في النهاية بإمكانية تعزز مكانة الأمير محمد وتقلص عدم التيقن إزاء سلطاته.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك لتسريع خطى الإصلاح الاقتصادي متمثلا في الخصخصة ومشروعات التنمية.