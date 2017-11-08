بالونات في سماء بيروت تتساءل "أين سعد الحريري"، وثروة الموقوفين بتهم الفساد في السعودية "تقدر بنحو 33 مليار دولا"

يتساءل العديد من اللبنانيين عن مصير رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إثر تقارير صحفية لبنانية عن إجباره من قبل السلطات السعودية على الاستقالة من منصبه يوم السبت الماضي.

وأعلن الحريري استقالته من الرياض، قائلا إن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته، ووجه انتقادات لاذعة لإيران وحزب الله في كلمته المسجلة والتي بثتها قناة العربية السعودية.

ووصف بعض اللبنانيين الحريري "بالرهينة"، فيما استغرب آخرون عدم قيامه بعقد أي مؤتمر صحفي أو تحديث حسابه الرسمي على تويتر منذ الاستقالة.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية،المقربة من حزب الله، في تحقيق مطول تحت عنوان "وقائع اعتقال الحريري: من المطار الى فيلا في مجمع «ريتز كارلتون»، إن مصادر وصفتها بوثيقة الصلة بالحكومة قالت إن الحريري وُضع قيد الاقامة الجبرية، وإن فريقا أمنيا سعوديا يتولى الإشراف على أمنه، كما هي حال الامراء والوزراء السعوديين الموقوفين. وأوقفت السلطات السعودية العشرات من الأشخصا خلال الأيام الماضية، من بينهم 11 أميرا على الأقل بتهم تتعلق بالفساد.

ولم يصدق لبنانيون على فيسبوك وتويتر أن الحريري حر طليق بعد أن زار الإمارات العربية المتحدة، واعتزامه زيارة البحرين، قائلين إنه "فقط يتنقل من قصر إلى قصر في الخليج".

ورفضت كتلة المستقبل البرلمانية التي ينتمي إليها الحريري تلك التكهنات، وأعربت عن تأييدها الكامل للحريري في مواقفه الأخيرة.

وفي بيروت، كتب صاحب إحدى المحلات التجارية على بالونات باللغة الإنجليزية "أين سعد" وأطلقها في سماء العاصمة اللبنانية.