إسرائيل تعلن اسقاط طائرة تجسس سورية، واتهامات بالتحرش الجنسي لرئيس الفيفا السابق، وخطة هندية لمكافحة التلوث

قالت هيئة مسؤولة عن مراقبة جهود الحفاظ على البيئة في الهند إنه من الممكن المضي قدماً على طريق تطبيق خطة طوارئ مثيرة للجدل تستهدف الحد من الضباب الدخاني السام في أجواء العاصمة نيودلهي، ولكن مع إدخال تعديلات عليها.

وتشمل الخطة السماح للسيارات بالسير في شوارع المدينة بالتناوب تبعا لأرقام لوحاتها.

وتضمنت الخطة إعفاءات لبعض الفئات من بينها الموظفون الحكوميون، وهو ما دعت الهيئة الهندية إلى إلغائه.