ترامب

إسرائيل تعلن اسقاط طائرة تجسس سورية، واتهامات بالتحرش الجنسي لرئيس الفيفا السابق، وخطة هندية لمكافحة التلوث

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كوريا الشمالية تتهم ترامب بالسعي لتقويض السلم العالمي وإشعال حرب نووية

اتهمت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لتقويض السلم العالمي وإشعال حرب نووية.

وجددت بيونغ يانغ تمسك الدولة الشيوعية بأسلحتها النووية، التي قالت إنها تحمي كرامة البلاد وسيادتها.

وتزامنت هذه التصريحات مع انطلاق مناورات بحرية واسعة النطاق في غرب المحيط الهادئ، تشارك فيها ثلاث حاملات طائرات أمريكية وسفن حربية كورية جنوبية، وذلك على مدار أربعة أيام.

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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط طائرة تجسس سورية بدون طيار فوق مرتفعات الجولان

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة تجسس سورية بدون طيار فوق مرتفعات الجولان.

وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي بأن الطائرة روسية الصنع على ما يبدو.

وأشار إلى أن تحقيقات تجري لبحث وجود صلات لها بإيران وحزب الله اللبناني.

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حارسة المنتخب الأمريكي تتهم رئيس الفيفا السابق بالتحرش الجنسي

اتهمت حارسة المنتخب الأمريكي لكرة القدم Hope Solo الرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة سيب بلاتر بالتحرش الجنسي بها.

وقالت سولو إن الواقعة حدثت خلال حفل لتوزيع جوائز أقيم عام 2013.

ومن جانبه نفى بلاتر هذه الاتهامات، التي وصفها محاميه في تصريحات لـ"بي بي سي" بالسخيفة.

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خطة هندية لمواجهة التلوث تسمح للسيارات بالسير في شوارع المدينة بالتناوب تبعا لأرقام لوحاتها

قالت هيئة مسؤولة عن مراقبة جهود الحفاظ على البيئة في الهند إنه من الممكن المضي قدماً على طريق تطبيق خطة طوارئ مثيرة للجدل تستهدف الحد من الضباب الدخاني السام في أجواء العاصمة نيودلهي، ولكن مع إدخال تعديلات عليها.

وتشمل الخطة السماح للسيارات بالسير في شوارع المدينة بالتناوب تبعا لأرقام لوحاتها.

وتضمنت الخطة إعفاءات لبعض الفئات من بينها الموظفون الحكوميون، وهو ما دعت الهيئة الهندية إلى إلغائه.

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أنباء عن تحطم طائرة إيرانية ومقتل قائدها

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طائرة حربية تابعة لقوات الحرس الثوري تحطمت خلال مهمة تدريبية في جنوب البلاد مما أدى لمقتل قائدها.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الطائرة من طراز "سوخوي اثنان وعشرون".

وأشارت إلى أنها سقطت جراء ما وصفته الوكالة بحادث وقع خلال تحليقها في أجواء مدينة سروستان بمحافظة فارس.

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القوات العراقية تعلن عن عملية جديدة لاستعادة مناطق جدية من سيطرة تنظيم الدولة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها بدأت صباح اليوم عملية لاستعادة قضاء راوة وناحية الرمانة وهما أخر منطقتين خاضعتين لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وقال يحيى رسول الزبيدي المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية إن العملية تمضي دون وقوع خسائر حتى الآن في صفوف القوات المهاجمة.

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