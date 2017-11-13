زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل، وحملة استعادة الحريري

نسبت مصادر\nمطلعة للرئيس اللبناني ميشال عون قوله الاثنين: " إن الحملة الوطنية\nوالدبلوماسية من أجل جلاء وضع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من\nالسعودية حققت نتائج إيجابية." ونقلت\nالمصادر عن عون أن تصريحات الحريري في مقابلة تلفزيونية الأحد تظهر أن التسوية\nالسياسية لا تزال قائمة وأنه حريص على العلاقة السياسية والشخصية مع رئيس الجمهورية.
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عون: حملة استعادة الحريري تحقق نتائج إيجابية
نسبت مصادر مطلعة للرئيس اللبناني ميشال عون قوله الاثنين: " إن الحملة الوطنية والدبلوماسية من أجل جلاء وضع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من السعودية حققت نتائج إيجابية."
ونقلت المصادر عن عون أن تصريحات الحريري في مقابلة تلفزيونية الأحد تظهر أن التسوية السياسية لا تزال قائمة وأنه حريص على العلاقة السياسية والشخصية مع رئيس الجمهورية.
زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان كثير من المناطق في إسرائيل شعروا أيضا بالزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران.
وقال سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إنهم شعروا بهزة أرضية قوية، لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا في المدينة.
وفي الكويت شعر السكان بالزلزال وهرع بعضهم إلى الشوارع وسط حالة من القلق. لكن مسؤولين كويتيين أكدوا بشكل سريع على التلفزيون الحكومي أنه لم تقع حوادث تذكر نتيجة الهزة الأرضية.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران أسفر عن مصرع 320 شخصا على الأقل.