زلزال

زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل، وحملة استعادة الحريري

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ملخص

  1. زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل
  2. عون: حملة استعادة الحريري تحقق نتائج إيجابية

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عون: حملة استعادة الحريري تحقق نتائج إيجابية

نسبت مصادر مطلعة للرئيس اللبناني ميشال عون قوله الاثنين: " إن الحملة الوطنية والدبلوماسية من أجل جلاء وضع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من السعودية حققت نتائج إيجابية."

ونقلت المصادر عن عون أن تصريحات الحريري في مقابلة تلفزيونية الأحد تظهر أن التسوية السياسية لا تزال قائمة وأنه حريص على العلاقة السياسية والشخصية مع رئيس الجمهورية.

الحريري
Getty Images

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زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان كثير من المناطق في إسرائيل شعروا أيضا بالزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران.

وقال سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إنهم شعروا بهزة أرضية قوية، لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا في المدينة.

وفي الكويت شعر السكان بالزلزال وهرع بعضهم إلى الشوارع وسط حالة من القلق. لكن مسؤولين كويتيين أكدوا بشكل سريع على التلفزيون الحكومي أنه لم تقع حوادث تذكر نتيجة الهزة الأرضية.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران أسفر عن مصرع 320 شخصا على الأقل.

زلزال العراق وإيران
AFP

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