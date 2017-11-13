زلزال العراق وإيران يهز إسرائيل، وحملة استعادة الحريري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكان كثير من المناطق في إسرائيل شعروا أيضا بالزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران.

وقال سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إنهم شعروا بهزة أرضية قوية، لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا في المدينة.

وفي الكويت شعر السكان بالزلزال وهرع بعضهم إلى الشوارع وسط حالة من القلق. لكن مسؤولين كويتيين أكدوا بشكل سريع على التلفزيون الحكومي أنه لم تقع حوادث تذكر نتيجة الهزة الأرضية.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران أسفر عن مصرع 320 شخصا على الأقل.