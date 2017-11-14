دعت هيئة ويتش التي
تعنى بحقوق المستهلكين في بريطانيا المتاجر الكبرى للتوقف عن بيع بعض اللعب التي تحظى بالشعبية
والمتصلة بالبلوتوث، والتي ثبت أنها قد تشكل خطرا من الناحية الأمنية.
وتشمل هذه اللعب فوبري
كونيكت، وآي كيو روبوت، وكلاودبتس، والدب توي فاي تيدي.
وتوصلت ويتش إلى أنه لا
يوجد وسيلة للتيقن من الهوية بين اللعب والأجهزة الموجودة في نطاقها والتي قد
ترتبط بها عن طريق البلوتوث.
وقالت بعض شركات تصنيع
اللعب إنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد.
ووفقا لهيئة ويتش فإنه
نظريا يمكن لأي جهاز قريب من اللعبة السيطرة عليها أو إرسال رسائل.
حداد في إيران على ضحايا الزلزال
أعلنت إيران الحداد على ضحايا
الزلزال المدمر الذي أوقع مئات القتلى والجرحى والذي يعتبر الأسوأ في تاريخ هذا
البلد منذ عقود. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني
إنهيار أكثر من إثني عشر ألف منزل سكني نتيجة الزلزال.
كما أنهت فرق الإنقاذ الإيرانية
جهودها للبحث عن ناجين من الزلزال الذي بلغ عدد ضحاياه حتى الآن 400 قتيل و7 آلاف جريح.
وقضى آلاف الإيرانيين ليلة ثانية
في العراء في طقس بارد نتيجة انهيار منازلهم.
وتأثر بالزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على
مقياس ريختر دول أخرى في المنطقة منها العراق.
كانت فرق الإنقاذ في إيران قد واصلت البحث خلال
الليل عن عشرات الأشخاص الذين مازالوا عالقين تحت المنازل المدمرة في محافظة
كيرمنشاه الجبلية التي تعتبر الأكثر تضررا.
أول زيارة لبطريرك ماروني للسعودية
ذكرت مصادر مقربة من البطريركية المارونية في لبنان أن البطريك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية سيؤكد خلال زيارته للعاصمة السعودية
الرياض على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم دخول لبنان في سياسة المحاور،
وهو التوجه الذي شدد عليه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد في أول
مقابلة له بعد تقديم استقالته.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبطريرك ماروني
للمملكة.
والتقى البطريك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، من المتوقع أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة وسط جدل بين الرياض وبيروت بسبب ما يتردد عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في
السعودية.
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تحذير من اللعب المتصلة بالبلوتوث
دعت هيئة ويتش التي تعنى بحقوق المستهلكين في بريطانيا المتاجر الكبرى للتوقف عن بيع بعض اللعب التي تحظى بالشعبية والمتصلة بالبلوتوث، والتي ثبت أنها قد تشكل خطرا من الناحية الأمنية.
وتشمل هذه اللعب فوبري كونيكت، وآي كيو روبوت، وكلاودبتس، والدب توي فاي تيدي.
وتوصلت ويتش إلى أنه لا يوجد وسيلة للتيقن من الهوية بين اللعب والأجهزة الموجودة في نطاقها والتي قد ترتبط بها عن طريق البلوتوث.
وقالت بعض شركات تصنيع اللعب إنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد.
ووفقا لهيئة ويتش فإنه نظريا يمكن لأي جهاز قريب من اللعبة السيطرة عليها أو إرسال رسائل.
حداد في إيران على ضحايا الزلزال
أعلنت إيران الحداد على ضحايا الزلزال المدمر الذي أوقع مئات القتلى والجرحى والذي يعتبر الأسوأ في تاريخ هذا البلد منذ عقود. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني إنهيار أكثر من إثني عشر ألف منزل سكني نتيجة الزلزال.
كما أنهت فرق الإنقاذ الإيرانية جهودها للبحث عن ناجين من الزلزال الذي بلغ عدد ضحاياه حتى الآن 400 قتيل و7 آلاف جريح.
وقضى آلاف الإيرانيين ليلة ثانية في العراء في طقس بارد نتيجة انهيار منازلهم.
وتأثر بالزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر دول أخرى في المنطقة منها العراق.
كانت فرق الإنقاذ في إيران قد واصلت البحث خلال الليل عن عشرات الأشخاص الذين مازالوا عالقين تحت المنازل المدمرة في محافظة كيرمنشاه الجبلية التي تعتبر الأكثر تضررا.
أول زيارة لبطريرك ماروني للسعودية
ذكرت مصادر مقربة من البطريركية المارونية في لبنان أن البطريك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية سيؤكد خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم دخول لبنان في سياسة المحاور، وهو التوجه الذي شدد عليه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد في أول مقابلة له بعد تقديم استقالته.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبطريرك ماروني للمملكة.
والتقى البطريك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، من المتوقع أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة وسط جدل بين الرياض وبيروت بسبب ما يتردد عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية.