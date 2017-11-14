دعت هيئة ويتش التي تعنى بحقوق المستهلكين في بريطانيا المتاجر الكبرى للتوقف عن بيع بعض اللعب التي تحظى بالشعبية والمتصلة بالبلوتوث، والتي ثبت أنها قد تشكل خطرا من الناحية الأمنية.

وتشمل هذه اللعب فوبري كونيكت، وآي كيو روبوت، وكلاودبتس، والدب توي فاي تيدي.

وتوصلت ويتش إلى أنه لا يوجد وسيلة للتيقن من الهوية بين اللعب والأجهزة الموجودة في نطاقها والتي قد ترتبط بها عن طريق البلوتوث.

وقالت بعض شركات تصنيع اللعب إنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد.

ووفقا لهيئة ويتش فإنه نظريا يمكن لأي جهاز قريب من اللعبة السيطرة عليها أو إرسال رسائل.